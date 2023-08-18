【澳洲遺產繼承法】一文看清你的權利和義務

Australia Explained - Inheritance Laws

如果沒有立遺囑，誰人可以繼承遺產？ Credit: AlexanderFord/Getty Images

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

澳洲與其他一些國家不同，澳洲人不需對他們繼承的資產繳納遺產稅。 即使如此，嚴格的遺產繼承法仍然存在，而有超過50%的澳洲人，在沒有立下遺囑的情況下去世，因此法院需要介入處理他們的遺產繼承。

要點
  • 澳洲人不需繳納遺產稅。
  • 死者的遺產由指定遺囑執行人來幫助管理。
  • 當死者生前有立下遺囑，繼承者便容易辦理繼承遺產。否則，法院可以介入處理。
當一個人離世時，他們所留下的一切都會成為「死者遺產」。

死者的資產可以繼承予家人、朋友和任何組織。

維州受託人信託服務執行總經理雷諾茲（Melissa Reynolds）有這樣解釋：「資產可以是具有商業價值的物品，例如是房屋或銀行戶口、汽車、股票或家庭物品，亦可以是具有情感價值的物品。」

她又指：「資產可以是專門贈送予指定的人—例如是我把我的車送給A，或者資產亦可以是遺產，例如是我給予鄰居 10,000元，或者一般人都會留下資產，例如是我把的全部財產留給子女。」

甚麼是遺產執行人？

遺囑概述了某人生前希望在死後如何分配他／她的遺產。

在遺囑中，指定人士（亦稱為遺囑執行人）會擔任遺產的受託人，遺囑執行人的責任是實現死者的遺願，並確保履行所有義務。

遺囑執行人亦可以是受益人。

曾在菲律賓和澳洲執業的律師阿巴德（Florante Abad）表示，如果沒有指定遺囑執行人，法院便可能需要介入處理。
更多內容

【新年流流】寫遺囑：可能是你最重要的新年決志

阿巴德說：「該申請人被稱為受託人或管理人。」

他又說：「因此，遺囑執行人是遺囑中指定的受託人，管理人是法院指定的受託人。」

如果你已被任命成為遺囑執行人，但覺得自己無法履行職責，你可以授權「州信託人」代表你執行這項任，這個政府機構是專門協助處理臨終事宜。

遺囑執行人或管理人必須聯絡受益人，並需申請「遺囑認證」。
Australia Explained - Inheritance Laws - Supreme Court
死者生前一旦沒有立下遺囑，法院可以介入處理遺產繼承的案。 Credit: Nigel Killeen/Getty Images

甚麼是遺囑認證？

遺囑認證是一項法院命令，旨在驗證遺囑內容，並允許遺囑執行人管理遺產。

最高法院會記錄遺囑認證申請，你可以查看自己所在地區的最高法院遺囑認證登記處的地點。

死者生前如果沒有立遺囑　誰人可繼承？

維州受託人信託服務執行總經理雷諾茲說：「當一個人過身時沒有留下遺囑，這會被稱為臨終『沒有立下遺囑』。」
每個州的立法中都有一個公式，規定了誰將獲得遺產以及獲得的百分比。
維州受託人信託服務執行總經理雷諾茲
她又說：「假如你認為自己對死者遺產擁有最大權利，便可以提出遺囑認證申請，或者可以授權公共受託人管理遺產。」

而在沒有遺囑的情況下，便會以「繼承法」來分配死者的遺產。

即使每個司法管轄區的法例有所不同，但大多數死者的資產，一般都會納入在生的合夥人所有，其餘的資產就歸子女所有。

而如果死者是有配偶或同居伴侶，但沒有子女時，遺產便歸伴侶所有。 如果死者沒有伴侶或子女，則會按照相關法案的規定，其遺產將歸與其最親的家屬所有。

如果沒有人可以繼承，死者的遺產就歸國家所有。
Australia Explained - Inheritance Laws
如果死者生前沒有立下遺囑，死後又沒有人繼承，遺產便歸國家所有。 Credit: shapecharge/Getty Images

我有義務繳付遺產稅嗎？

澳洲人是不用繳納遺產稅的，但就有其他財務義務。

如果你要出售繼承的財產，稅務局就會根據規例收取適用的稅收。

艾法卡（Akram El-Fahkri） 是一名註冊會計師，他解釋：「如果死者的住宅是死者的住宅，便不會產生任何稅務後果。」

如果繼承的住宅物業在兩年內出售，則可以免除資本增值稅（CGT），因此出售前最好尋求專業建議。

股票轉換為現金，亦將產氐資本增值稅，並且現金繼承而產生的任何銀行利息，亦都必須在你的報稅表上申報。

繼承海外財產

同樣的兩年內出售的海外資產亦可免除資本增值稅。

艾法卡說：「如果資產在兩年內出售，然後資金流入澳洲，那麼就需要申報，並且符合澳洲的規則，亦可以免稅。」

他又說：「唯一的問題是，交易所在的國家是否有特殊的稅務法例，因此，這筆交易可能會受到該國的稅收制度所約束。」

如果你是非本地居民，則適用於特殊的資本利稅規則，因此最好尋求建議。
Australia Explained - Inheritance Laws
一名 50 歲女性簽署的遺囑和遺囑以及不可撤銷信託的附件。 Credit: JodiJacobson/Getty Images

我可以挑戰繼承權嗎？

如果你認為自己有權獲得繼承權，但未包含在遺囑內，或者死者沒有立下遺囑，你有權根據《繼承法》對繼承權提出質疑，這被稱為家庭補助索賠。

最高法院甚至可以改變遺囑。

然而，沒有人可以自動有權得到繼承權，阿巴德說，你必須證明你的申索是合理的。
你需要在死者生前與他建立財務聯繫，以及證明你是如何因死者死亡而被剝奪繼承權利，而遺囑內亦沒有為你提供足夠的規定，沒有硬性規定，而最高法院會考慮與你申請索賠相關的情況。
律師阿巴德
繼承遺產可能會十分複雜，但可以透過
維州法律研究所
新州律師協會
等組織獲得幫助，他們會提供你所在的地區、使用你的語言或負責處理遺產承辦的執業律師名單。

你亦可以在你身處的州或領地的「州受託人」網站上，獲取有關立下遺囑和擔任遺囑執行人的免費指南。
更多內容

庭外和解為何仍存陷阱 「報酬」問題複雜

爲什麽在澳洲立遺囑如此重要？

【打破禁忌】專家：提早立遺囑非老年人專利！

擁有跨國資產， 訂立遺囑時不可不知


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

SG Improving English - letters

【學好英文】提高英語能力有咩計？

CANBERRA RECONCILIATION WEEK STOCK

【原住民之聲】一文看清公投意義及須知

Settlement Guide: Cross cultural friendships

【走出舒適圈到另一個舒適圈】認識跨文化朋友點解咁重要？

SG CAT Ownership 1.jpg

【貓奴注意】原來放養家貓會令野生動物絕種？一文看清在澳養貓指南