今日大事(7月11日)

總理將派在德國部署軍機確保烏克蘭獲後勤援助





總理艾巴尼斯宣佈，澳洲將向德國派駐一架專用飛機，協助向烏克蘭提供後勤支援。





「該飛機將有助保護多國核心後勤部門，向烏克蘭人民提供關鍵的軍事和人道主義援助。澳洲將派遣多達100名機組人員及支援人員。進行今次的部署。」





兩人會面期間，亦同意加強兩國在氣候、貿易和國防等方面的合作，澳洲宣佈將加入德國發起的「氣候俱樂部」（Climate Club）。





該組織成員包括加拿大、英國、日本和美國等，旨在加強國與國之間在氣候行動方面合作。





艾巴尼斯表示，兩國領導人亦討論如何讓兩國團結起來，重點包括在貿易、清潔經濟、國防和地區安全方面等加聯系。





艾巴尼斯亦已邀請舒爾茨在明年訪問澳洲。



數據：澳洲各區「搶租盤」競爭稍緩

數據顯示，六月份除了布里斯本之外，在每個首府城市都更容易找到租盤。





目前全國租屋空置率為1.45%，約為疫情前水平的一半。



新州政府宣佈任命首位租住房屋專員

目前，雪梨一個單位的平均租金已達到每週 670元。



聯邦國會「外國干涉勢力」是否入侵社交媒體聽證

Meta、TikTok、Google及Twitter 的高層，預計將被問及他們將採取哪些行動、來阻止外國干涉澳洲的選舉。





委員會主席帕特森（James Paterson）表示，外界對社交媒體公司被外國勢力作為武器的憂慮，並無理論根據。



北約確認土耳其總統初步同意瑞典入盟申請

北約秘書長斯托爾滕伯格已確認、土耳其總統埃爾多安同意，會盡快將有關瑞典加入北約的申請提交國會審批。





斯托爾滕貝格是在立陶宛舉行北約峰會前夕，與埃爾多安以及瑞典首相克里斯特松舉行會談後，隨即公布有關消息。





「協議對所有人都有好處。瑞典將成為北約的正式成員、對土耳其亦有好處，因為土耳其是北約盟友，他們將受益於更強大的北約。同時，協議對北約亦有好處，亦符合所有人的安全利益，土耳其能夠將瑞典的申請提交國會審批，令大家都向前邁進。]





瑞典和芬蘭去年因為俄羅斯入侵烏克蘭，基於安全考慮， 決定放棄了數十年來持續的軍事不結盟政策，申請加入北約。



克里姆林宮：普京與瓦格納首領普里戈津已會面

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，總統普京在瓦格納僱傭兵集團上月短暫發起軍事叛亂結束後5日，曾經在克里姆林宮與該集團首領普里戈津會面。





佩斯科夫指，在與白俄羅斯達成協議後，普里戈津在發動軍事叛亂後曾經流放至白俄。但普京在 6 月 29 日，則已與普里戈津舉行會談。





「當日總統普京召開了會議，邀請瓦格納集團所有支隊的指揮官和連隊管理層共35人，其中包括瓦格納集團負責人普里戈津本人。」





「該次會議於6月29日在克里姆林宮舉行 ，歷時近三個小時，但具體情況不得而知，而他們唯一可以透露的是，總統普京評估了該集團在特別軍事行動中在前線的行動，亦對在 6 月 24 日發生的事件進行評估。」



中國與所羅門群島達成「全面戰略夥伴關係」協議

中國國家主席習近平昨日在北京人民大會堂，會見訪華的所羅門群島總理索加瓦雷後，雙方共同宣布，兩國正式建立新的全面戰略夥伴關係。





兩國於去年四月已達成一項提供警務支援的安全協議，但協議一度遭到包括澳洲在內國家的廣泛反對。





有中國官員認為，索加瓦雷的訪問為兩國關係注入新動力。中國國家主席習近平表示，該協議開啟了兩國戰略合作的新時代。





習近平亦表示，他好高興能與對方共同宣布，中國與所羅門群島將建立相互尊重、共同發展的新時代全面戰略夥伴關係。佢亦祝願雙方以此次訪問為契機，加強戰略溝通， 深化各領域的合作， 為兩國人民帶來更多福祉。



南韓政界與日本居民聯手反對「福島核電站排汚計劃」

有南韓政界人士與日本居民齊集東京，反對福島核電站排放經處理核廢水的計劃。





國際原子能機構（IAEA）上星期公布了一份報告，批准日本福島核電站排放經處理核廢水的計劃，並指影響將會是極微。不過，區內各國對有關報告及釋放核廢水的安全性仍然感到擔憂。





南韓政客朱哲賢亦有出席在東京舉行的集會，並表示排放核廢水的決定是危險而且是不道德。



水務局承諾Bondi污水廠工程期間將力保原住民古蹟

雪梨水務局（Sydney Water）承諾，在Bondi污水處理污水進行提升工程時，會致力保護在該處的原住民石刻古蹟。





這些雕刻大約有 2000 年歷史，被認為是已知的首個關於描繪鯊魚襲擊的雕刻。





雪梨水務局宣佈斥資數百萬元提升附近的污水處理設施，其中一些工程將會直接在這些雕刻的下方進行。





原住民Yuin兼環境科學家薩蒙（Felix Salmon）表示，他很高興能夠協助保護原住民文化資產。





「即使我們只是在草原上鋪設管道，仍然會對環境構成影響。我自己往往亦會因這些潛在影響而爭扎，但我會寧願選擇以原住民的身份行事，因此，我知道我必須盡力減低破壞，及盡量保護原住民的聖地。」



【體育消息】

溫布頓網球錦標賽，男單第四圈賽事，爭取五連霸的塞爾維亞球星祖高域，以盤數3比1淘汰波蘭的賀卡斯晉級8強，今次亦是他第100次在溫網賽事取勝。





不過，大眾的焦點則集中於新晋的美國球手尤班克斯，事關他以局數3比2，擊敗5號種子希臘的齊齊帕斯晉身8強。





至於女單第四圈賽事，俄羅斯16歲新星安德烈耶娃就不敵排行25的美國球手姬絲、無緣晉身8強。







