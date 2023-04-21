母子駕小型飛機墜海 墜機一刻機師媽媽向兒子說：「我們會沒事的」

昨日 4 月 20 日出現罕見天文現象「全環食」，來自世界各地，估計有二萬名天文愛好者聚集西澳偏遠北部地區 Exmouth 觀賞這場罕見的日全食現象後，陸續離開當地。





據 澳洲廣播公司（ABC）報導 ，一對母子觀賞日全食後，駕小型飛機由西澳 Exmouth 回程到詹達科特機場（Jandakot Airport）途中，飛機疑出現故障墜海。





45 歲母親葉茨（Ms Yeates）是機師，與她15 歲的兒子，在澳州東部時間晚上 7 點左右，駕小型飛機時被迫強行降落 Leighton Beach，目擊者指當時情況十分可怕指：「當聽到呼喊說，那架飛機正在俯衝下來，當我轉身，飛機已撞入水中。」





據悉，當時媽媽機師意識到小型飛機出現問題，她機警地把飛機降落海上。



這位機師媽媽告訴兒子：「老友（mate），我們的引擎發生故障，我們將不得不降落在海上。希望這是你生命中最刺激的事，我們會沒事的。」

她向澳洲廣播公司（ABC）表示：「當時只有 1,500 英尺，我沒有太多時間做出反應，所以我向控制塔發出求救信號（mayday），然後降落水面，我試圖盡可能靠近海灘而且不撞到任何人。」





「訓練過那樣的事，但我從沒想過真的要在現實生活中這樣做。」





這位媽媽把飛機降落時，她告訴兒子：「老友（mate），我們的引擎發生故障，我們將不得不降落在海上。」（Mate, we've just had engine failure, we're going to have to land on the beach.）





兒子驚恐地說：「你是說真的嗎？」（For real? Are you for real?）





機師媽媽回答：「希望這是你生命中最刺激的事，我們會沒事的。」（Hopefully this is the most exciting thing that's going to happen in your life and we're going to be OK.）





然後她盡全力讓飛機以正確的角度著陸，因為如果機頭先撞進水中，飛機可能會翻轉。



這對二人來說肯定是非常可怕，機師做得很好，把飛機降落海上。附近靠近許多公共建築物，機師的機警避免了災難。 西澳警察坎農（Mark Cannon）

幸好，二人墜機後在海上遊了大約 50 米回到岸邊。母親被送往醫院接受治療，兒子則在現場接受護理人員治療，警方證實兩人情況穩定。





西澳警察坎農（Mark Cannon）表示：「這對二人來說肯定是非常可怕，但機師做得很好，把飛機降落海上。附近靠近許多公共建築物，機師的機警避免了災難。」





警方證實，事故中沒有涉及燃油洩漏。飛機目前已完全淹沒在海中。





警方將調查墜機事件，並設法確保飛機安全將其抬出水面。

