SBS 新聞簡報（7月10日）

SBS 廣東話節目新聞簡報

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澳德總理會面 將共同出席北約峰會

總理艾巴尼斯昨晚抵達柏林，今日和德國總理朔爾茨會面。

雙方簽署了
一份價值超過10億元的合同
，由澳洲製造德國設計的100架「拳擊手」裝甲車，並計劃在2025年交付。

艾巴尼斯形容合同是澳洲史上最大一筆出口訂單，並說這個只是澳德合作的其中一個項目。

據報兩國領袖在會談中也關注綠色能源、貿易和地區安全等議題，期望加強合作。

艾巴尼斯明日將會
前往立陶宛出席北約峰會

國家黨領袖促莫理遜辭去議員職務

國家黨領袖利特爾波特呼籲前總理莫理遜辭去國會議員職位。

皇家委員會上星期公佈對自動債務索償系統的調查報告，建議進一步對個別官員及相關人士進行民事和刑事調查，但沒公開姓名。

不過，該系統是在莫理遜擔任社會服務部長和總理期間啟用和運作，已有
自由黨議員要求他辭職


利特爾波特今日被問到該問題時表示，莫理遜已經失去總理寶座，如果他的心不在這裡，就應該離開。但他強調這個是他和Cook選區選民的決定。

業界憂托兒補貼加劇人手短缺

業界擔心新的托兒服務補貼會加劇人手短缺問題。

聯邦政府新的補貼從今日開始實施
，年收入53萬元以下、有5歲以下子女的家庭，可申請高達九成的托兒津貼。

不過，托兒服務機構Little Zak's Academy的總裁Richard Bell表示，加大補貼意味著加大需求，從而加重業界在人手方面的經營壓力。

他說目前無法找到不在這個行業的員工，來回到2016年時的人手比例。

廣東幼兒園襲擊案釀6死1傷

廣東一間幼兒園發生持刀襲擊案
，造成6死1傷，疑犯已被捕。

事發當地今日早上7時許，有人在廉江市橫山鎮一間幼兒園內施襲，死者包括一名教師、2名家長和3名學生。

當局證實，25歲的疑犯在案發約一小時後被捕，他是當地人，而當局正調查案件。

微信母公司拒接受澳國會調查

澳方正調查社交媒體受外國干預的情況，主流社交媒體TikTok、谷歌、推特和領英的高層都會出席，Facebook和Instagram的母公司Meta也會派員作供。

國會早前已去信微信的母公司騰訊，但毫無回應。不過，由於微信在澳洲沒業務，所以當局不能強制其派代表出席。

新州消防提醒林火季來襲

新州消防部門提醒民眾，準備迎接乾燥的林火季。

過去兩年因為拉尼娜現象，澳洲普遍潮濕降雨，而炎熱乾燥的
厄爾尼諾現象很可能在下半年回歸


過去的周末，新州有超過100個地方起火，當局出動了超過200名消防員。

獨立議員放言5年後退出政壇

獨立參議員索普表示計劃在5年任期滿後退出政壇。

她接受訪問時透露，沒計劃在2028年競逐連任，到時會讓位，給有新想法的人一個機會。

索普在2020年作為綠黨代表替補該黨議員辭職的空缺，並在2022年連任，但之後退黨。

體育消息

澳式足球傳奇球員Barry Cable被控性騷擾一名珀斯女童，上月裁定罪名成立。澳洲體育名人堂今日宣佈他違反該組織價值觀而除名。

他此前經已被澳式足球名人堂褫奪榮譽。

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