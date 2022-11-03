今日大事（11月4日）

新州鄉鎮繼續有水浸

新州鄉鎮地區由 Forbes 至Wagga Wagga繼續受到洪水上漲的威脅，雖然雨勢已過，再現晴天。目前仍然有百多個緊急警報生效。





Murrumbidgee 河已經破堤，昨晚出現嚴重水浸，當局在Wagga Wagga發出疏散令。





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Gundagai亦有嚴重水浸，水位已經高益1989年4月水災水平。





另外，Narrandera繼續有中度水浸，預料下周初可能會出現嚴重水浸。





而於中西部的小麥帶鄉鎮 Forbes，大概600名居民接到通知，於昨日下午撤離。



被洪水沖走失蹤人士遺體被尋回

警方潛水人員於新州南部高地發現的一具遺體，相信是早前於洪水中失蹤的兩名男子之一。





兩人於周一晚被報失蹤，當時他們於Bevendale一部開篷貨車上，貨車被洪水沖走時兩人被拋出車外。





昨日下午警方發現一具遺體，潛水人員繼續搜尋另外一人的蹤影。



邊緣群體未被充分警告水浸

人權觀察組織的研究發現，於今年新州鄉鎮 Lismore 的水災期間，當地的殘障人士、懷孕婦女、和長者均未有接獲充分的水浸警報。





研究員麥克尼爾 （Sophie McNeill）指，當局於處理緊急情況時，無照顧到邊緣群體。她敦促聯邦政府於制定應付災難措施時，要優先照顧高危群體。





研究員訪問了受Lismore水災影響的23名人士，發現受關注的問題包括水浸警報、疏散、同拯救支援。



男女被控謀殺及虐待男嬰

一對男女涉嫌和布里斯本北面一名7個月大男嬰的可疑死因有關，今日會出庭。





22歲女疑犯同33歲男疑犯，都認識死亡的嬰兒，兩人被控謀殺同虐待罪名，將會於布里斯本地方法院出庭。





偵探督察傑克曼（David Jackman）指案情令人關注。





傑克曼說「任何謀殺案都是令人不安。不過，當遇害者年紀越小，就特別令人難受。我任職偵探30多年，今次的情是我所見過其中最難受之一。」



債務追收公司今為民眾被錯誤追討欠債作供

兩間債務追收公司今日會於調查自動索償系統的聽證會上作供，向皇家委員會道出公司於計劃中參與的細節。





委員會正在調查大批領取福利者被錯誤追討欠債的問題。ARL Collect 和Milton Graham的代表將會作供。





這個計劃從差不多40萬人追回7億5千萬元。





委員會近日聽取的證供指出，當局於計劃初期已經有忠告計劃可能不合法，但意見並未交到負責計劃的部門手中。



針對個人及商戶網絡攻擊攀升

最新數據顯示，針對澳洲個人及商戶的網絡攻擊數目不斷上升。





據澳洲網絡安全中心透露，過去一個財政年度共接獲超過76,000宗報告，比前一年上升13％。





數據又顯示，一些先進國家及犯罪分子的攻擊行為越來越頻密，每7分鐘就收到一宗網絡罪行報告，以往是每8分鐘收到一宗報告。





而公佈軟件出現漏洞的情況亦上升了兩成半。





另外，澳洲公眾因為電郵系統被攻破的損失總數接近1億元，平均每一宗事件損失64,000元。



政府斥資減冀少針對婦女及兒童暴力

聯邦政府表示正盡力制定計劃，並增加經費，減少針對婦女同兒童的暴力行為，但綠黨認為仍然不足以應付問題。





社會服務部長利絲和 （Amanda Rishworth）宣佈政府撥款1億元，為逃避家暴的婦女及兒童提供720個安全的住宿地點。





利絲和又表示，聯邦政府會公佈行動計劃的具體目標及時間表，目的是在一個世代之內消除針對性別的暴力。





利絲和說：「這個計劃的好處是跟各州及領地政府合作，保證有關投資是協調一致，我強調當局是用迫切的態度去解決這個問題。」





不過，綠黨參議員沃特斯 (Larrissa Waters)指出，單是在昆州就有超過5萬人輪候公共房屋，聯邦政府的最新公佈只是杯水車薪，無濟於事。



政府今起提高長者健康卡收入上限

聯邦政府提高了領取長者健康卡的收入上限，更多長者可以減低買藥及看醫生的費用。





艾巴尼斯政府履行大選承諾，由今日起，單身者收入上限由 $57,761，提高至$90,000，夫婦則由$92,416，提高到$144,000。





預計會有額外44,000名長者受惠，而聯邦財政會為此於四年間增加接近7,000萬元負擔。



委員會呼籲增加收入援助津貼

澳洲國立大學一項新研究發現，超過四分之一的澳洲人感到生活困難。





今年年初，有37％ 澳洲人表示，價格上漲是一個非常大的問題，有關比例於10月已經躍升至近57％。





澳洲社會服務委員會呼籲增加收入援助津貼，以幫助處於最弱勢的社群。





行政總裁戈爾迪（Cassandra Goldie）表示，有關措施將有助於應對不斷上漲的生活開支。





戈爾迪說：「 於應對通貨膨脹時，我們需要優先考慮處於最弱勢的社群。 我們需要固定他們的收入，然後盡我們所能，來控制通貨膨脹，包括干預措施以控制租金上漲，以及為天然氣的最高價格設置上限。」



巴基斯坦前總理中槍受傷

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗在出席東部城市拉合爾遊行期間中槍受傷，他的支持者於其入住的醫院外繼續聚集。





