【澳洲遺產繼承法】一文看清你的權利和義務

要點
- 澳洲人不需繳納遺產稅。
- 死者的遺產由指定遺囑執行人來幫助管理。
- 當死者生前有立下遺囑，繼承者便容易辦理繼承遺產。否則，法院可以介入處理。
當一個人離世時，他們所留下的一切都會成為「死者遺產」。
死者的資產可以繼承予家人、朋友和任何組織。
維州受託人信託服務執行總經理雷諾茲（Melissa Reynolds）有這樣解釋：「資產可以是具有商業價值的物品，例如是房屋或銀行戶口、汽車、股票或家庭物品，亦可以是具有情感價值的物品。」
她又指：「資產可以是專門贈送予指定的人—例如是我把我的車送給A，或者資產亦可以是遺產，例如是我給予鄰居 10,000元，或者一般人都會留下資產，例如是我把的全部財產留給子女。」
甚麼是遺產執行人？
遺囑概述了某人生前希望在死後如何分配他／她的遺產。
在遺囑中，指定人士（亦稱為遺囑執行人）會擔任遺產的受託人，遺囑執行人的責任是實現死者的遺願，並確保履行所有義務。
遺囑執行人亦可以是受益人。
曾在菲律賓和澳洲執業的律師阿巴德（Florante Abad）表示，如果沒有指定遺囑執行人，法院便可能需要介入處理。
阿巴德說：「該申請人被稱為受託人或管理人。」
他又說：「因此，遺囑執行人是遺囑中指定的受託人，管理人是法院指定的受託人。」
如果你已被任命成為遺囑執行人，但覺得自己無法履行職責，你可以授權「州信託人」代表你執行這項任，這個政府機構是專門協助處理臨終事宜。
遺囑執行人或管理人必須聯絡受益人，並需申請「遺囑認證」。
死者生前一旦沒有立下遺囑，法院可以介入處理遺產繼承的案。 Credit: Nigel Killeen/Getty Images
甚麼是遺囑認證？
遺囑認證是一項法院命令，旨在驗證遺囑內容，並允許遺囑執行人管理遺產。
最高法院會記錄遺囑認證申請，你可以查看自己所在地區的最高法院遺囑認證登記處的地點。
死者生前如果沒有立遺囑 誰人可繼承？
維州受託人信託服務執行總經理雷諾茲說：「當一個人過身時沒有留下遺囑，這會被稱為臨終『沒有立下遺囑』。」
每個州的立法中都有一個公式，規定了誰將獲得遺產以及獲得的百分比。維州受託人信託服務執行總經理雷諾茲
她又說：「假如你認為自己對死者遺產擁有最大權利，便可以提出遺囑認證申請，或者可以授權公共受託人管理遺產。」
而在沒有遺囑的情況下，便會以「繼承法」來分配死者的遺產。
即使每個司法管轄區的法例有所不同，但大多數死者的資產，一般都會納入在生的合夥人所有，其餘的資產就歸子女所有。
而如果死者是有配偶或同居伴侶，但沒有子女時，遺產便歸伴侶所有。 如果死者沒有伴侶或子女，則會按照相關法案的規定，其遺產將歸與其最親的家屬所有。
如果沒有人可以繼承，死者的遺產就歸國家所有。
如果死者生前沒有立下遺囑，死後又沒有人繼承，遺產便歸國家所有。 Credit: shapecharge/Getty Images
我有義務繳付遺產稅嗎？
澳洲人是不用繳納遺產稅的，但就有其他財務義務。
如果你要出售繼承的財產，稅務局就會根據規例收取適用的稅收。
艾法卡（Akram El-Fahkri） 是一名註冊會計師，他解釋：「如果死者的住宅是死者的住宅，便不會產生任何稅務後果。」
如果繼承的住宅物業在兩年內出售，則可以免除資本增值稅（CGT），因此出售前最好尋求專業建議。
股票轉換為現金，亦將產氐資本增值稅，並且現金繼承而產生的任何銀行利息，亦都必須在你的報稅表上申報。
繼承海外財產
同樣的兩年內出售的海外資產亦可免除資本增值稅。
艾法卡說：「如果資產在兩年內出售，然後資金流入澳洲，那麼就需要申報，並且符合澳洲的規則，亦可以免稅。」
他又說：「唯一的問題是，交易所在的國家是否有特殊的稅務法例，因此，這筆交易可能會受到該國的稅收制度所約束。」
如果你是非本地居民，則適用於特殊的資本利稅規則，因此最好尋求建議。
一名 50 歲女性簽署的遺囑和遺囑以及不可撤銷信託的附件。 Credit: JodiJacobson/Getty Images
我可以挑戰繼承權嗎？
如果你認為自己有權獲得繼承權，但未包含在遺囑內，或者死者沒有立下遺囑，你有權根據《繼承法》對繼承權提出質疑，這被稱為家庭補助索賠。
最高法院甚至可以改變遺囑。
然而，沒有人可以自動有權得到繼承權，阿巴德說，你必須證明你的申索是合理的。
你需要在死者生前與他建立財務聯繫，以及證明你是如何因死者死亡而被剝奪繼承權利，而遺囑內亦沒有為你提供足夠的規定，沒有硬性規定，而最高法院會考慮與你申請索賠相關的情況。律師阿巴德
你亦可以在你身處的州或領地的「州受託人」網站上，獲取有關立下遺囑和擔任遺囑執行人的免費指南。
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