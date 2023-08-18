美國同意從丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣美國F-16戰機

烏克蘭積極尋求美國派遣F-16戰機，以幫助其對抗俄羅斯的空中作戰優勢。





該官員表示，美國已向丹麥和荷蘭提供保證，美國將在烏克蘭的飛行員接受培訓後加快批准將F-16戰機移送到烏克蘭的請求。





一個由11個國家組成的聯盟，預計將於本月在丹麥開始培訓烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機。丹麥代理國防部長 波爾森 (Troels Poulsen) 在七月表示，該國希望在2024年初看到培訓的成果。





北約成員國之一的丹麥和荷蘭一直致力於培訓烏克蘭的飛行員以及支援人員，最終使烏克蘭能夠獲得F-16戰機，對抗俄羅斯侵略。





美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 致函丹麥和荷蘭表示，美國支持將F-16戰機轉移到烏克蘭以及由合格的F-16戰機教官培訓烏克蘭飛行員。





布林肯稱，烏克蘭能夠自衛，對抗持續的俄羅斯侵略和侵犯其主權，仍然至關重要。美國總拜登 (Joe Biden) 在5月表示，支持對烏克蘭飛行員的F-16戰機培訓計劃，而除了在丹麥以外，羅馬尼亞亦將設立同類型培訓中心。





烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ihnat）於當地時間上周三(9/8)/向烏克蘭電視台表示，烏克蘭將無法在即將到來的秋冬季節操作美國製造的F-16戰鬥機。





有美國官員私下表示，在當前的反攻中，F-16戰機對烏克蘭幫助不大，考慮到俄羅斯的防空系統和烏克蘭的上空爭奪戰情況，戰機的到來未必能夠扭轉現時的局勢。



烏克蘭總統澤連斯基日前到達頓涅茨克地區的主要指揮中心了解情作戰況。 Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy 俄烏戰爭持續一年有多，現時俄羅斯控制著烏克蘭近五分之一的領土，包括克里米亞半島，盧漢斯克地區的大部分地區，以及頓涅茨克、札波羅熱和赫爾松等地區的大片土地。





烏克蘭表示，由於俄羅斯廣泛佈下地雷場和駐重兵把守防線，烏克蘭的反攻進展比預期要慢。

