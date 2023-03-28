哈利皇子現身英國法院控告聯合報業集團嚴重侵犯私隱

英國王室成員哈利王子與歌手艾爾頓·約翰 (Elton John) 於英國時間當地星期一，在倫敦高等法院意外現身，他們與其他五人一同對《每日郵報》提起訴訟，指控其長期進行偷聽手機和侵犯隱私。





哈利皇子與艾爾頓約翰、他的丈夫弗尼許 (David Furnish) 、演員伊莉莎白·赫莉 (Elizabeth Hurley) 和女星薩迪·弗羅斯特 (Sadie Frost)，一同向「聯合報業集團」（Associated Newspapers）提告，指控他們是被記者或私家偵探非法行為的受害者。





聯合報業集團旗下擁有每日郵報（Daily Mail）、週日郵報（Mail on Sunday）和每日郵報網站（MailOnline）。集團表示，公司斷然否認這些指控。





「嚴重侵犯隱私」包括入侵手機信息



哈利皇子的的律師 David Sherborn 表示，這些「嚴重侵犯隱私」的行為包括: 黑客入侵手機信息、竊聽電話、通過詐騙或欺騙手段獲取私人信息如醫療記錄，以及「委託他人闖入私人物業」。這些指控始於1993年，一直持續到2011年，甚至一直延續到2018年。





哈利皇子的律師表示，聯合報業集團的行為是極不負責任。 Credit: Elizabeth Cook/AP 聯合報業集團試圖讓此案被撤銷，並在聲明中斷言，如果必要，將堅決辯護並駁斥這些指控。原告們均不需要出庭，預計這場為期四天的初步聽證會中，他們將不發言。





兄長、母親和前女友都是受害者



哈利王子聲明中指出，報章在至少2001年初至2013年底期間使用非法手段獲取關於他的故事，並表示兄長，即現時的皇儲威廉王子和母親戴安娜皇妃也曾成為目標。





聲明指控他們尋求有關他前女友戴維的私人飛行詳情，竊聽了手機語音信箱留言，竊聽他的朋友們的固定電話，甚至在其中一個人的電話上裝了硬線窃聽器。





這些行動導致他在「青少年時期大部分重要方面被剝奪」，這種猜疑和偏執導致他失去了朋友，「每個人都成為了嫌疑犯」。





根據文件指出，非法企圖尋找皇室成員的私人旅行計畫也是一個重大的安全風險，「這種行為不僅極其不負責任，更是危險的」。





聯合報業集團指超出了法律訴訟時間



在聯合報業集團向法庭提交的文件中，表示這些指控是基於推斷而非證據，而且原告提供的關於其記者非法獲取信息的證據甚少，或者根本沒有，而該公司則強烈否認了這些指控。





聯合報業集團的律師辯稱，這些指控已經超出了法律訴訟的時間限制，而且其中一些違反了2011年開始的一項為期一年的公共調查中做出的規定。這項由高級法官 Brian Leveson, 領導的調查，是在記者黑客攻擊語音信箱的醜聞引發公憤之後進行的。該醜聞導致了梅鐸 (Rupert Murdoch)《世界新聞報》於2011年停刊，後來其前編輯也被判入獄。





媒體侵犯是哈里和梅根，即薩塞克斯公爵和公爵夫人辭去王室職務並搬到美國加利福尼亞州開始新生活和職業的原因之一。







