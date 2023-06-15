歐洲最致命的船難之一：船隻沉沒 數百人生死未卜

要點： 一艘超載的移民船在希臘附近海域沉沒，造成至少79人死亡，還有數百人可能死亡或失蹤。

目前尚未清楚船上有多少人，慈善機構Alarm Phone估計船上可能有750人；

船上的人在星期二晚上拒絕了援助提議。

在希臘外海，一艘超載的船只翻覆沉沒，造成至少79名移民溺斃，還有數百人據信已經死亡或失蹤，這是歐洲其中一場最致命的航海災難。





在對倖存者進行艱苦的搜救行動期間，一家歐洲救援支援慈善機構表示，他們相信大約有750人在這艘長約20至30米的船上。





希臘當局表示，現在對於人數的推測還為時過早。





致力於救援行動的跨歐洲機構 Alarm Phone 表示，它在周二（6月13日）晚上接到一艘遇難船隻上的人發出求救警報，之後失去了聯繫。





他們在推特上表示：「據這些人說，船上有750人...我們現在收到有關船難的報導，並擔心這些報導是真實的。」





聯合國國際移民組織在一則推文中表示，初步報道指出船上可能有多達 400 人。



希臘當局表示，目前還不清楚這艘船在沉沒時載有多少人，截至中午時分，已有104人獲救。





希臘海岸警衛隊發言人阿萊克修（Nikos Alexiou）告訴希臘的MEGA電視台：「我們無法確定具體數字，這並不安全。我們不知道船艙中有多少人。」他還說：「船的外甲板上有太多人了，已經滿了。」





海岸警衛隊補充說，船上的人在星期二晚上拒絕了援助提議。



希臘是來自中東、亞洲和非洲的難民和移民進入歐盟的主要通道之一。





大多數人從附近的土耳其越過希臘島嶼。





但自從保守派政府的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis ）在該國的移民營地引入更嚴格的監控措施以來，越來越多的人選擇了更長、更危險的旅程，從土耳其經希臘前往意大利。





國家廣播公司ERT說，沉沒的船隻當時正在前往意大利的途中，從位於希臘克里特島南部的利比亞城托布魯克鎮（Tobruk）起航。



周二，有人向這艘破損的漁船的乘客提出提供援助，但被他們拒絕。幾個小時後，這艘船沉沒，造成至少79人死亡。 Source: AAP / Hellenic Coast Guard 希臘當局都有確認該船的出發港口。





這一次沉船事故是今年在希臘沿海發生的最致命的事故，亦是歐洲最嚴重的沉船事故之一。





今年2月，一艘木船在暴風雨中撞上意大利卡拉布里亞（Calabrian）海岸的岩石，造成 96 人死亡。





希臘移民部指責國際走私網絡將移民的生命置於危險之中，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）呼籲各國政府共同努力，為逃離貧困和戰爭的人們創造安全的途徑。





希臘海岸警衛隊說，周二（6月13日）較後時，歐盟邊境機構 Frontex 在希臘南部沿海城鎮皮洛斯（Pylos）西南約80公里處的國際水域首次發現了這艘船。





意大利當局隨後提醒希臘留意該船，希臘海岸警衛隊靠近該船並提出提供幫助。





海岸警衛隊說，該船外甲板上的大量人「拒絕了援助，並表示他們希望繼續航行」。



一位政府官員說，幾個小時後，這艘船開始左右搖擺，在周三凌晨 2 點左右翻船，然後沉沒。





廣播公司ERT說，船上大多數人是 20 多歲的年輕男子。





一位不願透露姓名的航運部官員說，大多數人來自埃及、敘利亞和巴基斯坦。



