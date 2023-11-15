網絡威脅報告：由中國政府支持的黑客組織是網絡攻擊的主要來源

澳洲訊號總局（Australian Signals Directorate，ASD）發表的年度網絡威脅報告指出，在過去一年，該組織接獲94,000宗網絡罪案報告，比前一年上升 23%。其中包括去年備受矚目的 Optus 及 Medibank 數據洩漏事件。





這份報告顯示，澳洲平均每6分鐘就接報發生一宗網絡罪案。





而超過2,000名受害者，因為商業電郵的攻擊，平均財政損失達39,000元。





報告稱，越來越多網路威脅針對澳洲個人、企業和政府層面。 其中，報告發生網路安全事件最多的是聯邦、州和地方政府以及專業、科學和技術服務部門。





就個人而言，最常見的網絡犯罪威脅是身分詐騙、網絡詐騙、銀行詐騙及網絡購物詐騙。





最多的網絡犯罪報告來自維州和昆州。 但當局認為，這是因為這些地區的受害者更頻繁地報告，而不是更多地成為攻擊的目標。





這份報告還顯示，當涉及財產損失時，新州和首都領地的受害者報告的平均損失最高，分別為3.2萬澳元和2.9萬澳元。





澳洲訊號總局局長雷諾布爾（Rachel Noble）表示，報告數量的上升令人擔憂。





她說：「現在，澳洲人每 6分鐘就會向澳洲訊號總局報告一宗針對他們的網絡犯罪或網絡攻擊事件。去年是每 7 分鐘，而前年每 8 分鐘。因此，這是我們國家令人更擔憂的問題。在全球範圍內，我們看到惡意攻擊者對我們的以及全球的重要基礎設施、水、電信、交通、學校和醫院的嚴重威脅。」



報告：由中國政府支持的黑客組織是網絡攻擊的主要來源

這份報告稱，國家支持的網路黑客繼續威脅大型公司和關鍵基礎設施，而中國是此類攻擊的主要來源。





報告顯示，今年稍早發生的一系列攻擊與一個總部設在中國的由中國政府支持的網路參與機構相關，調查結果顯示，該機構專注於間諜活動和資訊收集。





今年五月，包括澳洲在內的五眼聯盟成員認定，中國是美國關鍵基礎設施遭到網絡攻擊的罪魁禍首。 北京否認有關說法，並稱是「美國出於地緣政治目的」而採取的「集體假訊息行動」。



根據澳洲廣播公司報道，發現與俄羅斯有關的黑客亦以澳洲人為目標。 除此之外，報告稱，在入侵烏克蘭期間，俄羅斯黑客的行動就是國家支持網絡攻擊的一個例子。





報道稱：「惡意網絡攻擊者以歐洲各地的醫院、機場、鐵路、電信供應商、公共能源事業和金融機構為目標，並對其進行破壞。 」





「破壞性惡意軟體也被用來攻擊烏克蘭的關鍵基礎設施。」





副總理兼國防部長理馬利士（Richard Marles）向澳洲廣播公司表示，政府正在對國家的網絡防禦能力進行投資。



