今日大事（10月21日）

維州北部水浸 下周或超歷史高位

維州北面受水浸影響的部分地區預測會再有30毫米雨量。鄉鎮 Echuca 及梅里河沿岸的部分小鎮都有疏散警報。





氣象局預測於未來24小時內會有大雨局部地區嘅雷暴。一度低氣壓於周末會為維州中部同東部帶來大量降雨。





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氣象局估計梅里河於 Echuca Wharf的水位會由周日起漲至1993年94.77米的歷史高位，並可能於下周二漲至95米。





州緊急服務中心的維布施（Tim Wiebusch）表示， 如果周末出現雷暴，已經被洪水淹沒，位於Lake Eppalock下游的鄉鎮，如Rochester，可能會再面臨新威脅。





現時才撤離位於Barmah以及Lower Moira 的小鄉鎮，已經是為時已晚。





位於Echuca尚未撤離的居民，被通知要限制用水量，包括沐浴及使用洗衣機，以減少於洪水高位時，會輸送到下水道的水量。



新州內陸持續出現洪水

新州內陸繼續受到洪水威脅，西雪梨Hawkesbury-Nepean流域有河水氾濫警報。





預料今日開始會出現輕微水浸，多個地區居民接到戒備通告，包括Windsor、Penrith 同 North Richmond。





Hawkesbury-Nepean流域今年已經發生過兩次嚴重水浸。





氣象局預測今日部分地區會有雷暴，帶來豪雨。而雷暴會向海岸移動，並會持續多日。



取消強制上報 官方確診數或未能反映現實

由於部份州分取消了強制上報病毒檢測結果，澳洲最新的新冠病例數字，可能會跟實際病例數目有所不同。





維州及新州政府已經批准當州民眾，不再需要上報陽性的快速病毒檢測結果。





有關變化於兩周前已於維州生效，而上周五亦已於新州生效。





取消強制上報檢測結果可能會改變每周最新的新冠病例數據， 即於逢周五上午公佈的數字。





現時所有州及領地， 以及聯邦衛生部門，只需要每周公佈一次新冠病毒感染病例，死亡以及住院數據。





同時，由於對PCR病毒檢測的需求下降，西澳政府宣佈將關閉4個新冠病毒檢測診所。





位於Rockingham General Hospital、Royal Perth Hospital、Broome Health Campus 的診所將於10 月 28 日之前全部關閉。



澳洲宣佈延長制裁俄羅斯

澳洲宣佈延長對俄羅斯的制裁。





聯邦政府指烏克蘭戰爭是一場「無緣無故、違法、及不道德的戰爭」，並宣佈將對俄羅斯同白俄羅斯貨品徵收懲罰性關稅措施，延長12個月至明年十月。





又下令「澳洲出口金融機構」拒絕任何支援這兩個國家的貿易或投資貸款，及融資申請。





外長黃英賢發表聲明指，俄羅斯入侵烏克蘭是對聯合國憲章的攻擊，影響全球國家和人民。她說，澳洲正跟國際社會合力削弱俄羅斯資助戰爭的能力，並敦促俄羅斯立刻從烏克蘭領土撤軍。



維州工黨承諾電力網絡恢復公營

維州工黨承諾，如果於十一月大選勝出連任，會將電力網絡恢復公營。





州長安德魯斯承諾會重新成立維州電力理事會，並下令建造再生能源基建以取替燃煤發電廠。





安德魯斯指，他希望維州到了2035年，九成半的能源需求會由再生能源供應。





安德魯斯說：「剛接到的報告，有六、七個不同的工程，從上次逆向拍賣得來的資金，作為一個補貼再生能源公司的計劃。這些都是太陽能工程，另外還有數十個風力及儲電池工程。所以是一個強大的工業。將有很多高技能勞工，為消費者、地球和每一個家庭作出最佳貢獻。」



