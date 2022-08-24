金融不當行為 6銀行向客戶補償共36億元

澳洲證券及投資委員會ASIC（Australian Securities and Investments Commission）發表年終審查報告，顯示四大銀行連同另外兩間銀行，因為與金融相關不當行為，向受影響客戶支付或提供的補償費用，總共達到36億元。

包括四大銀行的六間銀行，向客戶共補償36億元。

包括四大銀行的六間銀行，向客戶共補償36億元。 Source: AAP

澳洲證券及投資委員會指出，至2022年6月30日，包括西太銀行Westpac、國民銀行NAB、澳新銀行ANZ、聯邦銀行Commonwealth Bank、AMP及麥格理Macquarie的6間銀行，已向其客戶支付或提出支付總共36 億元的補償費用，此前他們向客戶收取了「無服務的不當行為或不合規建議的費用」。 

澳洲證券及投資委員會在2016 年和 2017 年進行兩次大規模審查，檢視財務顧問對「不合規建議」的處理情況，並調查客戶向銀行和財務機構，就能提供的服務支付費用的情況。這6間銀行參與「補救計劃」，確保受影響的客戶得到正確的賠償。 

國民銀行在這方面的支付最多，向大約775,00客戶提供超過12億元的費用。 

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其次是西太銀行，向大約120,000客戶提供的補償費用，剛剛超過10億元。 

AMP要向335,000客戶提供6億元補償。 

聯邦銀行要向145,000客戶提供共3 億元費用；澳新銀行欠 70,000 名客戶 2.62 億元，而麥格理要向 1,000 名客戶的提供大約 500 萬元。 

澳洲證券及投資委員會表示，在報告發布後，將繼續監查「機構客戶審查和補救計劃的持續實施」。 受影響的客戶可與所屬銀行聯繫討論補償。
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Published 24 August 2022 at 6:21pm
By Wyee Yeung
Source: SBS