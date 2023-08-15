【司機請注意！】40 輛拖拉機在墨市抗議 交通或大受阻

農民為了表達對政府在他們的土地上興趣輸電纜，於今早（8月15日）開著多輛貨車，貨車上載有多輛拖拉機。





農民會開著拖拉機圍繞維州議會大樓，作為抗議活動的一部份。



澳洲能源市場運營商（AEMO）提出了這些提議，如果得到批准，將會在Sydenham Terminal Station到Bulgana Terminal Station之間安裝一條長達190公里的高壓架空輸電線。





據了解，這樣的基礎設施可以開發維州西部「可再生能源潛力」，使其成為一個重要的可再生能源區域。另外，以幫助在更多可再生能源準備就緒時，可在各州之間傳輸電力。





然而，農民表示在此路線圖下，將會限制他們的耕種能力，降低他們的土地價值並增加火災風險。





運動發言人Emma Muir表示，安德魯斯政府需要對其「糟糕的規劃」和「執行這些項目」負責。





她說：「如果州政府繼續推進這些項目，將對當地農民造成難以估量的經濟損害，對環境和景觀造成不可挽回的傷害——更不用說我們地區的舒適性和可居住性以及居民的福祉。」





「火災風險將急劇上升，養活維州的高價值農地將被摧毀，土地價值將暴跌。」





她補充說，雖然地區社區支持可再生能源並理解其重要性，但不應以犧牲農業資源和供應作為「代價」。





而他們的反對論調亦得到維州能源政策中心的Bruce Mountain教授和退休的輸電專家Simon Bartlett的支持，並且提出了一個替代計劃《No Longer in



Transmission》。





其中一位農民 Jason Barratt 表示：「這些電線需要停下來，最好的部分是有一個替代方案。」





他亦指Bruce Mountain教授和Simon Bartlett提出的另一方案利用了目前的地權。





但遺憾地「政府決定停止這一切，所以我們需要把它帶到議會大樓的前門。」，目的向政府明確表態。





同時，來自Charlton的農民Glenden Watts呼籲州政府立即停止該項目，否則將使農民「關門」，不讓項目工人進入。





Glenden Watts說：「把我們當成數字，我們就會關門，直到過程中出現一些邏輯為止。」





此舉可能會對該項目延誤，造成昂貴的代價，目前已預料此項目將耗資110億澳元。





國家黨領袖 利特爾波特（ David Littleproud）支持農民，認為應該暫停該項目進行進一步的規劃，以避免整個社區聯合反對該項目。





他說：「我們需要就此進行一場全國性的對話。」



讓我們停下來，做好規劃。 國家黨領袖利特爾波特（David Littleproud）

他還呼維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）立即停止進程。





在今年較早時，能源部廳長丹布羅西奧( Lily D'Ambrosio )發佈了部長命令，允許該快速進跟該項目。



