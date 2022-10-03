今日大事（10月4日）

Optus承諾就資料案外洩進行「獨立外部調查」

電訊商Optus最近受到網絡攻擊洩露超過 100 萬名客戶的個人身份資料後，繼續努力挽救他們的聲譽。





Optus行政總裁羅斯馬林（Kelly Bayer Rosmarin）在網上發佈了一段影片，確認大約有120 萬名客戶，至少有一項有效身份資料被盜，另外，有大約 900,000 個過期身份資料被盜。





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羅斯馬林向公眾道歉，並承諾現正就數據洩露事件，進行獨立的外部調查。





「我們對發生此事深表歉意，因為我們十分重視保護客戶的個人資料，並已投資數百萬元，建立團隊負責防止這類事情發生。」



外界料儲銀今日將加息50基點

聯邦儲備銀行預料將在今天下午舉行的議息會議上宣布再次加息，外界預計利率將提高50個基點。





但 AMP Capital 首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver）表示，董事會應該考慮只加息25個基點，因為澳洲央行在過去五個月中，有四個月已經加息 50 個基點，但全部影響尚未浮現。



美軍聲稱已擊斃索馬里青年黨領袖

美軍表示經已在空襲中擊斃索馬里一名激進組織領袖。美國指，被擊殺的男子是當地伊斯蘭激進組織青年黨（Al-Shabaab）的其中一名領袖，亦是中東恐怖組織阿爾蓋達的聯合創始人之一，自2006年以來已發動多次襲擊，造成成千上萬人死亡。





據報男子名為納迪爾，擔任青年黨的首席檢控官，是組織領袖的接班人之一。目前青年黨未有任何回應，而索馬里政府就形容美軍行動，是「將刺頭從索馬里清除」。



美國承諾與海地政府合作應對當地霍亂

美國正在和海地政府合作，緊急應對當地的霍亂疫情爆發。





白宮表示，在海地出現霍亂個案之後，由於擔心會擴大成為醫療災難，美國派遣的醫療隊伍需要獲到海地當局保證能安全前往疫區。





據報在海地首都太子港的南部，近日已有7人染疾死亡。當地的貧民區以棚屋為主，數千人住在狹窄和不衛生的環境，而且受黑幫控制。





海地的衛生部長拉森（Alex Larsen）表示，該國因缺乏燃料而引發的持續示威、已令一些基本服務關閉，但這些服務設施是對抗霍亂的關鍵。





「示威者有權抗議，但我呼籲他們亦應容許救護車和人員、運送可用的食水進入當地，以便向有需要的人提供幫助。」



繼續有大量男性逃離俄羅斯逃避征兵

繼續有大量男性逃離俄羅斯，以逃避被征召參與俄烏戰爭。





自俄羅斯總統普京在9月21日宣佈軍事動員以來，至少20萬名俄羅斯人已逃離出境。土耳其是其中一個熱門的目的地，因為很多國家已禁止俄羅斯客機抵境，但伊斯坦堡仍有航班難開。





不過，土耳其救援機構Ark的伊斯坦堡協調員拉波波特表示，很多俄羅斯男子都難以離開。





「沒人想留下為普京而死，但當他們的銀行戶口無法使用時，出國變得非常艱難。而俄國境內實施的限制、亦令民眾很難兌換外國貨幣，即使是有穩定收入及積蓄的人都面對相同問題。



受俄國拘留烏克蘭核電站總經理據報已經獲釋

國際原子能機構證實，扎波羅熱核電站總經理穆拉紹夫已經獲釋。





穆拉紹夫上星期五在前往很多核電站員工居住的城市埃涅爾戈達爾途中，遭俄羅斯巡邏隊攔截後，被蒙眼帶去不明地點。烏克蘭外交部譴責此舉是非法拘留。





國際原子能機構總幹事格羅西昨晚在社交媒體表示，已收到穆拉紹夫已安全回家的消息。他批評俄方做法對核電站安全造成「嚴重影響」。



英國政府宣佈取消向高收入人士減稅決定

當局10日前公佈預算的減稅方案，其中，將百分之45的最高入息稅率調低至百分之40的安排最受爭議，被指是削減公共開支來為富人減稅。首相卓慧思亦被形容是「劫貧濟富」。





