【更新即死機！】某大品牌手機現「嚴重問題」可令機內資料全失

Android平台在上周開始，向三星用戶發出更新提示，但新一輪軟件更新，至今已導致不同型號的手機「死機」。





用戶紛紛向手機公司尋求答案，但昨日有花了個多小時等待技術支援的用戶被告知，唯一可行的選擇是將手機進行「全面重置」（Factory Reset），即必須刪除所有未備份的照片、聯繫人、應用程序和其他數據。



不少用戶進行升級手機後只餘下黑屏而感到崩潰，有客戶表示：





「不幸的是，我不是對手機技術並不精通，亦難以獲得其他支援，現在只有放棄所有 2022 年的照片，因為我一直把所有東西只放在手機上。」





不少用戶在網上警告其他用戶，最近的軟件更新可能會導致手機死機。





一位用戶在 Facebook 上分享道：



已有公告：所有三星用戶，請不要更新您的手機。 最新的軟件更新可能會導致你的手機死機。

另一名用戶則指:



不要更新你的手機，否則將面臨死機的命運。

亦有用戶指:



我今天早上做了（更新），手機現在卡只顯示三星的標誌（只停在開機畫面）。

雖然問題已影響該公司旗下手機約個多星期，但用戶仍然收到更新通知仍。





三星在接受7號台訪問時，表示公司已經意識到問題，正研究解決方案。





亦有科技專家表示，公司據報即將發布一款新的高端手機，這時出現更新問題是極差時機。