全國環境廳長開會商討本地保育

全國的環境廳長於聯邦工黨政府就任以來首次舉行聯席會議，商討本地的保育問題。





各州及領地廳長將會跟聯邦環境部長商討一項保護澳洲三成土地及海洋的計劃。





聯邦環境部長普利貝絲 (Tanya Plibersek) 暗示，必須進行全國改革，以及成立環保機構以執行規例。



財案：10億太平洋安全措施抗衡中國

於下周二公佈的聯邦財案中，將會有接近10億元撥款用於太平洋安全措施，以抗衡中國不斷擴張的勢力。





聯邦政府計劃於四年間撥款9億元，其中包括1億4千萬元用於安全措施。





撥款計劃將包括派出聯邦警隊人員到所羅門群島，以及為澳洲廣播公司提供3,200萬元用於擴大於太平洋區的節目播送。



艾巴尼斯促綠黨交代洩露調查單車黨機密事件

綠黨參議員索普（Lidia Thorpe）辭去綠黨參議院副領袖職務後，總理艾巴尼斯指這宗受爭議事件令人關注。





索普被揭露曾經同維州單車黨 Rebels的前領袖馬丁(Dean Martin) 有秘密戀情，當時索普擔任一個調查單車黨的國會委員會成員。





艾巴尼斯指所有人，任何時候都應該對自己的身份，和所做的事情保持透明度，所以綠黨必須要對事件解釋清楚。





艾巴尼斯說：「索普參議員指自己判斷錯誤，這個講法並不足夠，而（綠黨領袖）班特必須要交代其辦事處對事件所知的詳情。」





而班特表示已經接觸聯邦警隊研究有關洩露的危險，雖然無顯示有機密資訊被洩露。



首都領地非刑事化小量毒品

首都領地成為全國首個地區將小量毒品非刑事化。





領地議會通過法案，被發現藏有個人用量的毒品，不會被刑事檢控，但會被警告、罰款、或轉介到一個毒品轉移計劃。





有九種不同的毒品被列入法例之下，包括海洛英、可卡因、搖頭丸等。





衛生廳長斯蒂芬史密斯 (Rachel Stephen-Smith)指，正確的方向是針對減低毒品的危害，而不是懲罰使用毒品者。



英國首相卓慧思宣佈辭職 45日任期史上最短

英國首相卓慧思、在英國保守黨內領導地位持續受壓後宣佈辭職 ，卓慧思只上任45 日，令她成為英國史上在位時間最短的首相。





她早前面對一連串執政問題，包括政府的預算案受到廣泛批評，下議院投票混亂，內閣高級成員多次辭職，引發了一段政治動盪。





卓慧思在首相府外，宣佈辭職消息時指，自己是在英國的經濟和國際局勢極度不穩定的時候上台。





卓慧思說：「我是由保守黨選出以改變目前的問題。而我們亦善用了英國脫歐機遇，兌現了能源法案及削減國民保險費用，制定了一個低稅收、高增經濟長的願景。但我亦承認，鑑於目前的情況，我已經無法履行當選後的任務。因此，在與國王陛下商量後，我已通知對方，會辭去保守黨領袖的職務。「





在選出繼任者之前，卓慧思將繼續擔任首相和政黨領袖。





保守黨的私人成員委員會主席布雷迪表示，新一輪黨魁遴選應在 10 月 28 日之前結束。





預計會參選的人，將包括現任下議院領袖莫佩琳及前財相辛偉誠 。





據英國泰晤士報的報道指，在一系列醜聞後被迫下台的前首相約翰遜亦有意參選。今個星期進行的一項民意調查顯示，大多數黨內成員希望約翰遜回歸。





被委派拯救英國經濟的現任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）則已表示會放棄參選。



歐洲議會冀英解決領導層不穩問題

歐洲議會主席梅佐拉（Roberta Metsola）希望英國的領導層持續不穩的問題能早日得到解決，以避免經濟市場不確定性。





梅佐拉（Roberta Metsola）抵達歐洲理事會峰會時指，有必要保持英國和歐洲的經濟及貿易聯繫。





梅佐拉說：「我作為歐洲議會的領導人，英國與歐盟的關係仍然是我們首要處理的任務，以確保目前的協議仍然生效，並繼續研究英國脫歐後的影響。」





與此同時，俄羅斯外交部對卓慧思的辭職表示歡迎，稱她是領導人中的恥辱。



烏克蘭設夜間用電限制致全國大停電

自與俄羅斯的戰爭開始以來，烏克蘭的電網當局首次正式實施夜間用電限制，令當地居民經歷第一次全國大停電。





有關措施是為了讓當局修復在空襲期間被摧毀的基礎設施，聯合國亦表示，由於烏克蘭不斷遭到砲擊，令其運送援助物資的工作變得困難。





聯合國駐烏克蘭協調員布朗表示，當地的受災居民正經歷不少創傷。





布朗表示：「因戰爭而流徙和失去家園的人，現時會發現他們在冬季的幾個月內，正處於非常危險的地步。」



非州乍得反政府抗議50人喪生

在非州乍得的國民，由昨日起舉行的反政府抗議活動，釀成暴力衝突，約有 50 人喪生，數十人受傷。





示威者希望乍得能更快地過渡到民主統治，並一度攻擊總理薩凱布扎博的黨團總部，衝突期間，警察曾使用催淚氣體驅散，當局稱，警方嘅行動出於自衛。



法國接回涉與伊斯蘭國有聯繫公民惹爭議

法國當局證實，已將一批公民從法國的敘利亞東北部的一個庫爾德人敘利亞難民營，送返法國，而這批法國的公民包括40 名兒童和 15 名婦女，涉事兒童正接受醫療和社會福利檢查，而婦女則已被轉交到司法當局管理。據報，這批難民亦因涉嫌同伊斯蘭國有 聯繫而惹起爭議。





另外，作為救援任務的一部分，數十名兒童也將從當地羅伊市的拘留營撤離。





較早之前，歐洲人權法院於 9 月已作出裁決，要求法國重新審查兩名同伴侶前往敘利亞並加入伊斯蘭國的法國婦女，以及她們在那裡生下的孩子，所提出的遣返請求。





澳洲政府也正準備安排 16 名伊斯蘭國成員的家庭成員，於離開後返國。



中國或縮短新冠入境隔離期限

據報，中國官員正討論縮短新冠入境隔離期限。中國現時仍然要求任何人從外國入境後，要隔離10天，包括入住酒店房間7天，及居家隔離3天。但《彭博社》引述知情人士透露，當局正考慮，讓入境人士，在酒店隔離2天後，再居家監測5天，可能很快會更新「新冠病毒肺炎防控方案」的內容。中國的衛健委暫時未有回應。



體育消息

英國足球超級聯賽球隊曼聯已經宣佈，隊內的前鋒球星C朗，於之前比賽未完場時突然離場後，已不會入選周六對戰車路士的出賽名單。





較早前，曼聯在舊特拉福球場對熱刺的比賽，C朗於球隊以 2 比零領先下，據報因為不滿一直「坐冷板凳」而憤而離場，返回球員通道，坦夏亦於餘下的比賽繼續無讓C朗出場。





C朗於下一場賽事仍然缺席，似乎坦夏對他有關舉動的強硬回應，外界亦正猜測C朗未來是否會繼續留在曼聯。







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