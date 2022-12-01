【世界盃】「全女班裁判團」首次亮相！

要點： 世界盃歷史上首次由三名女裁判共同執裁足球比賽。

法國女裁判弗拉帕特 (Stéphanie Frappart) 將與助理裁判伯克 (Neuza Back) 及迪亞茲 (Karen Diaz) 一起執裁比賽。

他們將於星期四 (澳洲東部夏令時間星期五清晨 6 時) 負責 E 組德國對陣哥斯達黎加的比賽。

一個女子裁判三人組將在世界盃歷史上首次主持足球比賽。





該裁判組將由首席裁判、法國女裁判弗拉帕爾 (Stéphanie Frappart) 帶領，她將成為世界上最大體育賽事中，第一位擔任比賽主裁判的女性。





國際足協周三 (11 月 30 日) 宣布，來自巴西的助理裁判伯克 (Neuza Back) 及來自墨西哥的迪亞茲 (Karen Diaz) 將與弗拉帕爾一起主持比賽。



三位裁判將於當地時間周四晚上 (澳洲東部夏令時間周五清晨 6 時) 主持 E 組德國對陣哥斯達黎加的關鍵比賽。





德國隊以一分墊底，只有本場獲得勝利才有機會晉級 16 強。而哥斯達黎加隊若能獲勝，就能確保晉級。





世界盃開賽前，國際足協裁判長科里納 (Pierluigi Collina) 明確地表示，三位裁判都是因為專業質素出色才得以執裁比賽。





他在今個月較早前說：「你來這裡不是因為女性的身份，而是因為你是國際足協的裁判員。」



科里納說，裁判員是根據他們在訓練期間的表現水平來獲挑選的，而且他們應該做好主持任何類型比賽的準備。





弗拉帕特也是第一位負責歐洲聯賽冠軍盃 (歐冠盃) 比賽的女裁判。她在 2020 年首次主持這項歐洲頂級的聯賽，並自 2019 年以來擔任法國甲組聯賽的裁判。





弗拉帕特亦曾獲提名主持 2020 年歐洲國家盃，但最終未被選中主持比賽。





世界盃的裁判名單中亦包括另外兩名女裁判：盧旺達的穆坎桑加 (Salima Mukansang) 和日本的山下佳美 (Yoshimi Yamashita)。





穆坎桑加在多哈世界盃開賽前向記者說：「我們在這裡是因為這裡值得我們留下。如果我們回到了我們的足聯或者回家，那將是另一級水平的較量，而這裡可以見識到足球最高水平的賽事。」



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