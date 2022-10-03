手機感應嚴重車禍首次觸發「真．自動報警」系統

據報，汽車撞樹事故於美國週日凌晨 2 點 15 分左右、在內布拉斯加州林肯市發生，涉事本田雅閣車內，包括 26 歲的男司機、及其餘四名分別為21 至 23 歲的男乘客當場死亡。另外亦有一名 24 歲的婦女送院時情況危殆，及後在醫院中死亡。





一名出事現場附近的居民巴塔克亦因意外引發的巨響而驚醒，並一度以為車輛已撞到他們的房屋。





當地媒體的報導指，巴塔克通知其父親及兄弟後，曾衝到屋外，用石頭打破出事車輛後窗搶救，但期間由於引擎著火。巴塔克唯有在另一位鄰居的幫助下、用花園的水管試圖撲滅大火，直到消防員到場。





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據報，當地警方證實今次事故中，因其中一人的蘋果新電話、啓動了剛推出的「撞擊檢測」功能，令警方有機會獲知會而將女事主送院；可惜是由於撞擊力太嚴重令所受害者最終無法生環。到場警員亦形容今次是該市的「最嚴重車禍」。





據報，今次亦是第一次錄得蘋果手機在真實事故中啓動「撞擊檢測」—這是蘋果公司在幾周前的 iPhone 14 活動中、曾演示的 iPhone 14 和 Apple Watch的新增功能之一。





據報，今次亦是第一次錄得蘋果手機在真實事故中啓動「撞擊檢測」—這是蘋果公司在幾周前的 iPhone 14 活動中、曾演示的 iPhone 14 和 Apple Watch的新增功能之一。 Photo credit: Aleksandr Kazakov/Kommersant/Sipa USA Credit: Kommersant Photo Agency/Sipa USA



據蘋果公司稱，該設備內藏G 重力加速計算器，可以感應高達 256 倍的極端加減速力度，而新設備會透過最先進的演算方法，參考各種參數來確定一個人是否發生車禍。





除了每個 iPhone 14 型號的手機都具有該功能外，據悉，最新的 Apple Watch SE、Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 亦會提供相同的碰撞檢測功能。





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此前，有其他YouTube 用戶及記者，亦曾嘗試觸發有關功能，雖然有部份人已證實功能有效，但亦有評論認為效能「未如理想」。





例如，《華爾街日報》的記者斯特恩（Joanna Stern），就曾在廢車場內安排使用一輛「劏車」進行測試，而當時iPhone 14 和 Apple Watch 均沒有在這個模擬場景中，檢測到撞擊意外的出現。





蘋果事後亦解釋說可能有一些因素會影響其運算法，包括是否有進行藍牙連接或是否獲得GPS 數據去證明汽車正在路上行駛等。