財政大臣關浩霆昨日宣佈取消這個計劃。





「當局與民眾交流傾聽對方意見，亦和持份者就入息稅率問題進行討論，已決定在為廣大納稅人減稅的政策中移除這一項。」



香港實施「0+3」安排後一周入境人數升近17%

香港實施入境檢疫安排「0+3」一星期，根據入境處旅客流量統計，從9月26日至10月2日，平均每日有5612人經機場入境，較實施前一星期增加約百分之17.4。剛過去的星期日是最多的一日，超過7100人。





數據顯示，「0+3」入境旅客以香港居民佔大多數。以過去的星期日為例，有5490人］名香港居民入境、比例達76％，中國內地旅客有972人，而其他旅客為732人，亦是過去兩星期單日最多。



研究：交友APP用戶較易受不同形式性侵

一項最新的研究發現，交友應用程式的用戶、較一般人容易受到多次性暴力對待，以及較易受不友善對待。





澳洲犯罪學研究所向9,900多個有使用交友應用程式的用戶進行調查，發現當中有四分之三的人，在過去五年中都是某種形式的網上性暴力受害者。





有三分之一的人，曾透過應用程式約會某人見面時受到當面虐待，當中這27%的人表示，曾經受到性侵犯或脅迫，例如，被人在飲品中偷偷落藥。





在遭受人身攻擊的人當中，有近 20% 的人表示，他們因為安全性行為而遭侵犯，例如被人在未經同意下脫下安全套。



澳洲科學家證實一種花粉症成藥或有效減低過敏反應

有研究人員發現，一隻需要每日服用的治療花粉症藥丸，可以抒緩患者的不適。





蒙納殊大學的科學家發現，一種已經在市面上出售的藥丸，可以令人的免疫系統產生變化，從而減少過敏反應。





他們對 27 名對黑麥草花粉過敏（ryegrass pollen）並患有季節性鼻結膜炎的人，進行了小規模的研究，發現患者服食該藥丸 3 至 4 年後，似乎對治療花粉症有正面影響。





負責今次研究的「蒙納殊大學過敏和臨床免疫學實驗室」教授澤爾姆（Menno van Zelm）說：「需要在花粉季節之前服食這種藥丸才有效，因為這樣患者就可以重新訓練他們的免疫系統，當他們接觸到花粉症時，便不會產生過敏反應。」



研究：若再不行動澳洲五年內護理人員短缺將達10萬

國家技能委員會進行的一項有關勞動力研究發現，如果不採取緊急行動，澳洲將在五年內出現近10萬名護理人員短缺。





這調查於去年進行，但推遲了一年才公佈，意味目前可能已經出現部份短缺的問題。





據估計，到2049年，澳洲對護理和支援人員的總需求，將是 2019 年的兩倍。



前自由黨職員希金斯性侵案今日展開審訊

首都領地最高法院今天就被控性侵前自由黨職員希金斯的男子，展開陪審團審訊。





首席大法官麥卡勒姆（Lucy McCallum）將主持審訊，預計會進行四至六星期。





被告萊爾曼（Bruce Lehrmann）否認一項未經同意下進行性行為的控罪。



【體育消息】印尼球場人踩人案致125人死亡

印尼球場發生人踩人慘劇，造成125人死亡，包括至少32名兒童，年齡最小只有3或4歲，另有323人受傷。





事發在上星期六，東爪哇省瑪琅市足球場的比賽後，大批主場球迷在輸波後衝入球場，警員施放催淚煙嘗試控制場面，最終造成人踩人事故。





當局已成立獨立調查組徹查。而當地警察局長被解除職務，另外有9名警員被停職。每名死者的家屬將獲賠償5千萬印尼盾，折合大約4千900澳元。



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