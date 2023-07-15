維州Bendigo西方國家中最大佛塔夜間亮幻彩 冀推廣多元文化共融

位於維州 Bendigo 的慈悲大佛塔（The Great Stupa of Universal Compassion）始建於約20年前，佛塔底座面積50米，高近50米，是西方國家中最大的佛塔。





根據官方網頁的介紹，佛塔的設計和大小與西藏的江孜佛塔（Gyantse Stupa）相同。





在這座佛塔中，珍藏一尊巨大的原石玉佛。據悉，這尊重達四噸的玉佛，是世上最大的寶石級玉佛，曾經歷時九年巡迴世界。





佛塔寺院用於法會、冥想和教學，亦旨在向遊客展示佛教的概況。





佛塔外圍是和平花園（Peace Park）展示了不同信仰的象徵，包括天主教、錫克教、伊斯蘭教、印度教和佛教。





日前，佛塔舉行晚間 Enlighten 活動，目的是通過娛樂，創造多元文化社區共融，和平花園和佛塔都在夜間被幻彩燈光照亮。



