【年度運動調查】澳洲人至愛游泳步行 不運動比率創新高

聯邦政府機構Sport Australia年度調查AusPlay，訪問全澳20,000人，表示放棄運動習慣的人數大幅增加，從2020年至21年的7%，上升到2021年至22年度的11%，是自2015年10月，開始進行AusPlay調查以來最高的比率。





18歲以上，家中講英語以外語言人士，放棄運動習慣的比率，更高達13%。





聯邦體育部長威爾斯（Anika Wells）表示，調查有助政府和個別運動，制定措施。





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威爾斯說， 澳洲人看到積極運動對他們的身心健康的好處，我們必須繼續解決妨礙他們積極運動的障礙。」





現在，幾乎三份一澳洲成年人，以做運動來維持心理健康。





根據調查，目前比率達到31%，在5年內幾乎增加1倍，在疫情及隨之實行的防疫限制期間，穩步增長。





兒童逐步恢復每星期的校外運動，比率上升到47%，去年是 42%。





有學者指出，推動民眾運動，對個人健康及國家都有利。但目前澳洲人肥胖症比率及慢性病的比率都上升，患者很難保持運動，尤其是體育活動，同時也對醫療體制造成負擔。





至於澳洲人最喜愛的體育活動，仍然是游泳，而男生也喜愛足球及澳式足球，女生就鍾情跳舞及體操。





至於非體育活動的運動，男生的三大運動是步行、去健身室或參加個人鍛煉、行山遠足。女生也最愛步行及健身，瑜伽超越行山遠足排第三。





有分析認為，過去兩年疫情期間，由於防疫限制，令民眾無法進行團體運動。其實社交和團體的運動，會令人更積極及更持久。





根據調查， 55歲及以上的不運動澳洲人，有43%表示，健康狀況差或受傷，是運動的障礙。





調查也顯示城市與鄉鎮之間的差異，在主要城市，15歲或以上的澳洲人，83% 每星期至少參加體育活動或做運動一次，高於鄉鎮區比率的76%。

