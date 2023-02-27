塔州三文魚場用抗生素報告 養殖公司阻公開

塔州的環境保護局（Environment Protection Authority）負責人證實，該州最大的三文魚養殖公司，試圖阻止有關其養魚場使用抗生素的報告發布，聲稱是屬於「商業機密」。

去年示威者於Tassal股東大會外抗議。2022年11月3日。

去年示威者於Tassal股東大會外抗議。2022年11月3日。 Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

去年2022年1月 初，塔州兩間三文魚養殖公司Tassal及Huon Aquaculture，報告養魚場爆發弧菌，塔州三文魚養殖協會稱，這種細菌可導致養魚「高死亡率」的感染。

Tassal 當時在荷伯特以南 Coningham 附近的租用養魚場，使用了675 公斤的抗生素，來對抗細菌性弧菌病的爆發。

根據知情權法獲得的一份內部備忘錄顯示，環境保護局工作人員報告說，與 Tassal 的討論存在一個「癥結」，這可以追溯到該公司認為， 2020 年之前使用抗生素的監測報告，不應該公開。

文件顯示，在調查過程中，Tassal 早些時候曾試圖阻止發布有關在該州東海岸的租用養魚場，使用 1.3 噸抗生素的信息。

環境保護局人員接受訪問時表示，該局「無權強制發布文件」，並表示在過去幾年，在發布有關報告方面，與Tassal發生爭執。

自 2016 年以來，有關養魚場已使用抗生素控制細菌爆發 9 次，但其中許多案例並未被報告，因為這不是必需的。

目前，政府已經修改法例，環境保護局可以公布涉及使用抗生素的信息。
Tassal 在塔州的三文魚場。
Tassal 在塔州的三文魚場。 Credit: Tassal
據悉，養魚場濫用抗生素導致產生耐藥細菌，三文魚中將有抗生素引發的殘留物，長期食用三文魚相當於被動使用抗生素，產生抗藥性，嚴重影響健康。

綠黨環境發言人 Rosalie Woodruff 認為，應該要實時報告抗生素使用情況。

她指出，塔州水域應禁止通過魚飼料使用抗生素，而轉向接種疫苗，這是世界衛生組織多年前的建議。

她批評塔州在國際衛生法規方面，落後多年。

塔州州長洛克利夫（ Jeremy Rockliff） 表示，政府將支持提高塔州三文魚產業的透明度，以確保增強公眾信心。

他說，「我的理解是，三文魚養殖業很少使用抗生素。當然，這環境保護局 的事情，這是一個非常嚴格的過程。」

洛克利夫表示，知道塔州有很多人不想要養魚這個行業，但他不准備接受。

他說：「我想支持該行業成千上萬的從業人員，而可以做到這一點的其中方法，就是確保公眾對該行業有信心。」
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Published 27 February 2023 at 6:40pm
By Wyee Yeung
Source: SBS