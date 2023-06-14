車主發貼批直行車衝紅燈釀車禍 反被網民圍插「瞓醒未？」

網上一條顯示兩車相撞的短片，引發網民對孰是孰非的爭議。

dash cam

行車記錄儀短片顯示，藍車車主右轉時，對面馬路一輛黑色車直行，導致迎面相撞。 Credit: Facebook

社交網站Facebook一個名為「Dash Cam Owners Australia」的群組，有人匿名發佈一條行車記錄儀的短片，批評對面車輛衝紅燈，導致一場小事故。

短片顯示，車主在一個路口等燈，他在直行綠燈時未動車，而在右轉綠燈亮起數秒後，沿著虛線車道右轉。同時對面馬路一輛黑色車直行，兩車因此車頭碰撞。
貼文引發大量網民留言，紛紛質疑車主起步過慢：「你花的時間足夠4輛車右轉了。」「如果在雪梨，你會聽到後面不斷響安、看到左邊車道的車右轉。」「如果車主當時醒著，撞車就可以避免。」

甚至有人稱，從車頭玻璃的反光可見車主等燈時在看電話。

但也有網民認為雖然車主反應緩慢，但在右轉時是綠燈，並無違反交通規則：「衝紅燈的人才該負全責。」「讓我們再來『受害者有罪』論。」

有人認為，事故完全可以避免，兩車司機都有責任，唯一受害者是保險公司。

也有網民提到右轉車輛應禮讓直行車輛，但有留言回覆稱在澳洲，右轉綠燈時，對面直行會是紅燈。
相關內容

【有相為證】澳男泊車在女友屋外竟收90元罰單 網民: 市議會「搶錢」?

泊車車頭方向錯誤被罰款？網民質疑：泊在馬路外應無任何限制

【黃色線有泊車位】黃金海岸旅遊區 交通標記遭網民質疑

【人肉霸車位】澳洲法律管不管？出意外哪方責任更大?

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 14 June 2023 12:56pm
Updated an hour ago 1:06pm
By Koma Cheng
Source: SBS