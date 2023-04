母子駕小型飛機墜海 墜機一刻機師媽媽向兒子說：「我們會沒事的」

昨日 4 月 20 日出現罕見天文現象「全環食」,來自世界各地,估計有二萬名天文愛好者聚集西澳偏遠北部地區 Exmouth 觀賞這場罕見的日全食現象後,陸續離開當地。





據 澳洲廣播公司(ABC)報導 ,一對母子觀賞日全食後,駕小型飛機由西澳 Exmouth 回程到詹達科特機場(Jandakot Airport)途中,飛機疑出現故障墜海。





45 歲母親葉茨(Ms Yeates)是機師,與她15 歲的兒子,在澳州東部時間晚上 7 點左右,駕小型飛機時被迫強行降落 Leighton Beach,目擊者指當時情況十分可怕指:「當聽到呼喊說,那架飛機正在俯衝下來,當我轉身,飛機已撞入水中。」





據悉,當時媽媽機師意識到小型飛機出現問題,她機警地把飛機降落海上。



這位機師媽媽告訴兒子:「老友(mate),我們的引擎發生故障,我們將不得不降落在海上。希望這是你生命中最刺激的事,我們會沒事的。」

她向澳洲廣播公司(ABC)表示:「當時只有 1,500 英尺,我沒有太多時間做出反應,所以我向控制塔發出求救信號(mayday),然後降落水面,我試圖盡可能靠近海灘而且不撞到任何人。」





「訓練過那樣的事,但我從沒想過真的要在現實生活中這樣做。」





這位媽媽把飛機降落時,她告訴兒子:「老友(mate),我們的引擎發生故障,我們將不得不降落在海上。」(Mate, we've just had engine failure, we're going to have to land on the beach.)





兒子驚恐地說:「你是說真的嗎?」(For real? Are you for real?)





機師媽媽回答:「希望這是你生命中最刺激的事,我們會沒事的。」(Hopefully this is the most exciting thing that's going to happen in your life and we're going to be OK.)





然後她盡全力讓飛機以正確的角度著陸,因為如果機頭先撞進水中,飛機可能會翻轉。



這對二人來說肯定是非常可怕,機師做得很好,把飛機降落海上。附近靠近許多公共建築物,機師的機警避免了災難。 西澳警察坎農(Mark Cannon)

幸好,二人墜機後在海上遊了大約 50 米回到岸邊。母親被送往醫院接受治療,兒子則在現場接受護理人員治療,警方證實兩人情況穩定。





西澳警察坎農(Mark Cannon)表示:「這對二人來說肯定是非常可怕,但機師做得很好,把飛機降落海上。附近靠近許多公共建築物,機師的機警避免了災難。」





警方證實,事故中沒有涉及燃油洩漏。飛機目前已完全淹沒在海中。





警方將調查墜機事件,並設法確保飛機安全將其抬出水面。