求愛慘食檸檬化身健身動力 主人翁何以表示「並不健康」？

我從未覺得自己格格不入，無法融入成長。





我有一個充滿愛的家庭和要好的朋友，可是我總覺得自己是個怪人。我會想得太多，經常因為一些不甚愉快的想法而自困。





在我 20 多歲時，覺得自己愈來愈被孤立。我的意中人亦因為我過肥而拒絕我，我十分沮喪，覺得自己不夠好。





某次看到我兄弟在社交媒體上發佈了一張節食後的相片，渾身肌肉，於是我問他：「怎樣做到的？」自此我便開始了健身之旅。





起初，我和兩個朋友在家中健身室鍛錬。幾個月後，我加入了區內一家健身室。我開始覺得我是其中一份子，除了認識到朋友，亦有了歸屬感。





以往被拒的感覺會不時湧現，但我卻試圖以扭曲，而且不健康的方式應對。我在想如果我能夠有某種外型，事情就會不一樣。





我健身是出於討厭自已。





我清楚地記得第一次硬舉 200 公斤槓鈴的那個晚上。我既緊張又害怕，因為真的很重。我將所有可怕的負面想法傾注入槓鈴，將它幻想是我的體重，就好像我在對抗它們。我討厭體重。將我的憤怒投放是我擺脫脆弱的唯一工具。



看到兄弟在社交媒體上發佈了一張節食後的相片，尼克問他：「怎樣做到的？」 Source: Supplied 雖然健身催化了我整體生活的積極變化，但利用負面情緒來推動自己並不健康。雖然有零碎的幸福感，但同時湧現不安的感覺，例如迷戀於自我體形。我開始過份依賴健身室去肯定自我。每當出現諸如受傷之類的小問題時，就會摧毀了我，因為我無法處理自己的痛苦。





生活經歷和成長最終教曉了我，我必須以不同的方式處理這些想法和情緒。鍛錬令我學會一種超越健身室的好奇心，在被診斷出患有專注力失調及過度活躍症和輕度強迫症後，我開始了解並慶幸自己有缺點。我學懂了同情、接受和寬恕。我了解到我不必為佔用了世界的空間而道歉，最重要的是我已經足夠了。



我的訓練是出於自我厭惡。 Nick Gregor

我最終放下了憤怒，真正找到不只是快樂，而是一種前所未有的滿足感。





正如一些陳腔濫調，當我停止尋尋覓覓，就是我找到那人的時候。我們在一起已經七年了。





我後悔讓自己有羞恥之心和憎恨自我，以及我的某些行為可能為別人帶來的困擾。找到舉重和體能鍛鍊或我熱衷的東西，教曉我要面對現實，並且接受和愛上我試圖壓制的自我部分。





我依然要處理心理健康問題，我依然去健身室並保持活躍，藉此減輕這些問題。我依然相信有健康的身體才能有健康的思想，但重要的不再是體重，而是這些經歷使我學會的東西。



