【咁先叫公平？】某國家「超一次速」罰20萬只因司機太有錢

芬蘭自治區「奧蘭群島」的媒體報導，涉事司機Anders Wiklöf在周六在限速50 公里的路段內、以時速82 公里行駛，而被警方截停及處以巨額罰款。





今次亦不是 Wiklöf 第一次因超速而被巨額罰款。 2018 年，他被罰款 63,680 歐元（約103,143澳元），五年前，他亦曾被罰款 95,000 歐元（約154,000 澳元）。





事關，芬蘭的超速罰款與受罰者的工資掛鉤。而Wiklöf 是當地一間控股公司的董事長，其業務涉及物流、直升機服務、房地產、貿易和旅遊業，他向當地媒體表示「自己已非常後悔」。





據歐洲旅遊網 Travel information Europe 警告前往芬蘭的旅客，亦要小心當地交通違規的巨額罰款。





網站指，司機若超速高於限速的20公里至50公里，或因包括衝紅燈及違規爬頭等規法行為被捕，則會按日薪罰款制度計算罰款。若超速高於每小時51公里以上，司機會面臨刑事起訴。





網站強調，所列的罰款數額只供參考，實際上可能會更高或更低，具體情況取決於交通違規行為的情況。



2002 年，前諾基亞總裁Anssi Vanjoki 亦曾因騎電單車，在時速 50 公里的區域，以每小時75 公里的速度行駛，而被罰款 116,000 歐元（約187,000 澳元）。





在歐洲，芬蘭並不是唯一一個對超速罰款採用「日薪計算」的國家。德國、丹麥、瑞士及澳門都有類似制度，部份情況下，違規司機可被判罰多於一日的罰薪。





2010 年，一名來自瑞典的司機因以 290 公里的時速在當地行駛被捕，結果他被處為期 300 天、每日罰款 3,600 瑞士法郎的懲罰，總計約 1,080,000 瑞士法郎（約1,803,515 美元），令瑞士保持著單一超速罰款最高金額的「世界紀錄」。













