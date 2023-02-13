【女權突破】沙特首位女太空人將一飛沖天

要點： 芭納維 (Rayyanah Barnawi) 將與沙特男太空人阿爾卡尼 (Ali Al-Qarni) 一起執行國際太空站任務。

2019 年，阿聯酋成為首個將公民送上太空的阿拉伯國家。

王儲薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 一直試圖藉推動改革來擺脫沙特嚴厲的形象。

據官方傳媒報道，沙特阿拉伯將於今年稍後派遣首位女太空人執行太空任務。這是重塑該國極端保守形象的最新舉動。





沙特官方通訊社上周日（2月12日）表示，芭納維 （Rayyana Barnawi） 將於「2023 年第二季」與沙特男太空人阿爾卡尼 （Ali Al-Qarni） 一起執行國際太空站任務。





該機構表示，兩名太空人 會加入 AX-2 太空任務的機組人員」，太空船將「由美國發射」。



這個擁有豐富石油資源的國家將追隨鄰國阿聯酋的步伐。鄰國阿聯酋在 2019 年成為首個將公民送上太空的阿拉伯國家。





當時，太空人曼蘇里 （Hazzaa al-Mansoori)）在國際太空站度過了八天。另一位來自阿聯酋的太空人尼亞迪 （Sultan al-Neyadi）亦將於本月稍後出發。





現年41 歲、綽號「太空蘇丹」的尼亞迪將乘坐 「SpaceX 獵鷹 9 號」火箭前往國際太空站，成為首位在太空度過六個月的阿拉伯太空人。



推動改革

波斯灣阿拉伯國一直希望能透過不同項目，從而使依賴能源出口的經濟可以變得多元化。





目前掌握實權的沙特王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）亦一直試圖藉推動改革來擺脫沙特對女性嚴厲的形象。





自他 2017 年掌權以來，他賦予女性一些新權力，例如：允許女性在沒有男性監督下駕車和出國旅行。自2016 年以來，女性在勞動人口中的比例已增加逾倍，由17% 升至 37%。



然而，這並非沙特首次涉足太空。





1985 年，身為空軍機師的沙特王子阿卜杜拉阿齊茲 (Sultan bin Salman bin Abdulaziz) 參加了由美國組織的太空任務，成為第一位上太空的阿拉伯穆斯林。





2018 年，沙特制定一項太空計劃，並於去年開展了另一項將太空人送上太空的計劃。這些都是薩勒曼王儲 2030 年經濟多元化議程的一部分。









