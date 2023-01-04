今日大事（1月5日）

中國或將恢復澳洲煤炭進口

外長黃英賢上個月到北京訪問，作為澳洲與中國關係破冰之旅，似乎有成效，據報中國將恢復澳洲的煤炭進口。





自 2020 年以來，北京對與坎培拉的煤炭貿易實施非正式禁令。





黃英賢在聖誕節前數天，前往北京與中國外長王毅會面，這是自澳洲中國外交深度凍結4年以來，兩國外長首次會晤。 兩人討論了中國對澳洲施加的限制以及兩名被拘留在中國的澳洲人的問題。



澳洲今日開始對中、港、澳旅客實施新防疫限制

澳洲今日開始，對來自中國，包括香港及澳門的旅客，實施新防疫安排。





之前，世界衛生組織 (WHO) 表示，來自中國的數據顯示，中國沒有發現新的新冠變種病毒株。





世衛組織緊急事務主任瑞安（Mike Ryan）表示，有關數據也低估在中國迅速蔓延疫情中的死亡人數。





瑞安說，中國在記錄和匯報新冠死亡個案方面顯然存在問題，定義也非常狹窄，只有新冠病毒引發呼吸系統衰竭先會被記錄為新冠死亡。他說世衛相信，中方目前公佈的數據，在住院、重症和死亡數字上都未能反映真實情況。







從今日凌晨開始，來自中國大陸、香港及澳門的旅客，要在出發48 小時內接受測試，顯示陰性結果才能進入澳洲。





但中國則認為此做法，「不相稱而且完全不能接受」。





另外在澳洲檢測到 8 宗美國發現的 XBB.1.5 變種後，國際邊境監測將成為新冠疫情管理的重要部份。



觀光直升機相撞意外 死者身份公佈

事發星期一下午在海洋世界附近，兩名分別10 歲及 9 歲男童，仍在昆州醫院接受深切治療。 其中一名男童的母親在意外中死亡，另一男童的母親重傷。一名機師及一對來自英國的夫婦也在意外中喪生。



西澳出現百年一遇洪災

西澳Kimberly區出現百年一遇的洪災，當局表示區內洪水水位已經超過歷史最高水平。





小鎮 Fitzroy Crossing 目前被用作避難所。 幾百人已從附近的原住民社區疏散到該鎮，鎮內約有 1,200 人。





氣象局表示，Fitzroy河水位，已達到 15.75 米的，打破了以往的記錄。





新州緊急服務廳長道森（Stephen Dawson）表示，已經要求聯邦國防軍到區內協助疏散。





道森說，這種情況證實對區內的居民來說極具挑戰性。作為州政府，首要任務是提供資源，以確保受洪水緊急情況影響居民的安全和福祉。他說，他一直保持與聯邦政府聯絡，目前已經能夠確保部署三架國防軍飛機，到災區協助。





消防及緊急服務專員克萊姆 Darren Klemm 警告居民通過緊急西澳網站了解最新洪災信息。 他說重要的洪水信息已被翻譯成區內原住民的克里奧爾語。



專家指電動滑板車法例互相矛盾

昨日新州發生嚴重的電動滑板車事故，導致一名新州男子重傷昏迷之後，前幾日兩名昆州青少年因涉及汽車的電動滑板車事故，而「重傷」。





交通研究專家還稱，禁止私人擁有的電動滑板車是掩耳盜鈴的做法”，這可能會限制公眾對電動滑板車的認識。



昆州政府將原住民英雄標記為「具有國家意義的真實故事」

昆州政府首次將原住民英雄 Dundalli 的紀念標記為「具有國家意義的真實故事」。 Dundalli當年被選為帶領原住民與歐洲殖民者對抗，當時殖民者侵占原住民的國家，並向他們開槍和下毒。





原住民抵抗戰士組織在布里斯本郵局廣場，紀念Dundalli，他於 1855 年被以絞刑處決。



美國眾議院領袖未能當選議長

美國眾議院議長投票，共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）持續遭受黨內保守派阻撓而未能當選。





當地星期二和星期三已進行了5輪投票，共和黨內不足一成的右翼議員，20人在多次談判後仍堅持拒絕投票給麥卡錫，令他未能達到218票的當選門檻。





美國上一次無法選出眾議院議長是在1923年。





民主黨黨團主席阿圭拉（Pete Aguilar）表示，共和黨令眾議院陷入混亂。





阿圭拉表示，這次是100年來第一次在第一輪投票和經過多輪投票後，仍未就議長人選達成共識，在24小時後仍未有清晰的議長人選。他表示希望不用如過去歷史，要進行133輪投票。



緬甸軍政府進行特赦

緬甸軍政府在國家獨立日進行特赦，釋放超過7000名囚犯。





不過，犯下嚴重罪行包括謀殺、強姦，以及涉及爆炸物、非法集結、武器、毒品和貪污的囚犯就不在特赦之列。





其中一名獲釋的囚犯Htin Lin Oo表示，對特赦沒太大的感受，因為他希望不僅是人身得到自由，更要人生、家庭和下一代都得到自由。



南韓表示或會暫停兩韓軍事協議

南韓表示如果北韓再次以無人機侵犯領空，就會暫停兩韓的軍事協議。





北韓上月多次派出5架無人機南下，南韓軍方就未能擊落它們而致歉。





總統尹錫悅批評軍方處理不當，並指雙方在2018年南北韓首腦會談上簽訂的軍事協議，在阻止敵對軍事活動方面未能發揮作用。





英國首相解決通脹為首要任務

英國首相辛偉誠表示，新一年將會優先解決通脹問題。





他發表演講時，就國內的高通脹、經濟衰退、政府債務高築、醫療系統瀕臨崩潰和打擊非法移民等五大問題作出承諾，將其列為英國政府今年的優先事項。





辛偉誠說，政府計劃將通脹率削減一半，降低生活開支，創造更多就業機會。此外，當局將下調國家債務，縮短國民求診輪候時間，並會立法打擊和遣返人蛇。



體育消息

前網壇一姐巴蒂將會以導師的身份重返今年的澳洲網球公開賽。





作為衛冕女單冠軍的巴蒂，去年退役之後曾表示會以某種方式重返澳網，但排除參賽的可能性。她昨日公佈，將會為昆州的女單選手加德奇（Olivia Gadecki）提供輔導。而兩人之前已經經常一同訓練。





20歲的加德奇獲得外卡，將會首次參加澳網比賽。她去年因為沒接種新冠疫苗而沒獲得參賽資格。



