今日大事（10月7日）

澳洲支持烏克蘭 游說國際投票反俄

澳洲已經向國際法庭提出訴訟，以支持烏克蘭對俄羅斯的指控。





外長黃英賢表示， 澳洲支持烏克蘭的說法，即俄羅斯於入侵時違反《防止及懲治種族滅絕罪世界公約》。





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外長還抨擊俄羅斯最近於吞併的領土上舉行公投，並表示投票是虛假的。





有關評論可能會增加烏克蘭的希望，因為澳洲將於聯合國大會下週開會時，就一項有關俄羅斯吞併的決議， 游說國際社會投票反對俄羅斯。





烏克蘭總統澤連斯基敦促澳洲聯同其他西方國家，於下週在聯合國大會支持譴責俄羅斯的行動。





澤連斯基向澳洲洛伊研究所發表影片演說，他指澳洲必須要利用自己的影響力，盡量遊說其他國家不要採中立態度，應該譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土的行動。





他表示，烏克蘭戰勝俄羅斯才可以顯示出民主永遠戰勝暴政。





澤連斯基說：「烏克蘭必須勝利。這不單止關乎烏克蘭，而是關乎全球、關乎澳洲，是關乎大家的自由、安全、共同價值觀、共同和平。」





在此之前，澤連斯基宣佈烏克蘭軍隊於一個被俄羅斯非法吞併的地區中，再多奪回三條村落的控制權。



所羅門：不容許他國於國內建軍基

所羅門群島總理索加瓦雷 (Manasseh Sogovare)跟澳洲進行雙邊會談時保證，他不會容許於其國內設立外國軍事基地。





他指他不希望國家安全受到威脅。





索加瓦雷又敦促澳洲增加於當地發展的承諾，表示所羅門群島正面對氣候變化的嚴重影響。





而聯邦總理艾巴尼斯表示澳洲會尊重他的要求。





艾巴尼斯說：「澳洲視雙方為夥伴，並且希望成為首選的夥伴。澳洲認為區內的安全攸關重要，同時認為提高太平洋區人口的生活水平和質素亦絕對是關鍵。」



警告：雪梨明日豪雨將致水浸

雪梨錄得全年雨量最高記錄後， 於未來數日將會繼續有大量降雨。





預測東岸地區會有豪雨，而明日(8/10)雨量將會最高，新州緊急服務廳長庫克 (Steph Cooke) 形容將會是雪梨「危險的一天」。





他表示再持續下雨，無論多輕微的雨量，都可能會令目前情況惡化。





庫克說：「本地的集水區和土地都已經飽和，水壩、河流及水道都漲滿。所以任何降雨量都會增加突發水浸的危險。」



新州火車因水浸嚴重受阻

新州市區鐵路亦因為水浸導致火車服務嚴重受阻。





中央火車站水浸情況最嚴重，乘客於社交平台上分享影片同照片，顯示出大批輪候乘客擠塞於通往車站的隧道。





預測今日一度冷鋒掠過新州時會帶來雨同雷暴，已經飽和的集水區將再有大量降雨。





經過數日的豪雨和雷暴，州內各地十多條河流都有水浸威脅。







新州醫院爆煲 醫生控訴：如第三世界

於新州調查公立醫院急症室運作的聆訊上，一名醫生形容他所屬的西雪梨醫院情況形同「第三世界」。





由於醫院過於繁忙，應接不暇，救護車要在醫院外長時間輪候，急症室病人無法及時轉送到病房，議會聆訊目的是調查有關情況對急症室造成的影響。





塔爾博特醫生（Dr James Talbot）於聆訊上指，他的工作環境像置身發展中國家，他舉例指，一名88歲癌症女病人要輪候12小時才有床位。





而澳洲急症醫學會主席斯金納醫生 (Dr Clare Skinner) 指，有個案的輪候時間長達36小時。





不過，衛生廳長夏薩德 (Brad Hazzard) 指這些言論是「胡說八道」，並表示新州卸載病人時間水平高於所有其他地區。



國債利息開支將年增14％

