澳洲2023年度詞彙揭曉 「它」能否代表澳洲？

每年，位於澳洲國立大學（ANU）的澳洲國家字典中心亦會選出年度詞彙，即過去 12 個月內在澳洲社會中流行的單字或表達方式。





「Matildas」或（縮寫：Tillies）在其他入選 2023 的年度詞彙，包括：包括「noer」（反對者）、「yesser」（贊成者）和「truth telling」（真相）中脫穎而出。





澳洲女子足球隊在今年的國際女子世界盃中表現出色，「Matildas」被選為年度詞彙是她們在世界盃中賽事的肯定與致敬。





隨著女足世界盃在澳受到觸目，Matildas 這個隊伍在八月份成為報章、媒體的焦點。





而 Matildas 對戰英格蘭的準決賽，吸引了逾 1100 萬觀眾觀看，成為數十年以來收視率最高的電視節目。





澳洲國家字典中心的總監勞格森（Amanda Laugesen）表示：「球隊的受歡迎程度和這個詞在澳洲英語傳統中的歷史悠久，今年的選擇非常容易。」





她說，這也是對女子運動成長的一種致意，激勵了新一代女性參與足球比賽。





「從1880年代起，Matilda 是對一名流浪者的行囊的稱呼」





她說：「直到1990年代中期，女子足球隊才被稱為 Matildas，但在今年的世界盃之後，這個詞再次鞏固在澳洲的詞彙中。」





她表示：「Matilda」 在澳洲英語中的確切的起源尚未清楚，但它來自流行的女性名字。





她說：「這個詞語在德文的意思是原始的德國名字是指戰爭中的力量」，是一個古老的日耳曼女性名字。





關於「Matildas」這個名稱的起源眾說紛紜，有人說是1991年國家隊訓練營裡萌生，有人說是來自1993年坎培拉的一間課室裡，還有人說是 SBS 在1994年的一次電話投票中得出的結果。



