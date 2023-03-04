Google終於評核其審視仇恨言論和假資訊機制

據《華盛頓郵報》和路透社報道， Google（Googl.o）週五發佈一份評估報告，審視公司政策和服務如何影響公民權利。報告建議這家技術巨頭採取更有效措施，例如永久終止散播假資訊的戶口運作，以打擊發放錯誤信息和仇恨言論對社會和人權的影響。





Google 委托Wilmerhale律師事務所進行這項獨立評估，報告發現Google，尤其是YouTube，未有採取更有效措施去審查其仇恨、騷擾和欺凌言論。



Youtube 一直被指沒有審查傳播假資訊帳戶，特別在美國大選期間尤甚。 Credit: SOPA Images/Sipa USA 報告建議， Google 不應過份依靠翻譯工具去審查有問題資訊，而是應該僱用高語文水平人士把關，更有效監察有問題資訊的流轉。另外，獨立評估亦建議引入罰則，包括加強追蹤和分析已被刪除與選舉有關的假資訊，並可考慮永久停上止重複發佈假資訊的帳戶。





Google公民權利部門主管Chanelle Hardy周五於電郵聲明中表示，公司會致力於不斷改進，包括採取不同方法以保護公民權利和人權。





人權組織包括國際特赦組織近年多次批評科技具頭如 Google, Facebook, Twitter等，沒有在公司政策和運作上多考慮人權問題和對社會帶來的負面影響。





2021年，美國民主黨議員和人權組織，促請Google聘請獨立審計師做評估，以了解其產品和政策對種族偏見和歧視性的潛在問題和負面影響，例如加劇社會分化和不平等現象，Google 當時拒絕建議，惹來不少批評。





