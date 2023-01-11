今日大事（1月12日）

總理將抵巴布亞新畿內亞展開訪問

總理艾巴尼斯今日將會飛抵 展開訪問，而首要議程為落實一項雙邊安全協議。





艾巴尼斯會在莫爾茲比港同總理馬拉佩 (James Marape)會面，討論有關中國在區內影響力日增的問題。





艾巴尼斯將會成為首位在當地國會致辭的外國領袖，他形容這個是歷史性時刻。





艾巴尼斯表示，他會講及加強(雙方）的安全約定、如何改善兩國的經濟關係、如何協助巴布亞新畿內亞的經濟發展及如何在氣候變化等方面合作。





洛伊研究所的巴布亞新畿內亞專家拉維爾 (Maho Laveil) 認為艾巴尼斯獲得當地國會的邀請顯示出兩國關係的鞏固。





去年11月亞太經合峰會期間，馬拉佩曾與中國國家主席習近平會面，並獲邀今年稍後到北京訪問。



職位空缺較上月下降5%

統計局公佈的數據顯示，11月份有超過444,000個職位空缺。比上一個月下跌5%，但相對每一名失業者仍然有1.1個空缺。









另外，11月份消費者物價指數回復到32年來的高點，由全年百份之6.9回升到7.3。主要由於新樓價格上升所致，建築人工及材料成本上漲導致價格上升18%。









而在政府恢復徵收燃油消費稅後，汽油價格亦上升。









最新的通脹及零售報告認為儲備銀行會因此繼續加息。









經濟分析機構Impact Economics and Policy 發言人格雷 (Emma Grey) 分析目前情況。









格雷指，這些數據會成為儲備銀行繼續加息的理由，可能會早至今年二月。而部分的原因是由於通脹率上升幅度十分接近儲備銀行預期水平。





新州發現足以致命病毒

新州衛生當局警告，潮濕多雨、水浸、炎熱天氣造成蚊蟲滋生，有利傳染疾病散播。





昨日新州偏西部地區發現一隻蚊帶有足以致命 梅利河谷 腦炎病毒 ，新州衛生廳提醒公眾要預防俾蚊叮。





受感染的蚊是在達令河流域鄉鎮 Menindee發現，很可能與當地最近的水浸及降雨有關。





此病毒並無人傳人危險，亦不會因為接觸受感染動物或食用肉類產品受感染。





衛生當局指出，大部份感染梅利河谷腦炎病毒的人都不會出現病癥。但有人會有嚴重感染，罕有病例更會導致神經系統問題。



西澳繼續評估 Kimberley 區災情

西澳當局正繼續評估 Kimberley 區水災造成的破壞。在 Fitzroy Crossing 一個主要的運輸通道在洪水中倒塌，可能會動員國防人員到當地建造一條軍用式橋樑。





當局正在評估在 Fitzroy Crossing 約130間出租公共房屋的情況。





西澳房屋事務廳長凱里（John Carey）警告，可能需要一段時間先可以展開重建工作，他強調將會係一個龐大且長遠的計劃及工程。





另外，鄉鎮 Derby仍然被隔離。而在 Fitzroy Crossing 到 Noon kanbah 之間繼續有輕度水浸，不過水位正在迅速下退。



西澳林火失控

西澳Donnybrook-Balingup 地區一處林火失控。當局發出緊急警報。消防及緊急服務署公佈表示「性命及房屋正受到威脅」，而當局居民「需要立刻採取行動逃生」。





