今日大事(12月27日)

澳洲南部今日今天氣溫達高峰

西澳、南澳、維州及塔州已發出熱浪警告，氣溫高過平均水平。阿德雷德預計最高氣溫達到攝氏40度，而墨爾本預計最高氣溫會高達攝氏37 度。坎培拉的最高氣溫亦高達30度，珀斯亦差不多。



雪梨氣溫亦高達 28度，雪梨西部地區的氣溫則超過 30 度。北領地 Barkly 和 Simpson 部分地區的惡劣天氣警告仍然生效。北領地早前受熱帶氣旋艾莉吹襲，為當地一些地區帶來降雨，可能亦會導致山洪暴發。



今年拆禮物日澳洲人消費額創新紀錄

澳洲零售商協會表示，預計從12月26日至1月中，澳洲的消費者將會在商店及網上花費約235億元。今年破紀錄的消費預計將比去年聖誕節後的消費增長 7.9%。專家表示，今年的年尾速銷更將是澳洲人歷來最龐大的支出。



外長譴責汗塔利班禁止婦女加入非政府組織

外長黃英賢譴責 阿富汗塔利班政府 禁止婦女加入阿富汗非政府組織工作，表示這個決定「令人震驚」。



多間國際援助機構宣佈暫停在阿富汗的工作，指如果沒有女性參與，他們無法有效接觸有需要的阿富汗人。



黃英賢在社交媒體Twitter上發表聲明，指有關決定「嚴重影響阿富汗應對重大人道危機的能力」。



挪威難民委員會駐阿富汗國家主任特納（Neil Turner）亦解釋其組織要暫停在阿富汗工作的原因。



報道指，有關禁令是因為外國援助機構的女性工作人員不戴頭巾，違反衣著規定而引起。



烏克蘭：有意和談但俄羅斯須先接受「戰爭罪行」仲裁

庫列巴對美聯社表示，希望能在俄烏戰事約一周年，在聯合國舉行和平談判， 及希望聯合國秘書長古特雷斯做調解員。





「每場戰爭最終都會以外交方式解決，不論是在戰場上或談判桌上採取行動，都會令戰爭結束。」





「烏克蘭認為聯合國是舉行今次峰會的最佳場所。古特雷斯亦已證實是一位有效率的談判員及調解員，亦是一位有誠信的人，所以烏克蘭歡迎古特雷斯的積極參與。」





庫列巴亦表示，如果不能夠透過外交手段達致和解，烏克蘭將會盡其所能在明年贏得戰事。





暴風雪侵襲美國水牛城致27人死

遭暴風雪侵襲美國紐約西部水牛城 ，死亡人數已增至 27人 。美國全國的死亡人數亦上升至最少50人。





部份死者是在車上、屋內或者雪堆中被發現。亦有人在清理冰雪時候或因緊急救援人員無法及時抵達救援而死亡。當局表示，今次是美國歷史上最嚴重的天氣災難之一，警告可能會有更多人死亡。





紐約州州長霍楚形容，今次是水牛城史上最具破壞性的風暴，並警告話危險尚未結束。





「雖然現時大家已可以見到天空，但大家都知道風暴正捲土重來。認為風暴經已結束仍然是為時尚早。可能天氣並無好似前幾天般差，而最嚴重的情況已有改善，但外出仍然是相當危險。」





美國國家冰雪數據中心的科學家表示，氣候變化可能是造成今次風暴咁嚴重的其中一個因素。



台灣：台海周邊有大量中國戰鬥機活動

今次亦是今年內最大規模的一次行動，其中亦有43架中國飛機超越台海中線，進入台灣的西南空域，僅次於8月4日解放軍於台海周邊軍演的規模。





中國解放軍發言人指，東部戰區昨日在台灣周邊海空域，組織多軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，是對美台升級勾連挑釁的堅決回應。





台灣總統蔡英文強調, 台灣要作好準備，而她作為三軍統帥，將支援軍隊，持續充實台灣防衛能力，共同為捍衛台灣的民主、自由和安全打拚。



中國宣布將新冠肺炎易名為「新冠病毒感染」

經國務院批准後，中國亦會從下個月 8日起不再要求入境旅客需要進行隔離。不過，到中國的旅客仍需在出發前 48 小時接受檢測。





中國國務院亦宣布，解除《傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防及控制措施，即確診者毋須隔離， 改為用新冠病毒感染「乙類乙管」的防控方案。當局解釋是因專家認為新冠病毒導致染病的病力較早期嘅情況明顯下降，並相信會逐步演化為一種常見的呼吸道傳染病。





事隔五年北韓再派無人機飛入南韓領空

今次是自 2017 年發現一架無人機闖入南韓領空墜毀後，再有北韓無人機飛入南韓領空。南韓軍方譴責北韓挑釁，其後亦使用載人或無人偵察機拍攝北韓的主要軍事設施。



布里斯本婦女與賊匪搏鬥後死亡

昆州一名41歲的女子在布里斯本以北的家中與賊匪搏鬥後死亡。





警方獲悉，這名女子和另一名男子，試圖阻止潛入他們在North Lake家中的兩名賊人，在賊人逃走之前，他們在前廳發生了一場混戰。期間涉事女子受傷並接受急救後不治。涉事男子沒有生命危險。





警方已經封鎖現場搜證，並循兇殺案方向展開調查，呼籲任何知道疑犯下落的人士、或有閉路電視拍攝到事發經過，應向警方舉報。



涉嫌聖誕日蓄意開車撞死人 男司機被控謀殺

一名 30 歲的男子，因涉嫌在聖誕節當天蓄意開車撞死人而被控謀殺。





事發在昆州的 Toowoomba ，被車撞的55 歲男子克萊恩（Russell Klein）是當地一名欖球員，他受重傷當場死亡。警方指司機即時逃離現場，但不久後在附近的公園被發現及當場被捕。





Toowoomba 市長安東尼奧，接受9號台訪問時讚揚克萊恩，指對方在當地欖球聯盟社區中受到愛戴。





被捕的司機將面臨多項控罪，包括謀殺、非法持有武器、持有吸毒用具和無牌駕駛電單車。





體育消息

雪梨至荷伯特帆船大賽進入第二日，賽事的熱門超級帆船 Andoo Comanche 目前正位於巴斯海峽，已領先其他對手。





另外兩艘超級帆船，Black Jack 及 Hamilton Island Wild Oats 目前仍然遙遙落後。到目前為止，109 名參賽帆船中只有兩艘帆船退賽。





有專家預計，第一艘衝線的船隻，最快可能會在今晚或明早抵達荷伯特的憲法碼頭（Constitution Dock）。