聯邦政府估計國債利息開支每年會增加14％，大大高於其他大幅開支的增長。





預料於今個月25日公佈的財案中，國債開支將會是五大經費項目之一，其餘是高齡護理、殘障護理、醫院和國防開支。





財長查默斯（Jim Chalmers）今日會於一個昆州政府舉辦的投資活動上致辭，他會透露有關項目的開支。





他表示，國家殘障保險計劃經費每年會增加12.1％，醫院經費增加6.12％，高齡護理增加5％，而國防開支於四年間，平均每年增加4.4％。



醫學會：過早取消隔離 將爆發新疫情

澳洲醫學會警告指，目前是「過早」取消新冠隔離規定，預料將會再爆發新一輪疫情。





國家內閣上個月舉行會議時決定由今個月14起，取消感染者的5日強制隔離。





澳洲醫學會主席羅布森教授 （Steve Robson）向澳聯社表示，現時放寬這些保護社群的措施是「過早」實行。





他指出，我們剛脫離最大一輪的新冠疫情，這一輪疫情令到醫療人員無法負荷，導致現時醫院仍然有大量積壓的工作要處理。



雪梨七旬婦人被謀殺

雪梨一名70多歲婦人於一宗家暴事件中被謀殺。





據警方透露，昨日黃昏，警員於 Bronte 一個住宅內發現一名74歲婦人受重傷，情況危殆，送院後不治。





現場一名74歲男子被拘捕，帶到 Waverley 警署後被控謀殺。警方將他還押羈留，今日將會出庭。



科學家用泊車告票跟蹤海洋垃圾

科學家利用跟蹤泊車告票來研究雪梨海港中塑膠微粒的來源。





30多個用作過濾海水的海洋垃圾桶（Seabins）收集到於水中的泊車告票，Seabin行政總裁帕奎特 (Mahi Paquette) 指，這些告票可以告知我們垃圾到達海洋的途徑。





他指，告票落入海洋的途徑，會跟其他物品一樣，包括塑膠微粒、軟塑膠、塑膠餐具、飲筒等。而根據告票上的發出日期和地點，Seabin團隊發現一塊塑膠物品平均用48小時抵達雪梨海港。



泰國警察屠殺托兒所致38人死

泰國東北部農布亞蘭普省，一名前督察用刀及槍械向一間託兒所施襲，造成至少 38 人死亡。死者包括至少有 22 名兒童，一名懷孕 8 個月的老師，以及涉案男子和其妻子。





警方表示，施襲者去年因涉及毒品問題被解僱，據報，他事後自殺身亡，動機仍然未明。





總理巴育對事件感到震驚，已下令全力救治傷者，副總理稍後將到事發地點了解案情。



全球經濟衰退風險攀升

國際貨幣基金組織再次下調全球經濟增長預期，組織表示寰球經濟今年將增長 3.2%，明年增長會降至 2.9%，並警告全球經濟衰退風險正攀升，





組織亦估計，佔世界經濟三分之一的國家、今年或明年、將至少連續兩個季度出現經濟收縮，即使正處於增長的國家，亦將要經歷類似衰退。組織董事總經理格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，新冠疫情、通脹上升、俄烏戰爭、以及氣候變化等因素，正削弱全球經濟。





格奧爾基耶娃說：「總括而言，我們預計從現在到 2026 年，全球的生產力將因此而減少 4 萬億美元，等如整個德國的經濟都會被蒸發，而我是樂觀主義者，但我仍然必須強調，全球變得更差的可能性、依然是更高。」



歐洲多國開會商討戰爭及能源危機

歐盟成員國、歐洲的鄰國及合作夥伴等、共44個國家的領袖正齊集捷克首都布拉格，參與由法國總統馬克龍創立的新政治組織—「歐洲政治共同體」所舉行的首次會議。





新組織旨在重整個歐洲大陸的安全及經濟合作，而首次會議的首要議程，將會關於俄羅斯入侵烏克蘭、以及歐洲能源危機。同時，他們要求飽受戰火蹂躪的烏克蘭加入歐盟的呼聲亦越來越強烈。比利時首相德克羅表示，今次峰會已發出明確的信息。





