聖誕節有哪些商舖食肆和遊樂場所會如常營業？

在聖誕假期，特別是明天12月25日的聖誕節正日，只有很少商舖仍會營業。如果你想找個地方逛一逛，或者想購物，又可能遇到緊急狀況，也不必擔心。





雖然主要的超市、商舖、餐廳和景點都會關門，但以下是一些仍會營業的地方。



景點

聖誕節的好去處之一就是動物園。全國多個城市的動物園，包括雪梨北區和Dubbo的塔隆加動物園（Taronga Zoo）、墨爾本動物園、珀斯動物園和阿德雷德動物園，都會接待遊客。





雪梨和墨爾本兩大城市的水族館Sea Life Sydney和Melbourne Aquarium，也是一家大細過聖誕的好地方。





當然，全澳洲所有的海灘都會開放，一些公共場所的聖誕裝飾和陳設也是假期「打卡」熱點。



商舖

大家最好可以提前購物，比如準備好聖誕大餐的菜餚。但如果遇到緊急狀況，比如藥物，可以留意本地藥房的營業時間，一些藥房會在聖誕節開門，以備居民有不時之需。





如果需要購物，一些少數族裔如亞裔的商舖、雜貨舖也會照常做生意，可以嘗試前往。



戲院

電影院是人們可以在聖誕節當天享受娛樂活動的傳統地點之一。





Event Cinemas、Hoyts、Village和一些獨立戲院，很多都會在明天繼續上映好戲。不過出門之前最好還是先上網查詢確認家附近的戲院是否開門。



餐廳

中餐一向是西方人在聖誕節喜歡享用佳餚的選擇，甚至已成為一個網絡迷因。這是因為著重生意的華人往往會在假期也照常營業。因此，如果不想自己做飯，不妨到訪自己所在城市的唐人街覓食。





不過要注意，中餐廳可能也因此比平時更加忙碌，需要預留更多時間排隊。



電台

另一個全年無休的企業，就是SBS電台！





無論聖誕節、元旦新年還是其他公眾假期，大家每天上午都可以準時收聽SBS中文廣播，包括7點至9點的普通話節目和9點至11點的廣東話節目。





無論你假期「宅」在家中，還是自駕遊出行，都可以使用收音機、手機、電腦等收聽我們的直播節目或者podcast節目。

