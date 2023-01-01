今日大事（1月2日）

澳洲宣布中港澳旅客入境須持陰性檢測證明





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，他對中國不斷攀升的新冠確診數字感到擔憂，促使澳洲政府對抵達澳洲的中國旅客進行新冠檢測。





繼意大利、美國和印度等其他國家或地區採取類似措施後，從 1 月 5 日起，來自中國的旅客，入境時將需要提交新冠病毒陰性檢測結果。





畢勒說，中國政府已獲悉澳洲將對乘客進行強制性的新冠檢測，但他仍然歡迎澳洲與中國之間的旅遊。





畢勒說：「基於需要非常謹慎，很多國家都認為需要作出類似的措施，同時我們會收集一些關於中國新冠疫情的更全面資料，中國的情況發展得非常快，而所有報告都證明了這一點。」





本台SBS廣東話節目亦向衛生部長畢勒查詢，中國旅客入境時需要呈交核酸還是快速抗原檢測時，他表示，無論哪一種檢測，都必須是可驗證的，而且必須穩健。他們正與航空公司和機構商討這個問題。他們將制定一套安排，會為那些想來澳洲、從中國前往澳洲的人，提供最大的方便。





強制檢測包括來自香港和澳門，以及中國大陸的旅客。





政府將很快公佈詳情，清楚和簡單地解釋檢測要求。





與此同時，加拿大亦宣布，由當地星期四凌晨起，由中國內地、香港和澳門出發往加拿大的旅客，必須持有陰性病毒檢測證明。所有兩歲或以上的旅客，須在登機前出示兩日內的病毒檢測證明。該措施暫定維持30日，稍後會再作評估。 另外，衛生部門在溫哥華和多倫多機場，抽取國際航班的污水化驗，以監測變種病毒。





印度亦宣布，由昨日起，來自中國包括香港，以及日本、韓國、新加坡及泰國的遊客，入境前需上傳新冠病毒檢測陰性證明。 美國早前亦要求由中港澳入境的旅客，須出示病毒檢測證明。英國、法國和意大利等多個歐洲國家，亦已對中國內地旅客實施額外檢測要求。





