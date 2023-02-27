Penfolds高層訪中國酒業協會 澳洲葡萄酒中國化獲肯定

奔富董事總經理金湯姆 (Tom King) 上星期與中國行業最高機構中國酒業協會舉行的會議，進一步顯示中國和澳洲之間貿易關係正在逐步解凍。





2021年中國對澳洲葡萄酒徵收嚴厲關稅，令總值達到 455 億元的澳洲葡萄酒行業陷入困境。





據中國傳媒報道，在上星期，中國酒業協會執行理事長王琦，接待到訪的奔富董事總經理金湯姆，和奔富大中華區銷售經理吳明峰率領的奔富代表團。



澳洲葡萄酒品牌奔富的代表，到訪中國酒業協會會談。 Credit: 中國酒業協會 報道表示，王琦對奔富母公司富邑集團（Treasury Wine Estate）葡萄酒產品中國化，給予肯定。





王琦指出，富邑落地中國優質葡萄酒產區，開發具有中國風土特色的富邑葡萄酒產品。





富邑去年推出中國產奔富葡萄酒，在中國中北部寧夏及雲南省的香格里拉葡萄產區，生產釀造。





這批中國產奔富葡萄酒，繞過了關稅問題。





2020年，中國酒業協會要求單獨針對澳洲葡萄酒，實行反傾銷和反補貼稅調查。





協會在長達117頁的報告中，列具對澳洲葡萄酒業的不滿，指澳洲葡萄酒業接受澳洲政府補貼、資助及稅務優惠，對中國葡萄酒市場造成實質傷害。





中國商務部在一年內完成調查，對澳洲進口葡萄酒徵收 116% 至 218% 不等的高昂關稅，幾乎摧毀了包括 Penfolds 在內的澳洲釀酒商價值超過 10 億元的市場。



在上星期的會面，奔富代表團與中國業協會，也商討打擊冒牌產品進入中國市場，以及在國際推動中國葡萄酒。





中國傳媒報道，會上，奔富總經理金湯姆表示，該集團將進一步支持協會，推動中國葡萄酒走向世界。





金湯姆曾任奔富母公司，富邑集團駐上海總經理，現已調任返回墨爾本。





富邑集團一位女發言人證實，金湯姆上週與 Penfolds 釀酒師 Matt Woo 一起到中國，包括與客戶會面、與上海團隊的員工會面以及與 中國酒業協會， 就長期合作進行討論。





同時集團行政總裁福特（Tim Ford）也即將到中國訪問，並巡視該集團在上海的辦事處。

