今日大事(9月20日)

英女王落葬溫莎堡聖喬治教堂

英女王伊利沙伯二世於溫莎堡的聖喬治教堂安葬。





早前二千多名來自世界各國的領袖及賓客，出席了在倫敦西敏寺為女王舉行的國葬儀式，在儀式結束前，全國默哀兩分鐘。





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靈柩之後由三千名軍人組成的隊伍護送，國王查理斯三世亦率領皇室多名成員，包括他的三名弟妹及兩名兒子、緊隨靈柩後送行， 期間途經倫敦多個著名地標，並抵達海德公園的威靈頓拱門，沿途亦有大批民眾送別。





之後，王室成員在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行私人葬禮，約800名賓客參加。





溫莎堡的主任牧師康納主持私人喪禮儀式，當女王的棺木下葬在教堂的皇室墓塚時，牧師朗讀聖經經文。





女王與其父親國王喬治六世、王太后及妹妹瑪嘉烈並列埋葬、並與已故王夫菲臘親王合葬。



不少澳洲民眾收看英女王國葬現場直播

而在澳洲，不少民眾都有收看在英女王國葬的現場直播。





聯邦政府已宣佈將今個星期四定為公眾假期，作為紀念女王的全國哀悼日，屆時將在坎培拉的國會大樓舉行全國追悼會，各州及領地的領袖，以及高等法院的法官將會出席。





而總理艾巴尼斯在英國出席女王的國葬。





另外，雪梨的聖安德魯大教堂昨晚亦舉行追悼會，不少民眾參與並坐滿整個教堂，在莊嚴的歌詠團合唱以及響起45分鐘的鐘聲之後，一同觀看葬禮的直播。



維州州長堅持Maroondah醫院改名決定

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）早前提出，將位於墨爾本東面的Maroondah 醫院重新命名，重建後，新醫院不再沿用原住民名稱Maroondah，而改用英女王伊利沙伯二世的名，作為他在11月州政府選舉的競選承諾。





在遭到一些原住民團體強烈反對後，安德魯斯為此辯解，指將醫院改名的決定、並沒超過原住民社區。





原住民團體發起網上聯署，反對醫院改名，但就支持醫院重建，目前已收集到4,000 多個簽名。





安德魯斯誓言要推進有關計劃，因為這是對英女王一直支持醫療系統的恰當致敬。





「我不知道地方政府區域對這間醫院作最初命名時，有否向公眾諮詢。我不太清楚大家反對的理據是怎樣，當局已經宣佈一項非常重要的公告，用近10 億元興建一間全新的醫院，並會取一個新名稱，我們將繼續努力完成這項工作，當然，有些人可能不同意。」



澳洲承諾會支持Ｇ7決定限制俄國進口石油價格

澳洲承諾支持七國集團國家限制俄羅斯石油進口價格的計劃。





有關計劃是為了限制俄羅斯總統普京在烏克蘭戰事的財政能力，同時亦也可望緩解生活成本上升的壓力。





財長查默斯（Jim Chalmers）促請其他國家跟隨，指價格上限將有助於緩解全球油價。





七國集團國家包括美國、日本、德國、法國、英國、意大利及加拿大，在 9 月初同意對俄羅斯石油進口設定價格上限，有關措施將於 12 月 5 日生效。



南澳今取消公共交通強制口罩令 新州明日跟隨

從今天起，南澳民眾在公共交通上強制戴口罩的規定將會取消，新州亦將從明天起取消有關的限制。





南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，政府有決心在安全的情況下、盡快放寬限制，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）則表示，取消限制的做法合理。





不過，維州至今仍沒有取消有關限制，今個月以來，已有過百名乘客因為沒有遵守而被罰款，另有181,000 人收到警告。



酒店業引入更具彈性勞動力解決人手不足

最新數據顯示，酒店業僱員的總體工作時間，比疫情大流行前減少了30%，因為業內企業在傳統上，比較依賴國際學生和海外勞工。





大約 3% 的酒店員工亦從事多種工作，而在這行，一些年紀較大並已經退休的前員工，現在亦要復出做臨時工，亦有更多的本地女性開始加入了酒店業。





勞工經濟學家卡魯內西（Shashi Karunanethy）表示，酒店業必須以一種特殊的方式來應對這種情況。





「現在，由於勞動力短缺，酒店業正需要更有彈性地請人。因此，他們會聘請一些在職媽媽工作兩個小時，然後讓他們回去照顧孩子。然而再請其他可以工作三個小時的人，例如是一些更具彈性的年輕人作為填補。」





美國指可能會協助保衛台惹中國批評

中國回應美國總統拜登早前再次提出美軍在特定情況下、可能會協助保衛台灣的消息， 指做法是對台獨發出錯誤信號。





拜登在接受美國哥倫比亞廣播公司節目訪問時，重申華府長久以來的一中政策並無改變，並無鼓勵台灣獨立，形容這是台灣的決定。





當被問到美軍會否協助台灣防衛時，拜登則指， 若出現史無前例的襲擊，美國將會這樣做。並指，如果北京武攻台灣，美軍將保衛台灣。





在北京，中國外交部發言人毛寧批評美方違反華府不支持台獨的承諾，中方表示強烈譴責和堅決反對，同時亦經已向美方提出嚴正交涉。





「毛寧表示，中國敦促美方要知道台灣問題是極端重要及高度敏感的議題，美國應要恪守一個中國原則及中美三個聯合公報的規定，切實履行美國領導人不支持台獨的承諾，慎重處理涉台問題，亦不要向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免進一步損害中美關係和台海的和平穩定。」



墨西哥西部發生7.6級地震致1死

墨西哥西部中太平洋沿岸發生7.6級強烈地震，造成至少1人死亡。





據美國地質勘探局指，震央位於米卻肯州與科利馬州的交界、震源深度15公里。





該局的代表奧夫拉多爾又表示，海軍部長通報科利馬州的一個港口有商場牆壁倒塌，1人喪生。米卻肯州公安部門則指，震區有建築物出現裂痕，但未收到明顯損毀報告。





首都墨西哥城亦有明顯震感，有民眾疏散到街上。 在1985年及2017年的9月19日，墨西哥曾發生強烈地震，兩次地震造成至少數千人死亡。



美國警告：各國的新聞自由正受法律威脅

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 在聯合國大會的時候警告各國限制新聞自由的危險。





近 150 位國家元首出席了聯合國舉辦的年度辯論大會，就世界議題發表講話同進行交流。





布林肯在其講話中將新聞自由稱為「民主的基石」，並指新聞自由目前正受具監視性及限制性的法律所威脅。





「今個星期大家在聯合國正討論大家共同關注的問題，從糧食供應不穩、到氣候及全球健康等，如果訊息不流通、大眾亦無法得知正出現這些問題，情況亦顯示，言論自由和新聞自由正向全球顯示值得大眾關注的問題。」



【體育消息】佩雷斯於東京公開賽女單首輪被淘汰

澳洲女網球手佩雷斯在東京公開賽首輪賽事中被淘汰出局。





來自新州、 26 歲的佩雷斯不敵中國網球手王欣瑜以輸了賽事，令澳洲單打賽事，目前就只剩低薩維」。



