一款常用遙控對兒童有風險 需緊急召回

澳洲產品安全局(Product Safety Australia)表示，由於「Remote King」及「Battery World」的車庫遙控器有缺陷，擔憂可能對兒童構成危險。





該車庫遙控器被發現並未有足夠「組裝」以確保其中的鈕扣電池不會跌出。





如果兒童吞嚥，可可能會面臨窒息、內部燒傷、嚴重受傷甚至死亡的風險。



需要召回的遙控。 Credit: supplied 安全局警告：「嚴重或致命的傷害可能在兩小時內發生」。





當局敦促客戶立即停止使用該產品，並將其帶到任何Battery World店進行全額退款或更換遙控器。





受影響的零件編號為：



• BW-RCG10或RK-RCG10



• BW-RCM07或RK-RCM07



• BW-RCM12或RK-RCM12



• BW-RCM21或RK-RCM21



• BW-RL303或RK-RL303



• BW-RL434或RK-RL434



• BW-RMDB01B或RK-RMDB01B



• BW-RME99B或RK-RME99B



• BW-RMH17或RK-RMH17



• BW-RSL02或RK-RSL02



• RAK04



• RCG10P



• RCM25



• RHC02



• RMDB02



