【又遭網絡襲擊？】Instagram全球大量帳戶突遭封鎖

數以千計的用戶在登入帳戶時看到螢幕顯示「帳戶被封鎖」及用戶「有30日時間對此表示不同意」的字樣。





有監測互聯網的網站表示，至少接獲七千宗情況異常的報告，估計受影響用戶超過七千宗。





不同國家及地區的網民都反映自己的帳戶突然被封鎖。其他在 Twitter 上發帖文的人表示，他們完全被拒諸門外。而澳洲用戶在昨晚11.30 左右，發現帳戶被封鎖的人數開始激增。





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目前尚未清楚是Instagram內部出現問題還是該網站被黑客入侵。





一位 Instagram 用戶在推特上寫道：『我們當中一些人不得不輸入我們的電子郵件和電話號碼來驗證帳戶。但現在密碼經已更改，我們無法重新進入。』







同時，亦有報道指有關問題似乎集中在 iPhone 用戶中，有些用戶表示，他們的應用程式最近亦曾經出現問題並無法使用。





另外，亦有報道指今次事件亦影響一些知名人士的帳戶，例如是 在Instagram 上擁有 4.93 億粉絲的足球明星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的帳戶，僅在一天內便失去了 300 萬粉絲。





而在本文截稿前，Instagram 在其 Twitter 帳戶上證實，有關問題經已獲得解決。



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