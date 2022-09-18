出國旅行在即 澳元兌換外幣要看時機

如果準備去英國、歐洲及新西蘭，由於澳元匯價見新高，有助於抵消機票價格飆升及通脹的影響。





澳元目前兌英鎊，大約是58便士，是5年來兌英鎊最高水平，今年初，1澳元兌53便士。





澳元對歐元在8月份也達到5年新高，目前1澳元兌大約0.67歐元，今年初兌0.64歐元。





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對新西蘭元也達到5年新高，1澳元兌大約1.12新西蘭元。





分析認為，面對目前商品價格高企，創造投資者以澳元計價的投資需求，另外英國及歐洲經濟體相對疲弱。





不過雖然美國今年首兩個季度，每個季度的國內生產總值均出現負數，顯示「技術性」衰退，不過澳元兌美元匯價，除4月份一度兌0.76美元，目前兌大約0.67美元。





分析認為在目前全球經濟前景變得悲觀下，投資者會轉向美元避險。





由於以美元計價的投資需求增加，推高美元匯價。而港元與美元掛鉤，澳元兌港元也下跌。目前1澳元兌大約5.27港元。





有外匯分析預計，澳元兌美元在短期內都會下跌，但可能在年底前開始反彈，因為美聯儲大幅加息即將結束。





不過，也有經濟分析認為，到今年年底，澳元兌英鎊、歐元、新西蘭元及美元都會下跌。





至於如果準備出國到海外，很多人會考慮究竟提早現在就將澳元兌換成其他貨幣，還是等待，澳元可能匯價上升。





有匯價分析就認為，如果覺得現在的匯價是較以前高，尤其日元、英鎊等，大可以兌換一部份的錢，至於美元或者港元等的貨幣，如果可以等待，就看看年底澳元是否會反彈。





本文提供僅屬一般參考資料，無意影響讀者投資或金融產品決定，在做出任何財務決定之前，應尋求專業建議，並考慮到自己的個人財務狀況 。

