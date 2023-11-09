一款常用遙控對兒童有風險 需緊急召回

一款在全國均有出售的遙控因為有缺陷，因此需要緊急召回。

Button batteries

鈕扣電池是幼兒其中一個安全隱患。 Source: AAP

澳洲產品安全局(Product Safety Australia)表示，由於「Remote King」及「Battery World」的車庫遙控器有缺陷，擔憂可能對兒童構成危險。

該車庫遙控器被發現並未有足夠「組裝」以確保其中的鈕扣電池不會跌出。

如果兒童吞嚥，可可能會面臨窒息、內部燒傷、嚴重受傷甚至死亡的風險。
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需要召回的遙控。 Credit: supplied
安全局警告：「嚴重或致命的傷害可能在兩小時內發生」。

當局敦促客戶立即停止使用該產品，並將其帶到任何Battery World店進行全額退款或更換遙控器。

受影響的零件編號為：
• BW-RCG10或RK-RCG10
• BW-RCM07或RK-RCM07
• BW-RCM12或RK-RCM12
• BW-RCM21或RK-RCM21
• BW-RL303或RK-RL303
• BW-RL434或RK-RL434
• BW-RMDB01B或RK-RMDB01B
• BW-RME99B或RK-RME99B
• BW-RMH17或RK-RMH17
• BW-RSL02或RK-RSL02
• RAK04
• RCG10P
• RCM25
• RHC02
• RMDB02

欲獲取更多信息，請致電Battery World，電話號碼為1300 882 159（上午8:00至下午5:00，星期一至星期五），或發送電子郵件至
admin@batteryworld.net.au


根據澳洲產品安全局統計，澳洲國內每周大約會有20名兒童因為誤吞鈕扣電池，被送往醫院急救，2013年更有3名兒童因此而死亡。這使監管單位決定加強販售鈕扣電池的規範，包括使用兒童保護的包裝，以及標示警告等。
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Published 9 November 2023 12:14pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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