【新西蘭大火】警方落案加控一男子五項謀殺罪

要點： 警方較早前對這該名48歲男子控以縱火罪。

他於大火災發生兩天後落網，一直被羈留於監獄。

大火共造成五人喪生。

新西蘭警方正式對涉嫌縱火導致兩周前威靈頓一間旅館致命火災的男子，加控五項謀殺罪。





警方較早前對該名48歲男子只以縱火案向該名男子作出起訴，指控他於旅館及室內的點火。





自大火發生兩天後落網以來，該男子一直被羈留於監獄中。





5月16日午夜過後不久，大火燒毀了這棟四層樓的 Loafers Lodge 旅館，當時有 100 多名住客及職員身處在旅館中。



部份人士甚至要穿著睡衣逃生，另一些人則被消防員從屋頂救出或從窗戶跳下。





大火亦導致部分屋頂和地板坍塌，碎片散落四周。





救援人員指出，當地法例並未要求舊建築安裝消防灑水系統，而旅館亦如許多當地較舊的建築物一樣，沒有安裝該裝置。有新西蘭議員表示，他們正在審視相關法規，以了解是否需要修改。





在火災中喪生的五名男子中，包括67歲的瓦爾利希 (Mike Wahrlich)，他是一名街頭藝人，在威靈頓廣為人知，又有「雜耍演員邁克」(Mike the Juggler)的外號。





法官已准許被告暫時隱去姓名，這是新西蘭法庭的一貫做法。縱火指控最高可判處14年監禁，疑犯並未就縱火提出抗辯。除此以外，一旦謀殺罪名成立，該男子或面臨終身監禁。



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該名男子於5月19日首次出庭應訊，期間他曾表示希望解僱他其代表律師。不過後來該律師澄清他仍然代表疑犯辯護。





負責案件的督察貝內特 (Dion Bennett) 表示，警方周四(6月1日)完成了對燒毀旅館的檢查，並將現場交還予消防部門。