據當局透露，這一次的林火是由閃電引發，目前不受控制，並敦促居民如果通道無阻，應該逃到安全地方，否則要準備在屋內躲避。



前海軍司令因濫用職權被責

一名前澳洲海軍司令因為帶同女朋友到一艘軍用潛艇上求婚受到譴責。





據新聞企業報道，努南中將 (Michaeol Noonan)去年6月，利用自己的職位批准其伴侶海葛薇 （Samantha Heighway）登上皇家海軍沃勒號。





當時此潛艇正在出海，在西澳 Geraldton附近為國防招募部門進行拍攝。





國防部指事件並非違規，但「並非常規做法」。而兩黨聯盟國防事務助理發言人湯普森 （Phil Thompson）接受新聞企業訪問時指這年事件是「濫用職權」。



新調查發現電動車比汽油車省錢

密歇根州大學的研究人員又發現，8%未能節省開支的家庭是因為多種原因，包括電費過高、天氣狀況、或者收入低。





澳洲氣候專家認為這些研究結果顯示政府應該為弱勢家庭提供針對性的津貼，以免他們不能從新一代的運輸工具獲益。





在美國，2022年間電動車佔新車銷量的5.8%，路上有1%是電動車。在澳洲，去年電動車佔咗新車銷3.1$，比前一年增加一倍。



法國巴黎火車站發生持刀襲擊

法國一個火車站發生持刀襲擊案，造成6人受傷。疑兇被警員槍擊後危殆。





事發當地星期三清晨6點42分，在國際知名的巴黎北站，疑兇使用懷疑是自製的帶有刀片的武器，從站外到站內一路襲擊途人。





法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，疑兇在一分鐘內就被制服。





達爾馬寧說，他和運輸部長及巴黎市長一同感謝警方的介入。他說當時正好有警員下班經過現場，兩名休班警員用槍射中疑兇三槍，執勤的海關警員隨後趕到。另外6名傷者中有1人重傷，但沒生命危險。]]





疑兇被槍擊後送醫，目前情況危殆。當局正調查其犯案動機。



烏干達宣佈伊波拉病毒疫情結束

烏干達宣佈持續近4個月的 伊波拉病毒疫情結束 。





當地在去年9月爆發伊波拉病毒傳播，情況一度失控，迫使當局在11月實施封鎖措施。最終有143人確診，造成55人死亡。





衛生部長阿森表示，今次是自2000年以來，烏干達第8次爆發伊波拉疫情，最嚴重的是第一次，造成425名確診者中的半數人死亡。世界衛生組織讚揚當局對抗病毒的努力。





造成今次伊波拉疫情的蘇丹病毒株和普通的不同，目前未有有效的疫苗。



俄烏戰事在頓巴斯繼續

俄烏兩軍在頓巴斯地區東部小鎮索萊達爾（Soledar）持續爆發戰事。





俄羅斯聲稱已完全控制這個鹽礦重鎮，但烏克蘭方面予以否認，並指戰鬥的激烈程度比得上二戰。





克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄軍正在索萊達爾周圍取得進展。





佩斯科夫說，俄羅斯在當地取得積極進展，將會取得軍事行動的勝利，達到特別軍事行動總指揮的預定目標。他說雖然代價巨大，但得益於士兵的英雄主義，不怕犧牲，為他們贏得這些戰術收益。





與此同時，俄烏雙方的人權專員在土耳其首都安卡拉會面，同意互相交換40名戰俘。



華裔藝人楊紫瓊金球獎奪最佳女主角

60歲的楊紫瓊，憑科幻喜劇電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）封后。她在獲獎後回顧自己的演藝生涯，曾經在首次去到荷里活時遭受種族歧視，被質疑會不會講英語。





楊紫瓊說，她只是繼續堅持，逆來順受，40年來默默努力，經過美妙的旅程和難以置信的戰鬥之後，得以今日站在這裡，非常值得。





獲得金球獎影后的楊紫瓊，有望成為首位亞裔的奧斯卡最佳女主角。



香港高鐵將於本周日恢復

香港高鐵停運近3年後，將於本周日起恢復服務。





特區政府宣佈，廣深港高鐵西九龍口岸和高鐵香港段，星期日復通後會恢復往來香港西九龍站至福田、深圳北和廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。





防疫方面的要求和其他口岸相同，來往兩地的人士須持有48小時內的陰性核酸檢測結果。



體育消息

網壇名將祖高域右腳肌鍵受傷，可能會影響他出戰即將舉行的澳網賽事。





祖高域早前在阿德雷德國際賽對陣麥維迪夫時肌鍵繃緊，但情況未有惡化，他最終順利奪冠。





但他昨日再和麥維迪夫進行練習賽期間，因舊患出現問題而要在場邊治療，並最終退出比賽。目前未知其傷勢會不會影響他參加澳網。





祖高域在澳洲已經連贏34場比賽，上一次輸球要追溯到2018年，在澳網第四圈輸給南韓球手鄭泫。





