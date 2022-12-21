今日大事(12月22日)

澳外長向中方對澳洲公民被囚事件表擔憂

正在訪華的外交部長黃英賢表示，她已對兩名被囚的澳洲公民的狀況表示擔憂。





她說，已向中方提出，要求澳籍華裔記者成蕾和學者楊恆均可以「盡可能快」地和家人團聚。兩人在華被囚已超過兩年。





黃英賢今次藉澳中兩國建交50周年受邀訪華，昨日展開兩日行程，今日會繼續進行更多雙邊會談。





她表示，工黨政府相信兩國可以管控分歧，即使雙方對政治制度有不同觀點。





黃英賢說，穩定對華關係符合澳洲利益，澳方已表明此舉也符合中國利益。她表示他們堅信澳中全面戰略夥伴關係是有利於兩國對話和互動的框架。



聯邦及新州政府宣布共同投資78億於可再生能源

聯邦政府和新州政府聯合宣布一項可再生能源協議，雙方將會共同投資總共78億元。





協議將會建設輸電設施，連接雪山2.0水力發電計劃和電網，將會在鄉鎮地區創造3900個工作崗位。





總理艾巴尼斯表示，這個項目是澳洲未來轉向清潔能源經濟的一部份。





艾巴尼斯說，這個輸電項目不但只是新州，還會促進整個東岸地區的能源網絡。他說透過這個項目，昆州特別是中部地區將可受惠。





新州州長佩洛德表示，該項目提供更可靠、更安全和更可負擔的能源，是長期的能源保障。





佩洛德指，這一項是州議會降低家庭電費壓力的焦點，亦符合當局最終的短期、中期和長期的計劃。他形容這個輸電項目可以改變未來。



俄羅斯總統普京召開國防部擴大會議

俄羅斯總統普京召開國防部擴大會議，指烏克蘭的衝突是悲劇，是希望俄羅斯解體第三方政策造成的後果。他表示，俄軍將繼續保持戰備狀態，提高核三位一體的戰備水平，確保俄羅斯所有領土的安全。 他又表示，今年俄軍戰略核武的現代化水平已超過91%。





而國防部長紹伊古發言時指，有27個國家已向烏克蘭提供970億美元的軍備，遠超美國在阿富汗留下的武器總值；他表示，鑑於北約計劃在俄羅斯邊境增加軍力，俄方必須將兵員人數增加到150萬，其中包括69萬5千名合同兵。





與此同時，中國國家主席習近平在北京官邸會見俄羅斯前總統梅德韋傑夫及，他目前擔任俄羅斯聯邦安全委員會副主席。





梅德韋傑夫在社交媒體上發布一段會議視頻，聲稱他和習近平討論了兩國的「戰略夥伴關係」，並就烏克蘭衝突進行了「有成效」的對話。



澤連斯基展開訪美行

烏克蘭總統澤連斯基展開訪美之行，今次是自二月俄烏戰爭爆發後，他首次出國訪問。





澤連斯基乘坐美國軍機抵達華盛頓，然後到白宮會晤美國總統拜登，他亦會在國會參眾兩院發表演說。





美國國會計劃表決一項開支法案，包括向烏克蘭提供450億美元緊急援助。





參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，擊敗俄羅斯的侵略行動，將有助防止歐洲陷入安全危機。





麥康奈爾說，烏克蘭人民是勇敢和無辜的，他們應該得到美國的幫助。美國幫助東歐夥伴贏得這場戰爭，也是一種直接投資，目的是削弱普京打擊美國、威脅美國盟友及爭奪核心利益的能力。





拜登的聲明指，美國會堅定不移地支持烏克蘭，包括提供經濟、人道主義和軍事援助。



世衛關注中國新冠重症上升情況

世衛嚴重關注 中國各地新冠重症不斷上升 的情況，並警告滯後的疫苗接種率可能會導致大量脆弱群組受感染。





世衛緊急項目執行主任瑞安在記者會上表示，中國病例激增不單是因為當地取消許多限制政策，同時亦因為中國60歲以上人口的疫苗接種率，落後於很多國家，國產疫苗的有效性約為50%，對人口眾多及有很多脆弱群組的中國來說，保護力並不足夠。他指出，中國將新冠死亡定義限制在檢測呈陽性及呼吸衰竭，是過於狹窄，以致大大低估真實的死亡人數。他以英國為例，任何病人在檢測陽性28日內去世，都會被列作新冠死亡個案。





