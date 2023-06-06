【咁先叫公平？】某國家「超一次速」罰20萬只因司機太有錢

一名司機因單一超速而被罰款 121,000 歐元（約195,800澳元）只因太有錢。

BRISBANE TRAFFIC INFRINGEMENT

檔案照片 Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

芬蘭自治區「奧蘭群島」的媒體報導，涉事司機Anders Wiklöf在周六在限速50 公里的路段內、以時速82 公里行駛，而被警方截停及處以巨額罰款。

今次亦不是 Wiklöf 第一次因超速而被巨額罰款。 2018 年，他被罰款 63,680 歐元（約103,143澳元），五年前，他亦曾被罰款 95,000 歐元（約154,000 澳元）。

事關，芬蘭的超速罰款與受罰者的工資掛鉤。而Wiklöf 是當地一間控股公司的董事長，其業務涉及物流、直升機服務、房地產、貿易和旅遊業，他向當地媒體表示「自己已非常後悔」。

世界經濟論壇
的官網指，芬蘭實施所謂的「日薪罰款」(Day Fine) 制度，罰款會根據犯事者的每日可支配收入—即通常為他們日薪除二來計算。

據歐洲旅遊網
Travel information Europe
警告前往芬蘭的旅客，亦要小心當地交通違規的巨額罰款。

網站指，司機若超速高於限速的20公里至50公里，或因包括衝紅燈及違規爬頭等規法行為被捕，則會按日薪罰款制度計算罰款。若超速高於每小時51公里以上，司機會面臨刑事起訴。

網站強調，所列的罰款數額只供參考，實際上可能會更高或更低，具體情況取決於交通違規行為的情況。
相關新聞

【人肉霸車位】澳洲法律管不管？出意外哪方責任更大?

【罰款逾千四萬人民幣】搞笑八個字 中國棟篤笑演員被批侮辱解放軍

疑開車發短信收「牛肉乾」：媽媽司機辯稱「那不是手機」或能脫罪？

新州十大「最容易中招」快相黑點：超速少少即開罰單

2002 年，前諾基亞總裁Anssi Vanjoki 亦曾因騎電單車，在時速 50 公里的區域，以每小時75 公里的速度行駛，而被罰款 116,000 歐元（約187,000 澳元）。

在歐洲，芬蘭並不是唯一一個對超速罰款採用「日薪計算」的國家。德國、丹麥、瑞士及澳門都有類似制度，部份情況下，違規司機可被判罰多於一日的罰薪。

2010 年，一名來自瑞典的司機因以 290 公里的時速在當地行駛被捕，結果他被處為期 300 天、每日罰款 3,600 瑞士法郎的懲罰，總計約 1,080,000 瑞士法郎（約1,803,515 美元），令瑞士保持著單一超速罰款最高金額的「世界紀錄」。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道



SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 6 June 2023 12:32pm
Updated 2h ago 12:36pm
By Ivan Leung
Source: SBS