【家長惡耗】四間天主教學校突宣佈「關閉」

墨爾本總主教區的天主教學校在星期四（8月17日）下午確認了將會有 4 間天主教學校在本年底關閉的消息。
這些將關閉的學校分別為：位於 Balwyn North 的聖布里吉特天主教小學（St Bridget’s Catholic Primary School）、位於 Clifton Hill 的聖約翰小學（St John’s Primary School）、位於Black Rock 的聖約瑟夫小學（St Joseph’s Primary School）以及位於Chadstone的聖瑪麗瑪達倫堂小學（St Mary Magdalen’s Parish School）。一位母親形容關校的消息「可怕、令人心痛和揪心」。
是次關校事件，預料逾 300 個家庭將會受影響，需要為孩子尋找新的學校。
墨爾本總主教區天主教學校（MACS）的執行董事西蒙斯（Edward Simons）博士承認有關消息是對學校社區而言是令人不快的消息，並表示MACS致力於幫助學生、教職員和家庭過渡。
學校在五月份被告知他們正接受審查，因為其招生少於150名學生，而其他面對同樣招生情況的學校亦面對同一評估，評估主要關於招生前景、財務和教育表現，以及已入學的家庭是否願意考慮轉讀其他學校。
西蒙斯表示，在過去幾個月，他們與校長、教區牧師和家長代表舉行了幾次會議，作為諮詢過程的一部分，以了解我們如何能夠最好地支持這些學校。
「綜合考慮了多種因素，仔細考慮了重要的社區反饋之後，作出了一個艱難的決定，即這些學校無法在將來繼續營運。」
聖約翰克利夫頓山區家長會會長Vicky Young形容有關決定形容是「可怕、令人心碎、令人揪心」。
楊女士表示，許多聖約翰學校的家庭來自弱勢和低社經地位的家庭，天主教教區在這個過程中令他們的社區失望，更形容這個過程為「絕對的虛偽」。
一些不滿的家長拒絕接受這個決定，要求提供申訴機制和更多關於原因和過程的細節。
聖約瑟夫學校的一位家長表示，關閉學校的決定讓她「傷心欲絕」，並表示許多家長未能找到其他學校為他們的孩子報名。
而據報，特殊需求的學生受到了特別的影響，因為即使他們設法在2024年獲得名額，他們可能錯過了在其他學校的資助名額。
這位家長說：「很難過，我們是從媒體得知這個消息的，甚至還沒有時間告訴我們的孩子，」
受影響學校區域的議員亦紛紛為家長及學生發聲。
大都會區和該州周圍還有數十所天主教學校的招生人數遠低於這四間學校，包括位於Vermont、East Doncaster、Kew East、Reservoir、Blackburn North和Flemington的學校。克拉克斯山、鄧斯敦和金字塔山的鄉村天主教小學每個都只有不到20名學生。
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