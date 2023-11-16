中美元首莊園會晤結束 習近平：堅信中美兩國「前途光明」

相隔一年後，中美元首習近平與拜登再次會晤，旨在討論緩解兩個超級大國之間在軍事沖突、毒品走私和人工智能方面的磨擦，並表示他們已經取得了「實質進展」。





國家主席習近平在美國時間11月15日，在美國三藩市以南的費羅麗莊園（Filoli Estate），與美國總統拜登舉行會晤。





拜登表示美中兩國須確保彼此之間的競爭「不致演變為衝突」，並「負責任地」管理他們的關係。





他說，氣候變化、毒品走私和人工智能等問題要求兩國共同關注。





在進行了一個上午的會談後，並在與習近平共進午餐之前，拜登在社交媒體平台上表示，他們之間「領袖對領袖」的互相了解是至關重要的。





拜登表示：「有一些關係到全球的重大挑戰需要我們共同領導。今天，我們取得了實質進展。」





白宮一份聲明指出，兩位領袖「就一系列雙邊和全球問題進行了坦誠而建設性的討論，並就存在分歧的領域交換了意見。」





習近平在談開始時向拜登表示自從一年前在峇里島舉行最後一次會晤以來，發生很多事情。「世界已經從新冠大流行中走出，但仍然受到其巨大的影響。世界經濟開始復蘇，但動力不足。」





他將美中關係稱為「世界上最重要的雙邊關係」，並表示他和拜登「為兩國人民、為世界、為歷史，肩負著沉重的責任。」 「對於中國和美國這兩個大國來說，互相背離不是一個選擇，」





他說：「想改變對方亦不設實際，而衝突和對抗對雙方都有難以承受的後果。」





他強調各自的成功都是彼此的機遇。雖然兩國發展道路不同，但只要堅持相互尊重，和平共處，合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩國相處之道。他堅信，中美兩國的前途是光明的。





拜登和習近平討論到一系列問題，其中包括台灣、南海、以色列哈馬斯戰爭、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓和人權等國家處於對立的立場。



