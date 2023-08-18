【家長惡耗】四間天主教學校突宣佈「關閉」

墨爾本總主教區的天主教學校在星期四（8月17日）下午確認了將會有 4 間天主教學校在本年底關閉的消息。





這些將關閉的學校分別為：位於 Balwyn North 的聖布里吉特天主教小學（St Bridget’s Catholic Primary School）、位於 Clifton Hill 的聖約翰小學（St John’s Primary School）、位於Black Rock 的聖約瑟夫小學（St Joseph’s Primary School）以及位於Chadstone的聖瑪麗瑪達倫堂小學（St Mary Magdalen’s Parish School）。一位母親形容關校的消息「可怕、令人心痛和揪心」。





是次關校事件，預料逾 300 個家庭將會受影響，需要為孩子尋找新的學校。





墨爾本總主教區天主教學校（MACS）的執行董事西蒙斯（Edward Simons）博士承認有關消息是對學校社區而言是令人不快的消息，並表示MACS致力於幫助學生、教職員和家庭過渡。





學校在五月份被告知他們正接受審查，因為其招生少於150名學生，而其他面對同樣招生情況的學校亦面對同一評估，評估主要關於招生前景、財務和教育表現，以及已入學的家庭是否願意考慮轉讀其他學校。





西蒙斯表示，在過去幾個月，他們與校長、教區牧師和家長代表舉行了幾次會議，作為諮詢過程的一部分，以了解我們如何能夠最好地支持這些學校。





「綜合考慮了多種因素，仔細考慮了重要的社區反饋之後，作出了一個艱難的決定，即這些學校無法在將來繼續營運。」





聖約翰克利夫頓山區家長會會長Vicky Young形容有關決定形容是「可怕、令人心碎、令人揪心」。





楊女士表示，許多聖約翰學校的家庭來自弱勢和低社經地位的家庭，天主教教區在這個過程中令他們的社區失望，更形容這個過程為「絕對的虛偽」。



一些不滿的家長拒絕接受這個決定，要求提供申訴機制和更多關於原因和過程的細節。





聖約瑟夫學校的一位家長表示，關閉學校的決定讓她「傷心欲絕」，並表示許多家長未能找到其他學校為他們的孩子報名。





而據報，特殊需求的學生受到了特別的影響，因為即使他們設法在2024年獲得名額，他們可能錯過了在其他學校的資助名額。





這位家長說：「很難過，我們是從媒體得知這個消息的，甚至還沒有時間告訴我們的孩子，」





受影響學校區域的議員亦紛紛為家長及學生發聲。



