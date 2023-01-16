雪梨地鐵今早故障嚴重延誤 乘客被困悶熱黑暗車廂

今早繁忙時間8點，行駛雪梨西北區Tallwong至下北岸Chatswood的雪梨地鐵，因為在電力故障，列車停駛，同時車門未能打開、也沒有冷氣。





據報是在靠近Tallwong尾站的Kellyville站發生電力故障。





被困車內的乘客在社交網站表示，車內的廣播只是不斷請乘客等候，車內有乘客感到不安。





有乘客表示，車內非常悶熱，而當時室外氣溫接近攝氏30度。



社交網站有香港移民群組的帖文表示：



「今早在西北區Epping站等車，到North Ryde，結果遲到一小時。」如果服務正常，兩地相隔兩個站，行車時間大約7分鐘。





今早在社交媒體，有不少投訴雪梨地鐵故障的帖文，有乘客說，今次只是雪梨公共交通一次常見的延誤。





有帖文指：「」列車已經停駛1小時20分鐘，現在是第三次整個列車沒有電力，沒有冷氣。





有乘客表示，故障期間列車內也沒有燈，有乘客感到不安。





期間雪梨地鐵在站內告示板道歉：今早地鐵等候時間增長，請留意車站廣播及告示板的最新資訊。另外在社交網站也表示服務延誤。



地鐵在大約9點45分服務恢復正常，據報期間地鐵方面並未有為乘客安排接駁巴士。





地鐵方面表示，正調查今早故障原因。





雪梨地鐵為澳洲首個全自動無人駕駛鐵路網，2019年5月啟用，由新州政府與私營集團合資，香港地鐵旗下雪梨地鐵列車營運。



