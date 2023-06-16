昆州2男子半夜被槍擊 開槍者仍在逃

2名男子在布里斯本的一輛汽車內被槍擊，疑犯仍然在逃。

Victoria Police

警方呼籲有相關資料人士與警方聯絡。 Credit: Victoria Police

兩名男子在布里斯本以南，在一輛汽車裡被槍射傷，二人被送往醫院。

昆州警方表示，事件發生在周五早上約2 時 20 分，在Buccan Logan的Hein Road的一輛Kia Cerato汽車上，一名 24 歲男子面部中彈，28歲司機則手臂受傷。

24歲男子被送往 Princess Alexandra 醫院，情況嚴重。

駕駛座上的28歲男子亦被送往醫院，情況穩定。

調查人員呼籲任何人如在Yarrabilba 和 Buccan 地區，特別是從周五早上 2 時開始在Hein Road 地區看到事發車輛，即銀色的2020年Kia Cerato的人，請與警方聯繫。

警方亦促請任何有有關事件資訊或行車記錄儀的紀錄，可以協助調查的人都與警方聯繫。
西澳一間學校於上月亦曾發生槍擊事件，珀斯一名15歲少年持兩支步槍到Atlantis Beach Baptist College，被拘留的男童相信是學校的前度學生，事件中無人受傷。

昆州在去年年底亦發生嚴重槍擊案，事發在昆州布里斯本西北面偏遠地區 Darling Downs 的 Wieambilla 事件共 6 人死亡，其中警察佔 2 人、疑犯 2 人，普通市民1人。
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Published 16 June 2023 10:35am
By Hiu Ching Lam
Source: SBS