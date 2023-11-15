Optus全國斷網只賠數據？科技達人教你如何「將數據變現金」

技術評論員及科技網頁博客Trevor Long在網上分享澳洲人如何將獲賠數據流量變成現金的「終極絶招」。



「據我估計，普通用戶一般使用的是 69 澳元月費的電話數據套餐。提供 220GB 的數據流量。」





「但如果你今天打電話給 Optus，要求降級到只提供 30GB 數據的 49 元電話數據套餐。」





而他亦解釋，雖然30GB對很多人是遠遠不夠，但Long指：「Optus已明言向客戶的補償、是在月底前提供200GB 的額外數據。」





「因此，你實質的流量是不變（或更多），但在聖誕節前，您的口袋裡就有額外20 元！」





Long亦解釋，其他月費套餐的客人，也可以在不同程度上節省10至30元不等的金額，但最重要是，這「向 Optus 發出非常明確的不滿信息。」





「這樣，他們將在本月損失 20 澳元。 若10 萬人這樣做，他們就損失了 200 萬元。」





Long亦指，如果客戶之後還需要更多數據，只要在下個月要求Optus恢復原來的計劃即可。





「我們的團隊已利用一個 Optus 帳戶對此進行測試，這一切都是在 My Optus 應用程式中完成的，花了不到 10 分鐘！」





「當然，如果你想向他們發送最明確的訊息，真正明智的舉動是完全停用Optus。」









Optus斷網事故導致上千萬個人及商家用戶受影響後，補贘流量數據的安排，一直引起手機用戶及行業倡議者的不滿。





他們認為有關安排是「空洞」及「只有象徵性補償」—尤其對於經常在家及在公司使用wifi而手機流量遠未達每月限額的用戶，此舉並沒有多大意義。





另一方面，除了Optus向自家商戶提供額外數據作賠償外，部份使用Optus網絡的手機服務經銷商（例如 Amaysim 和 Catch Connect），亦在網路上表示會向客戶提供了類似的數據賠償服務，但流量比Optus還要低得多。





例如，Amaysim 就向限客戶舉送額外 60GB 的使用空間，其他客戶在年底前可免費撥打電話及發送簡訊。 Catch Connect 則從本月稍後開始、為受影響客戶提供 50GB 免費數據。





其他用信Moster手機網絡供應商，包括 Moose Mobile、Spintel 和 Dodo 等品牌尚未在網路上解決這個問題。





電信業監察員建議對 Optus 的提議不滿意的客戶、可首先直接向電信公司投訴，以了解該公司是否還會提出其他補救措施。



