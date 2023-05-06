近二千人在Port Kembla上街示威 反對興起核動力潛艇基地

據ABC 新聞和路透社報道，有過千名民眾在澳洲東部Port Kembla上街示威，反對興建核動力潛艇基地，該基地是澳美英防衛協議的一部分，該協議總值3680億澳元。
組織者 Wollongong Against War and Nukes (WAWAN) Facebook 發帖指，下午三時許，已經有約 2000 人參與在雪梨東部的Port Kembla的遊行示威。
據ABC報導，這個位於新州的第二大煤炭出口港口，是國防部選定的新東海岸潛艇基地的首選地點之一。組織者 WAWAN 表示: 「(我們)發出明確訊息，表明不希望這裡或任何其他地方成為核潛艇基地」。
有WAWAN的成員表示，在該地區居住了20年，他表示建立這樣一個基地將妨礙該地區向可再生能源產業的轉型。
新州署理總理馬利士於今日宣布成立一個新機構，以實現澳洲的核動力潛艇基地計劃。馬利士表示，新的澳洲潛艇局（ASA) 將負責澳洲核動力潛艇計劃，其中會有一個專門的監管機構，確保澳洲的核動力潛艇，擁有最高標準的核安全和輻射保護。
新州署理總理馬利士於今日宣布成立澳洲潛艇局（ASA)。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
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