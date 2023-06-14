車主發貼批直行車衝紅燈釀車禍 反被網民圍插「瞓醒未？」

社交網站Facebook一個名為「Dash Cam Owners Australia」的群組，有人匿名發佈一條行車記錄儀的短片，批評對面車輛衝紅燈，導致一場小事故。





短片顯示，車主在一個路口等燈，他在直行綠燈時未動車，而在右轉綠燈亮起數秒後，沿著虛線車道右轉。同時對面馬路一輛黑色車直行，兩車因此車頭碰撞。



貼文引發大量網民留言，紛紛質疑車主起步過慢：「你花的時間足夠4輛車右轉了。」「如果在雪梨，你會聽到後面不斷響安、看到左邊車道的車右轉。」「如果車主當時醒著，撞車就可以避免。」





甚至有人稱，從車頭玻璃的反光可見車主等燈時在看電話。





但也有網民認為雖然車主反應緩慢，但在右轉時是綠燈，並無違反交通規則：「衝紅燈的人才該負全責。」「讓我們再來『受害者有罪』論。」





有人認為，事故完全可以避免，兩車司機都有責任，唯一受害者是保險公司。



