【美國太空總署首個UFO會議】澳洲「奇怪」事件 辛普森氣球

美國太空總署NASA 研究稱為「不明空中現象 」UAP（unidentified aerial phenomena），通常稱為不明飛行物UFO，結果顯示，研究過的目擊事件，多達 5% 仍無法解釋。

NASA-UFOs

美國太空總署表示，需要更好的技術及數據，來真正明白 UFO 目擊事件。 Source: AP / John Raoux/AP

要點
  • 高達5%美國太空總署收到的不明飛行物目擊事件報告，未能解釋。
  • 小組將提交關於過去27年不明飛行物數據的報告。
  • 美國太空總署收到總共大約800份關於不明飛行物的報告。
美國太空總署小組星期三（5月31日）首次舉行公開議詳細，介紹就過去 27 年來收到的大約 800 宗發現不明飛行物體事件的報告，進行調查後的一些發現。

美國太空總署每個月都會收到有關不明飛行物體事件的報告，有 50 到 100 宗，但這些目擊事件「真正可能屬於異常」的數量，僅佔數據庫總數的 2% 至 5%。

該小組表示，其中沒有外星生命的跡象。

小組主席斯佩格爾（David Spergel）在會上發言時表示，「我們現在知道那裡有很多行星，因此有很多潛在的生命環境。」
我們還沒有發現地球以外的生命，但正在尋找
美國太空總署研究UFO小組主席斯佩格爾
但就發現有很多報告的有趣物體，其實並非不明飛行物。

有數十年經驗的前宇航員兼飛行員凱利 (Scott Kelly) 就舉例，有一次他的副駕駛在弗吉尼亞海灘（Virginia Beach）附近飛行時看到的一種錯覺。 他的同事「確信我們飛過不明飛行物」。

凱利說：「我沒看到。我們轉過身，我們去看了看，原來是辛普森氣球。」

澳洲有不明飛行物嗎？

斯佩格爾說，令人困惑的報告是從澳洲發來的。

他指出，1998年，在新州中西部的Parkes天文台，天文學家報告收到罕見且奇怪的無線電信號，稱為 「佩里頓」perytons，每年一到兩次，「具有非常奇怪的結構。」

他說，當時無法找到這「神秘信號C源頭。

直到 2015 年，新技術檢測到「佩里頓」與微波爐的信號相，這些信號才得以解釋。

對天文台的微波進行的測試顯示，當微波正常運行時，沒有檢測到「佩里頓」。

但是當門在微波爐在設定加熱時間結束前打開，就會出現「佩里頓」。

斯佩格爾指出，「其實是天文台的人員，用微波爐加熱他們的午餐…產生了一陣無線電信號，被靈敏的探測器接收到。」
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NASA 有哪些關於不明飛行物的數據？

這個小組去年5月成立，由 16 名成員組成，匯集從物理學到天體生物學等領域的專家，負責檢查非機密的不明飛行物體目擊事件，以及從民間政府和商業部門收集的其他數據。

斯佩格爾在開幕發言時表示：「如果要用一句話來總結我認為我們學到的東西，那就是我們需要高質量的數據。」 

美國太空總署宣布首次開會時表示，星期三的公開會議會持續4小時，重點是在該團隊發布報告之前進行「最後審議」。

斯佩格爾表示，該報告計劃於 7 月底發表。

美國太空總署科學部門的高級研究官員埃文斯 (Dan Evans) 表示，該團隊「還有幾個月的工作要做」，並補充說，小組成員自開始工作以來，一直受到網絡辱罵和騷擾。

該小組指出，由於民眾對飛碟有成見，民航機師不願報告目擊事件，他們正在努力消除圍繞報告的成見。

該小組在美國太空總署的主持下，進行的首次此類調查。之前美國政府這將些調查，曾經只委託給具秘密權限的軍事及國家安全官員。
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Published 1 June 2023 7:06pm
By Reuters - SBS
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS