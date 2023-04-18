【外星襲地球？】阿拉斯加上空發現光環 但源頭卻出人意表

許多人都希望在一些像阿拉斯加的地方看到不同和令人難忘的天文現象，因為這些地方比較偏遠，相對容易觀看到不同的天文現象。而在澳洲4 月 16 日的清晨，阿拉斯加的居民卻看到一個類似銀河系的淡藍色螺旋形狀光環，看上去像極了電影中的外星人的太空船。





不過，據阿拉斯加費爾班克斯大學地球物理研究所（University of Alaska Fairbanks Geophysical Institute）的副教授漢普頓（Don Hampton）星期六（15／4）在其發出的電郵則表示，根據該研究所的全天候攝錄機所錄得的影像顯示， 這些螺旋型的光環， 『似乎是約三小時前SpaceX在加州發射的獵鷹 9 號 火箭的發動機所發出的廢氣。』





漢普頓在電郵中寫道：『這是二級發動機排出的廢氣中的水蒸氣凍結並吸收高空的陽光，有效地發出的光影，並形成了這個像螺旋星系的形象。』





漢普頓教授說，火箭有時是有需要丟棄燃料。





他表示：『當他們在高海拔地區這樣做時，燃料會變成冰。』





SpaceX 獵鷹 9 號火箭於 4 月 15 日晚從加州范登堡太空基地起飛。這是一次在近北極地區進行的發射，令光環在阿拉斯加的大部分地區都可以見到。





漢普頓教授又說，雖然這種情況並不常見，但他已經見過約 3 次這樣的情況。





雖然光環看起來像一個星系掠過阿拉斯加，但他保證情況並不是這樣。





他說：『這只是反射陽光的水蒸氣。』