槍擊事件造成一人死亡，伊姆蘭汗的小腿受傷，要接受手術治療但情況穩定。除伊姆蘭汗外，有另外至少九人受傷。當地傳媒說，一名男子其後被捕。





現年70歲的伊姆蘭汗在4月被國會罷免下台後，選舉委員會上月取消他擔任公職的資格，伊姆蘭汗聲稱自己是他的繼任人謝里夫聯同美國陰謀行動的受害者。槍擊案發生時，伊姆蘭汗的政黨動員大批群眾遊行，要求提前大選。





而謝里夫和華盛頓都否認指控。





巴基斯坦長期存在政治暴力案件及暗殺等問題，今次的暴力襲擊，再次引發民眾擔憂國內政治日益不穩的問題。



日本抗議北韓射三導彈落入日本海

日本防衛大臣濱田康，對北韓今周再海射三枚彈道導彈提出「外交抗議。」





濱田指，導彈是從朝鮮境內向東發射，落入其專屬經濟區（EEZ）外的日本海。他形容北韓正進行一連串「迅速升級的挑釁行為」，日本正視之為，是對國家、地區及國際社會安全的威脅。





濱田說：「發射導彈違反聯合國安理會的決議，因此，日本已向駐北京大使館，提出強烈抗議及譴責北韓。」





美國駐聯合國代表格林菲爾德繼續抗議北韓發射導彈，指北韓違反了多項聯合國決議，又指美國已要求要召開緊急安理會會議，以討論當前局勢。



以色列大選右翼重新執政

以色列大選的最終結果出爐，前任總理納坦雅胡帶領的右翼政黨「利庫德集團」，在極端民族主義及宗教政黨的推動下順利當選重新執政，現任總理拉皮德已承認敗選，並祝賀對方獲勝。





以色列在不到四年間進行五次選舉，今次大選結果，有望結束當地目前的歷史性政治僵局。但納坦雅胡仍未正式開始組建政府，有關過程可能要歷時數個星期。



俄羅斯暗示放棄據點或大規模撤退

俄羅斯軍隊暗示，可能會放棄在烏克蘭第聶伯河西岸的據點，但烏克蘭軍方表示，暫時不會輕易相信有關說法。





俄羅斯任命的赫爾松地區副民政局長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）在接受親俄網上媒體訪問時指，「俄軍的士兵好可能會向河的東岸撤離」，意味俄軍可能會大規模撤退，為戰事帶來新轉機。





但烏克蘭當局表示，他們對俄羅斯正在放棄該地區的跡象，仍然保持警惕，並且仍會於當地進行戰鬥，以防莫斯科係以「假裝撤離」進行埋伏。



七國集團開會討論烏克蘭局勢

來自七國集團，世界主要工業化民主國家的一眾高級外交官，已經展開為期兩日的會談。





於德國西部城市明斯特舉行的G7會談嘅重點， ，包括加劇了糧食同能源短缺，以及事件對遠離歐洲的地方所產生的連鎖反應。





是次會議是七國集團國家，包括英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本同美國，聯合警告俄羅斯近一年後所舉行的， 當時俄羅斯被警告如果繼續入侵烏克蘭，將會有「嚴重後果」。





歐盟外交和安全政策高級代表博雷爾（Josep Borrell）表示， 他們對期間所發生的事感到震驚。





博雷爾說：「俄羅斯的普京，或普京的俄羅斯，正在摧毁烏克蘭。他們無法佔領烏克蘭，他們無辦法於軍事、戰場上取勝。你們無辦法贏得戰爭。他們正在有系統地摧毁這個國家。」



印尼譴責緬甸無配合東盟和平計劃

印尼外長馬爾蘇迪指責緬甸軍政府，未配合東盟的「斡旋及和平計劃」，令計劃一直缺乏進展。計劃的內容包括，進行建設性會談、向緬甸提供人道援助，及增派一名東盟特使。





馬爾蘇迪此前曾表示，東盟已盡力推進緬甸的和平事業，但緬甸軍政府並未協助推動事態發展。





馬爾蘇迪說：「印尼相信，要於所有利益相關者都參與的情況下，東盟才有可能促進對話，而緬甸國內問題，只能透過和緬甸人民一起行事，才能夠解決。因此，和緬甸對話，是非常重要。因為只有於對話後，東盟才能夠履行我飢作為和平促進者的職責。」





自去年緬甸軍方推翻了諾貝爾獎得主昂山素季的民選政府，拘留了她和數千名活動人士，並發動了一場引發武裝抵抗運動的致命鎮壓後，緬甸政府一直被禁止參加東盟高級別會議。



中國將完成其史上首次太空更替任務

中國當局證實，神舟十四號的航天員小組，昨日下午已順利進入太空站夢天實驗艙，將迎接天舟五號貨運飛船、及神舟十五號載人飛船到臨。之後，神舟十四號、十五號兩個小組的成員，亦將完成中國航天史上，首次航天員於太空軌道上進行的更替任務。





較早前，夢天實驗艙用大約一小時時間已順利轉位，標誌著太空站的T字型基本結構的組裝工作已初步完成，按照計劃，之後，航天員將為新組合的太空站，展開基本功能測試和評估。



體育消息

法國巴黎大師賽，澳洲球手德米瑙爾於十六強賽被淘汰出局。





一直尋求重回澳洲一哥位置的德米瑙爾，以直落兩6比3同7比6輸給法國球手蒂亞福，無法突破「不能打入大師賽八強」的宿命。





同時，塞爾維亞的祖高域則繼續狀態大勇，擊敗俄羅斯卡查諾夫晋身八強。