德克羅說：「只看看參與的國家，就會見到會議的重要性。 除了白俄羅斯和俄羅斯，整個歐洲國家的領袖都有到場。 情況亦足以顯示，這兩個國家正受到孤立。」



日本要求緬甸釋放被拘留日記者

日本再次呼籲緬甸軍政府立即釋放被拘留的日本記者久保田徹。





久保田徹是在軍方推翻昂山素季的民選政府並接管緬甸後，第五名被拘留的外國記者。他於今年 7 月，因拍攝一場反政府抗議活動，被緬甸一所法院裁定「數碼違法交易」及「煽動罪」成，分別被判監7年同３年，但同期執行。





日本內閣官房副長官磯崎佳彥表示，日本政府會繼續要求緬甸釋放久保田。





磯崎佳彥說：「當局一直安排領事跟其會面，亦一直聯繫他的家人並提供支持，日本政府將繼續盡力向久保田作出支援。而代表律師日前曾同久保田會面，已確認他的健康並無大礙。」



黎巴嫩自1993年來錄得首宗霍亂

黎巴嫩自 1993 年以來錄得首宗霍亂病例。





看護者衛生部長阿比亞德（Firas Abiad）表示，於10月5日在黎巴嫩北部農村地區阿卡（Akkar）的一名敘利亞公民身上，發現這種經水傳播的疾病。





部長表示，有關案例很可能是由於鄰國敘利亞廣泛傳播所導致。





至今為止，敘利亞的霍亂疫情已經導致數十人死亡，一開始是跟幼發拉底河（Euphrates river）附近受污染的水源有關，然後蔓延到全國。





疫情的爆發令生活於邊境附近擠擁的難民營中，數千名流離失所的人非常擔憂， 他們可能會因為缺乏自來水或污水處理系統， 而增加染病危機。



聯合國否決中國新疆人權草案動議

聯合國人權理事會否決一項由美國帶頭，涉及中國新疆人權問題草案的動議，動議獲19票反對、17票支持和11票棄權，亦是人權理事會16年來，第二次有動議被否決。





中國外交部一名發言人回應時重申，美國及一些西方國家反覆借新疆問題造謠生事，企圖抹黑中國形象、遏制中國發展，發言人又強調，涉疆問題並非人權問題，而是反暴恐、去極端化及反分裂嘅問題。他讉責指，將人權問題政治化及搞雙重標準的行徑不會獲得支持，借新疆打壓遏制中國的圖謀，亦不會得逞。



印尼雅加達洪災3學童喪生

印尼首都雅加達昨日發生的洪災，造成3名學童喪生，洪水湧入當地一間伊斯蘭初中學校，導至牆身倒塌並釀成慘劇。目前正值當地的雨季，過去幾日，雅加達一直受洪水侵襲。





與此同時，西班牙首都馬德里南部一間商店發生大火，一名五歲男童喪生，他的母親及一名兄弟亦在大火中受傷。地方當局表示，火勢已獲控制，但並無提供事故的其他細節。



研究不平等法國作家獲諾貝爾文學獎

一位獲得今年諾貝爾文學獎的法國作家表示，她的得獎為其賦予新責任。





厄諾 (Annie Ernaux) 的自傳式作品主要研究個人記憶和不平等，她憑此作品獲得這項享有盛譽的獎項。





她早前曾經表示，寫作是一種政治行為， 讓我們看到社會的不平等。





這位82歲嘅的作家指，她現時必須重新努力為他人發聲。





厄諾說：「 這項責任是關於與不公正作爭鬥，無論不公正是關於甚麼，我使用『不公正』這個詞，而這個詞有不同的層次， 包括一切對女性不公的形式，以及對那些我稱之為佔主導地位的人。」



體育消息

阿根廷足球名將美斯已經確認，卡塔爾世界杯，將是他最後一屆的世界杯。於2014年世界杯，是美斯最接近捧杯的一次，但最終阿根廷在決賽落敗於德國。





美斯將帶領阿根廷在C組跟沙特阿拉伯、墨西哥及波蘭交鋒，但他在接受媒體採訪時亦直言，他認為於今屆世界杯，阿根廷並非奪冠的熱門隊伍。





