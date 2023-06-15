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歐洲最致命的船難之一：船隻沉沒 數百人生死未卜

一艘超載的移民船在希臘附近海域沉沒，造成至少79人死亡，還有數百人可能死亡或失蹤。

A survivor being loaded into an ambulance

在雅典西南約 240 公里的卡拉馬塔鎮港口，醫護人員將一名受傷的海難倖存者抬上救護車。 Source: AAP / Thanassis Stavrakis

要點：
  • 一艘超載的移民船在希臘附近海域沉沒，造成至少79人死亡，還有數百人可能死亡或失蹤。
  • 目前尚未清楚船上有多少人，慈善機構Alarm Phone估計船上可能有750人；
  • 船上的人在星期二晚上拒絕了援助提議。
在希臘外海，一艘超載的船只翻覆沉沒，造成至少79名移民溺斃，還有數百人據信已經死亡或失蹤，這是歐洲其中一場最致命的航海災難。

在對倖存者進行艱苦的搜救行動期間，一家歐洲救援支援慈善機構表示，他們相信大約有750人在這艘長約20至30米的船上。

希臘當局表示，現在對於人數的推測還為時過早。

致力於救援行動的跨歐洲機構 Alarm Phone 表示，它在周二（6月13日）晚上接到一艘遇難船隻上的人發出求救警報，之後失去了聯繫。

他們在推特上表示：「據這些人說，船上有750人...我們現在收到有關船難的報導，並擔心這些報導是真實的。」

聯合國國際移民組織在一則推文中表示，初步報道指出船上可能有多達 400 人。
希臘當局表示，目前還不清楚這艘船在沉沒時載有多少人，截至中午時分，已有104人獲救。

希臘海岸警衛隊發言人阿萊克修（Nikos Alexiou）告訴希臘的MEGA電視台：「我們無法確定具體數字，這並不安全。我們不知道船艙中有多少人。」他還說：「船的外甲板上有太多人了，已經滿了。」

海岸警衛隊補充說，船上的人在星期二晚上拒絕了援助提議。
希臘是來自中東、亞洲和非洲的難民和移民進入歐盟的主要通道之一。

大多數人從附近的土耳其越過希臘島嶼。

但自從保守派政府的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis ）在該國的移民營地引入更嚴格的監控措施以來，越來越多的人選擇了更長、更危險的旅程，從土耳其經希臘前往意大利。

國家廣播公司ERT說，沉沒的船隻當時正在前往意大利的途中，從位於希臘克里特島南部的利比亞城托布魯克鎮（Tobruk）起航。
Scores of people crowded on a boat in the sea
周二，有人向這艘破損的漁船的乘客提出提供援助，但被他們拒絕。幾個小時後，這艘船沉沒，造成至少79人死亡。 Source: AAP / Hellenic Coast Guard
希臘當局都有確認該船的出發港口。

這一次沉船事故是今年在希臘沿海發生的最致命的事故，亦是歐洲最嚴重的沉船事故之一。

今年2月，一艘木船在暴風雨中撞上意大利卡拉布里亞（Calabrian）海岸的岩石，造成 96 人死亡。

希臘移民部指責國際走私網絡將移民的生命置於危險之中，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）呼籲各國政府共同努力，為逃離貧困和戰爭的人們創造安全的途徑。

希臘海岸警衛隊說，周二（6月13日）較後時，歐盟邊境機構 Frontex 在希臘南部沿海城鎮皮洛斯（Pylos）西南約80公里處的國際水域首次發現了這艘船。

意大利當局隨後提醒希臘留意該船，希臘海岸警衛隊靠近該船並提出提供幫助。

海岸警衛隊說，該船外甲板上的大量人「拒絕了援助，並表示他們希望繼續航行」。
一位政府官員說，幾個小時後，這艘船開始左右搖擺，在周三凌晨 2 點左右翻船，然後沉沒。

廣播公司ERT說，船上大多數人是 20 多歲的年輕男子。

一位不願透露姓名的航運部官員說，大多數人來自埃及、敘利亞和巴基斯坦。

移民部說，倖存者被帶到卡拉馬塔（Kalamata）鎮，預計他們將在那裡被轉移到雅典市外的一個營地。
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Published 15 June 2023 5:25pm
Source: AAP
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