總幹事譚德塞表示，世衛需要更多關於中國疫情的資料，特別是入住醫院及深切治療部的數據，以便全面評估風險，暫時仍無法確定大流行已經結束。



秘魯選舉將提前2年進行

秘魯國會通過提前大選的議案，藉以緩和因前總統卡斯蒂略被罷免而在全國出現抗議的緊張局勢。





國會以三份二議員支持的大比數，通過將 2026 年選舉提前在 2024 年 4 月舉行。





秘魯國會主席威廉姆斯表示，看守總統博盧阿爾特亦支持提前大選。





威廉姆斯說，憲法改革已獲得批准，修改了共和國總統、國會議員和安第斯代表的任期，並確定了選舉的程序。





有關計劃必須在下年度立法會議上獲得批准，才能生效。



秘魯機場重新開放

秘魯過去多個星期出現的抗議及緊張局勢，導致交通服務暫停，滯留的國際遊客現時終於可以離開秘魯，其中包括百多名滯留的澳洲人。





目前機場已重新開放，遊客擠滿卡亞俄的豪爾赫查韋斯機場，等候乘坐飛機離開。旅客馬卡爾說，等候離開的人龍很長。





馬卡爾說，他從庫斯科飛到利馬，領取行李後，在機場的聯合航空公司櫃位排了很長的隊，才可以登記行李。起初他們甚至不讓 人排隊托運行李。在安檢之後又要在海關排隊。





自 12 月 7 日前總統卡斯蒂略被罷免以來，至少有 21 人在同保安部隊發生的暴力衝突中喪生。



維州再救出沙灘遇險泳客

維州當局短短兩日內，救出在同一個沙灘遇險的泳客。





兩名女子昨日在摩寧頓半島的Port Phillip Bay被救出。在同一地點，4 名玩充氣槳板的青年在本周一失蹤 ，翌日在20公里外的海域被尋回。





維州救生協會經理奧卡拉漢呼籲泳客，在強風天氣進行衝浪一類的活動要注意安全。他提醒所有人，在前往海灘之前要留意當日的天氣狀況。





奧卡拉漢指，救生協會提醒玩槳板的民眾，在水面時很容易會被風力影響，情況會發生得很突然，因此要確保自己熟悉這些設備並檢查天氣狀況。



毒菠菜污染源頭已找出

當局已找到近期「毒菠菜」問題的污染源頭。





維州衛生部門表示，相信污染菠菜是被一種名為「刺蘋果」的有毒野草污染。





近期在新州和維州都有人在食用菠菜後需要求診，令當局在全國範圍的超市大量召回相關的菠菜產品。



阿富汗大學禁女學生令引起抗議

阿富汗的塔利班政府宣布女學生不能入讀大學後，大批男女在多間大學門外舉行抗議。





塔利班發言人穆扎希德說，有關決定是基於宗教原則，亦是符合女性的最大利益。





穆扎希德說，阿富汗伊斯蘭酋長國致力維護伊斯蘭教法內的婦女權利。男女都擁有同樣的權利，並可以從權利中受益。他們亦可以參與不同的領域的活動。





多個國家及聯合國都已對阿富汗政府的決定，提出譴責。



西澳政府與工人薪酬談判繼續

西澳政府和公共部門工人的薪酬談判持續。





當局拒絕改變之前提出的薪酬標準，但願意就獎金和工作條件繼續談判。





與此同時，18,500名護士和助產士以及7000名警員，獲得的行政費用已即時為他們加薪3%並獲得一次性的3000元獎金。





公共部門目前已有112,000名工人接受了政府提出的待遇條件，而監獄、消防等部門仍在談判之中。



西澳有意修改性別法

西澳有意修改法例，允許跨性別人士更容易獲得合法的身份認可。





律政廳長奎格利表示，州政府計劃廢除現有的性別調整委員會，廢除原本必須做變性手術才可以更改性別的要求。





他說委員會將繼續處理現有申請，直至新法例預計在明年下半年完成修訂。





目前跨性別人士必須向該委員會申請，以獲得正式承認其身份並獲得新的出世紙。



澳洲大公司董事性別平等參差不齊

一份報告指，澳股上市公司的董事會成員，性別平等的狀況參差不齊。





澳洲董事學會最新發表的性別多元化報告顯示，澳洲200隻成份股公司的董事中，只有35.7%是女性，而今年新任命的董事中，大約45%是女性。





此外，200間公司中，只有10.5%的董事會主席是女性，有4間公司完全沒女性董事。



北領地將有暴雨 發洪水警報

北領地預計迎來暴雨，當局發出洪水警報。





氣象局表示，遠北地區預計今日有嚴重暴雨，降水量介乎30至100毫米，明日預計40至70毫米，令一些地方可能會出現洪水。





北領地警方和緊急服務部門呼籲民眾在惡劣天氣期間小心駕駛，又指一些偏遠地區可能會因洪水阻斷道路而和外界隔絕一個星期。



體育消息

2024 年的環法單車賽將首次在意大利開賽。





賽事單位表示，前三個賽段將在意大利舉行，首段賽程將由佛羅倫斯到亞得里亞海沿岸的里米尼。





第二段賽程將從切塞納蒂科到博洛尼亞，第三段會從皮亞琴察開始，在都靈結束。





傳統上在巴黎香榭麗舍大道結束的賽程，將因為巴黎舉辦2024年奧運會而移至南部城市尼斯。

