香港民主派初選47人案進入第37日審訊 控方證人趙家賢繼續作供

47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」罪一案，周一（3 日）展開第 37 日審訊。轉為控方証人的趙家賢由囚車押送，到西九龍裁判法院應訊。趙家賢繼續在控方主問下作供。





控方在庭上展示另一被告戴耀廷於2020年4月28日發表的《真攬炒十步這是香港宿命》文章，趙家賢供稱，7 月 14 日，中聯辦批評初選有可能違反港區國安法，其後有記者告訴趙家賢有關戴耀廷的文章，認為「好有問題」並提醒趙要小心。





而趙家賢指自己是在戴耀廷「提示」之下，才於7月第一次看畢完整文章，即《真攬炒十步這是香港宿命》。





趙家賢供稱，他看完全文後，看到其中第四、五步指所有撥款申請都被立法會否決，然後特首解散立法會。趙家賢指，協調會議中曾重點講述大方向，但較著重基本法賦予權力。他指，戴耀廷是法律系教授，各政團亦有律師團隊，但會上沒有人清晰反對。





另外，趙家賢亦修訂上周五證供，指自己並沒有出席2020 年 5 月 5 日新界東選區初選協調會議。