警方讚揚元旦日出外狂歡民眾遵守秩序





澳洲有不少民眾出外慶祝新年，在雪梨四周參與新年倒數活動，雪梨港亦上演了煙花表演，亦有民眾享受派對氣氛。





今年，大家都可以在沒有新冠限制措施下聚集在一起，全國各地的警察，都讚揚出外狂歡慶祝的民眾遵守秩序。





警方調查珀斯青少年懲教所騷亂事件





警方正調查週末在珀斯 Banskia Hill 青少年懲教所發生針對職員的暴力行為，當中涉及 22 名被羈留人士。





騷亂造成懲教所的屋頂受損，事件引發了外界呼籲改善懲教所的條件和服務。





但當局否認，騷亂發生當天，該懲教所缺乏職員的講法。





西澳懲教署專員雷諾茲（Mike Reynolds）表示，職員必須在活動期間確保自身安全。





雷諾茲說：「我們已根據應急響應程序，要求特別行動組、以及來自其他監獄的獄警，到場協助解決這事件。當時有些年輕的被羈留人士，在懲教所縱火。」





六名昆州青年涉槍撃案被當局落案起訴





一名青年在布里斯本街頭，與他人發生口角後被人槍撃，當局落案起訴六名昆州青年。





案發在星期日，警方表示，據了解，該名 21 歲青年的左上臂中彈之前，與其他青年發生衝突。





警方將控告這班年齡介乎 18 至 24 歲的青年毆鬥，並在公共場所使用武器製造恐慌。





中槍的青年事後被送院，目前情況穩定。





警方調查墨爾本Chadstone元旦日兩宗持刀傷人案





墨爾本Chadstone在元旦日發生兩宗持刀傷人案，警方正展開調查。





第一宗傷人案，有兩名男子前往觀看煙花時，另一名男子走近他們，試圖打架。





其中一名男子的手臂被斬傷，警方稱疑犯身材高大，留有棕色短髮，年齡在 20 多歲。





另一宗襲擊案發生在同一地點，當時一名 32 歲男子與一班男子發生爭執。





據稱該名男子的腹部被刺了兩刀，隨即逃離尋求協助。





氣象局預測新州西部 Menindee 洪水創1976 以來新高





氣象局預測，新州西部 Menindee的洪水，水位將高達 10.7 米，高過 1976 年有紀錄以來的最高水平。





這個內陸小鎮的居民在除夕晚被迫撤離，而在南澳邊界附近的 Berri的洪水水位亦達到頂峰。





目前，至少有十幾間房屋被洪水淹浸，大家都擔心會有更多房屋有危險。





該地區的洪水水位可能會在未來數週內保持高企，並可能很快到達 Blanchetown。





烏軍使用防空系統擊落俄導彈及無人機





在新一年開始的數小時內，烏克蘭軍使用防空系統將俄羅斯導彈和無人機從空中擊落，部分民眾在陽台上歡呼。





烏克蘭空軍司令部表示，過去兩日摧毀了 45 架伊朗製的沙赫德無人機，其中 32 架是在周日(1月1日)擊落，13 架是在周六(12月31)晚。





在過去的元旦日 ，烏克蘭全國遭受 31 次導彈襲擊和 12 次空襲。





總統澤連斯基發表言語激昂的元旦致辭。





澤連斯基說：「烏克蘭沒有失去任何東西，而是被人奪走的；烏克蘭沒有失去它的兒女，是被兇手帶走了他們；烏克蘭人沒有失去他們的家園：而是被恐怖分子摧毀了；烏克蘭沒有失去 土地，是被入侵者佔領了，世界並沒有失去和平，是俄羅斯摧毀了它。」





北約秘書長斯托爾滕伯格接受英國廣播公司訪問時說，西方國家必須準備向烏克蘭提供長期軍事支援。他指出，俄羅斯早前局部動員徵兵，顯示無意在現階段結束戰事；提供軍事支援可以迫使俄羅斯談判。





日本政府抗議北韓在除夕元旦連續兩日發射導彈





北韓在除夕及元旦連續兩日發射導彈後，日本政府已對北韓提出抗議。





與此同時，北韓領袖金正恩又表示要以幾何級數增加生產核彈頭，加倍努力強化打壓性軍事力量。





日本防衛大臣濱田靖一 （ Yasukazu Hamada ）說，北韓反覆發射導彈，在朝鮮半島引起事端。





濱田靖一說，有關方面正分析具體細節，導彈飛行了約350公里，最高的高度約為100公里，落入朝鮮半島以東的日本海， 在日本的專屬經濟區之外。





南韓、美國及日本的北韓核問題首席代表通電話，一致批評北韓宣稱要繼續加強自衛性國防力量，是天方夜譚，亦是對國際社會的挑戰，並警告持續挑釁只會令北韓更加孤立。





中國科學院院士陳賽娟團隊在科學期刊，發表內地新冠疫情研究，指初步判斷，在北京、廣州、上海、重慶等城市，今輪Omicron疫情感染人數，在元旦前後接近尾聲；但疫情峰值在郊區會有延後，感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。四川、陝西、甘肅、青海等省份，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於1月中下旬出現。





另外，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時表示，中國的疫苗接種滯後，亦未研究抗病毒治療以及如何向民眾提供治療，在放寬防疫限制後，預計未來數月全國會出現如叢林大火一樣的病例。在展望今年全球經濟狀況時，她又表示，中、美及歐盟的經濟同時放緩，預計今年全球三分一經濟體會陷入衰退，包括歐盟的一半成員國。





菲律賓民航局宣布暫停所有進出航班





菲律賓民航局宣布，由於空中交通管理中心發生故障，暫停所有進出馬尼拉的內陸和國際航班，民航局正致力解決問題。





馬尼拉國際機場管理局表示，一共有282個航班被取消、延誤或改飛到其他機場降落，約有56,000名乘客受影響。部分空管系統現已恢復，可以有限度運作。





從社交媒體的片段和照片顯示，馬尼拉機場內有多條人龍，航空公司工作人員向滯留的乘客分發食物和飲品。





教宗本篤十六世葬禮將於周四舉行





教宗方濟各星期日(1月1日)在聖伯多祿大教堂主持彌撒時，紀念羅馬天主教會傳統的世界和平日，而已故榮休教宗本篤十六世的遺體亦將於當地星期一(1月2日)早上移送至大教堂內，給信徒瞻仰，葬禮將在星期四(1月5日)舉行，由方濟各主持。





梵蒂岡表示，按照本篤十六世生前意願，葬禮將會是簡單而莊嚴。今次將是多個世紀以來，首次由在任教宗為前任教宗主持葬禮。





體育消息





在阿德雷德國際網球賽第一圈賽事中，加拿大好手安德烈斯庫擊敗西班牙的穆古魯扎。





21 歲的安德烈斯庫去年並無參加澳洲網球公開賽，他希望在本月的澳網賽事取得理想成績。





另外，英超聯賽，車路士作客被諾定咸森林迫和1比1，熱刺主場0比2不敵阿士東維拉。





