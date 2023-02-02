瀕危物種甜品比賽 反映「被遺忘的一群」

聯邦政府每年都會舉辦社交媒體「烘焙大會」，以提高大眾對澳洲瀕危物種的認識，但有些物種卻沒有得到足夠的關注。

Composite image of two cakes, one featuring birds made from sweets, and the other in the shape of a koala

The Threatened Species Bake Off encourages people to bake cakes in the shape of endangered flora and fauna. Source: Facebook / Threatened Species Commissioner

要點：
  • 「Threatened Species Bake Off 」活動為了提高大眾對澳洲受威脅野生動物的認識。
  • 參賽者鼓勵以受威脅物種的形狀烘焙甜品，並在社交媒體上分享他們的努力。
  • 研究人員表示受歡迎的動物，如樹熊，比一些看起來「沒那麼可愛」的物種受到更多關注。
烘焙食物是個甜美的方法來吸引大家注意，一個全國性的比賽亦以此方式，以幫助澳洲的瀕危物種。

每年「Threatened Species Bake Off 」是為了提高社會大眾對瀕危的本土動植物的意識和興趣。

樹熊、雀鳥和兔耳袋狸等這些動物是麵包師傅的最愛，但沒那麼可愛或惹人鄰愛的動物卻落選。

什麼是「Threatened Species Bake Off 」？

這項比賽每年由聯邦政府舉辦，已舉行了六屆，旨在提高人們對澳洲瀕危物種的意識。

獲邀的參賽者要以受威脅物種的形狀做甜品，並在 Facebook、Twitter 和 Instagram 上與受威脅物種專員分享。
A cake in the shape of a wombat
這個北方毛鼻袋熊蛋糕是由 Cathryn 在「受威脅物種」的類別的參賽作品。 Source: Facebook / Threatened Species Commissioner
比賽組別分為 4 歲以下兒童、5 至 15 歲兒童、15 歲以上個人、學校、組織和互助社。

可愛的動物更受關注

雖然比賽旨在以輕鬆愉快氣氛而且引人的方式來提高大眾意識，但在網絡傳來的參賽作品也展示了另一種模式。

雪梨大學(University of Sydney)的研究員表示，人們對可愛的動物有「明顯的偏愛」，這些動物通常會在保護瀕危物種的討論和倡議中受到更多關注。

Eliza Middleton、Caitlyn Forster 和 Dieter Hochuli 審視了 2017 至 2021 年的作品，發現樹熊、針鼴和袋熊一直出現在這些烘焙食品中，而植物和無脊椎動物的出現卻少之又少。
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研究員表示在考慮自然和保護時，植物經常被遺忘。

他們寫道：「現屆政府的 2022-2032 年受威脅物種行動計劃中，許多物種都是鳥類和哺乳類動物，這些物種都比植物或無脊椎動物更具吸引力。」

「這行動計劃包括 14% 的受威脅哺乳類動物和 13% 的受威脅鳥類，受威脅植物僅 2% 。」

研究員表示這代表某些物種缺乏關注、知識和保育資金。
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研究員在《The Conversation 》發表的文章中寫道：「雖然烘焙甜品是出於好意，但結果卻突顯了保育資訊方面存在巨大差距。」

「除非我們為不太受歡迎的植物、無脊椎動物、青蛙和魚類的建立簡介，否則我們肯定會看到更多物種消失。」

政府的行動計劃包括 110 個優先保護物種，包括 22 種鳥類、21 種哺乳動物、9 種魚類、6 種青蛙、11 種爬行動物、11 種無脊椎動物和 30 種植物。

根據《環境保護和生物多樣性保護法》，澳洲有 226 種極度瀕危植物群（指植物）和 93 種極度瀕危動物群，其中包括爬行動物和鳥類等動物。
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Published 2 February 2023 at 2:57pm
By Jessica Bahr
Source: SBS
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Australia