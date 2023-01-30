雪梨濕熱未退 有州份周五卻可能現「夏雪」

暴雨和破壞性的風吹倒樹木，並在Springwood、Bilpin、 和Kurrajong等部分地區引發輕微的山洪暴發。





新州緊急救援服務（SES）表示，周日在全州範圍內處理 30 項與風暴相關的工作，包括有倒下的樹木阻礙在雪梨西北部Hawkesbury 地區的房屋和道路。





雪梨在周日天氣潮濕，當日市中心氣溫達到 30 度， Penrith的氣溫達到 32 度。





為避開潮濕的天氣，有很多人前往海灘、有空調的購物中心和水上樂園。





Weatherzone 發言人解釋，基本上是東風帶來海洋中的水分，而且已經持續數天，這讓人感覺比實際更熱。





周日下午，在雪梨西北部的Richmond在十分鐘內降雨量約為 8.4 毫米，另一降雨系統為雪梨南部的部分地區帶來陣雨。





氣象局發言人表示，雪梨南部地區也有幾場雷暴，預計未來幾天會下雨。





而悶熱的情況將會改善，到本周末將變得更加乾燥，濕度將降低。





預計夜間的高溫將持續到周三，周五的氣溫仍將預計保持在 31 度左右，但隨著東風減弱，天氣應該會更涼快。



據氣象局指，從周四開始，低強度熱浪幾乎席捲整個新州海岸，以及布里斯本和東南部內陸的部分地區，預計將在一些沿海地區持續到周中。





但有氣象學家指，目前的天氣非常複雜，有重大變化正在醞釀中。目前，整個新州都很熱而且很潮濕，在雪梨氣溫每天都在攀升至大約 30 度，但關鍵是濕度令人感覺悶熱。





預料有關情況將持續到下周，然後再轉到昆州。未來兩周昆州看起來比往常更潮濕，預計8天的總降雨量將超過 50 毫米。





有一個戲劇性轉變，預計從周五開始將出現強烈寒冷變化，維州、塔州和首都領地的大部分地區的氣溫都低於15度，反常地寒冷。





在高山地區，氣溫預計會降至冰點以下——甚至可能導致夏季降雪。





新州北部河流、中北海岸、 Hunter、中央高原和北部高原部分地區在周日也有發布雷暴警告。周一和周二可能會有更多雷暴。



