今日大事(8月18日)

加拿大皇家海軍「蒙特利爾」號抵珀斯

正當加拿大與中國的海軍緊張局勢日益加劇之際，加拿大皇家海軍哈利法克斯級護衛艦「蒙特利爾」號，抵達珀斯進行非常規性訪問。





「蒙特利爾」號昨天停泊Fremantle港，進行為期六個月的訪問，此舉是要維護他們在印太地區的海軍力量。





報道指，「蒙特利爾」號在今年六月，曾經與美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」共同穿越台灣海峽，期間一艘中國軍艦一度逼近，並加速橫切到「鍾雲號」前方，差點發生碰撞。





「蒙特利爾」號指揮官蒙特福德（Paul Mountford）表示，今次珀斯此行是為了加強與澳洲盟友關係，以應對該地區的緊張局勢。





蒙特福德指，他們是一艘來自大西洋的東岸軍艦，來到世界的這個地區確實很不尋常。但這表明加拿大政府，去年宣佈對新的印太戰略所作出的承諾。加拿大正在加強在該地區的出現，因為意識到世界上某些國家的行為，與他們的價值觀不同，事實上，某些國家不遵守國際規則。加拿大透過與志同道合的伙伴合作而知道這一點，這對所有人都有好處。」



艾巴尼斯今回應工黨內部對AUKUS 核潛艇協議批評

國防部長馬利士（Richard Marles）在布里斯本舉行的工黨全國大會期間，就外交政策進行辯論時，會將有關澳英美聯盟協議核潛艇的聲明納入政策鋼領。





但他們正面臨黨內不同政見的成員，以及一些工會不斷的壓力，要求從他們的政策綱領中，刪除提及 「澳英美聯盟」。





超過50個工黨分支已通過決議，反對澳洲與美國及英國的核潛艇協議，擔心有關協議令工黨拼棄一貫的反核立場，並將會令澳洲走上與中國的開戰的道路。



綠黨領袖班特批評政府辜負租客期望

綠黨領袖班特（Adam Bandt）批評工黨，指政府辜負了租客的期望。





今個星期舉行的全國內閣會議上，艾巴尼斯與各州及領地的州長及首長都同意，對租務市場進行適度的改革，但綠黨提出在全國凍結租金以阻止租金上漲的建議就被駁回。





班特批評工黨讓業主有無限加租的權力。





班特指，總理、各州州長及代表從全國各地聚集在一起，他們同意支持無限制的加租。工黨剛剛簽署了一份協議，讓每個租客永遠面對無限制加租，「每次租客面對不公平地加租，就要歸咎是工黨的錯。」



社福機構建議政府進一步改革減弱勢社群壓力

不過，有社福機構對聯邦政府緩解住屋危機的措施表示歡迎，但同時表示，政府需要進一步改革，以減輕澳洲弱勢社群的壓力。





另外，聯邦政府在2024年起推出「助置業」計劃（Help to Buy），讓 40,000個低收入家庭購買房屋。





社福機構聖雲先（St Vincent de Paul）認為，政府需要採取更多措施，來緩解這種情況，並減輕社福機構的負擔。



聯邦廣場宣佈將不會轉播女子世界盃餘下賽事

墨爾本聯邦廣場週三晚轉播女子世界盃半準決賽澳洲對英格蘭時，有球迷衝破保安圍欄及發射信號彈後，聯邦廣場宣佈將不會轉播餘下賽事。





事發當日有人在人群中發射超過50枚照明彈，人群中有不少小童。





維州警方事後向４名年齡介乎 16 歲至 23 歲手持照明彈的青年，罰款超過 960澳元，並向另一名投擲照明彈的16歲青年發出警告。



偷渡船大西洋傾覆 至少逾60人死亡

一艘偷渡船，今個星期二在大西洋佛得角沿岸海域傾覆，預計造成至少 60 多塞內加爾人死亡。





由西班牙公司經營漁船的船員表示，周一發現有人在距離佛得角約620 公里的海上漂流，船員隨後營救了38 人，找到了7 具屍體。





據報，船隻於上周四從塞內加爾出發，船上載有 100 多名乘客。





佛得角衛生部長貢薩爾維斯（Filomena Goncalves）表示：估計慘劇會令好多人痛苦，但偷渡是一個全球性問題，需要國際合作，進行大量討論及落實一些國際戰略。他又指，考慮到世界目前正在經歷緊偷渡問題，表示所有國家的全部人都必須討論，可以做甚麼以減低更多人在海上喪生。



ECOWAS：尼日爾政變外交手段失敗 會進行軍事干預

負責協調西非地區事務的西非國家經濟共同體 (ECOWAS) 有官員表示，他們已準備好，若果尼日爾政變的外交手段失敗，就會進行軍事干預。





該機構的政治事務、和平及安全專員穆薩赫（Abdel-Fatau Musah）表示，他已與加納陸軍參謀長、討論過軍事部署的細節，若果軍政府堅持拒絶下台、及讓民選的巴祖姆（Mohamed Bazoum）重新執政，就會武力介入尼日爾的政變。





穆薩赫指，他們忘記了西非經共體是一個基於規則的組織。 組織已準備好維護有關規則。 因此，參與會議各國的元首亦認為，如果到了緊要關頭，「西非經共體」應介入尼日爾的政局，通過一切可用的手段恢復當地的憲法。





尼日爾軍政府上個月罷免及拘捕民選總統巴祖姆並接掌政權，軍政府亦宣布，打算以叛國罪對巴祖姆進行審判。目前聯合國、歐盟和「西非經共體」亦對巴祖姆被拘留的情況，表示擔憂。



新州律師公會支持原住民之聲入憲

新州律師公會表態支持原住民之聲入憲，認為原住民之聲憲法在入面確立一個正式框架的歷史性機會，從而可以在一個公正同可利用的法律制度中發聲。





新州律師公會主席班克斯（Cassandra Banks）表示，律師公會支持對於原住民之聲時，尊重同有禮貌的辯論。憲法的擬議修正案是一個適度修正，將權力留給議會來設計原住民之聲如何運作。這個方法會使原住民之聲可以隨着時間推移演變同改進，更好應對現時的問題，大家要投票支持在原住民之聲的權力，而不是細節。



保護樹熊組織呼籲採取行動 免樹熊被滅絕

保護樹熊組織呼籲政府立即採取行動，在9月份的「拯救樹熊月」前，保護樹熊。





在2020年所做的一項調查發現，除非採取緊急行動解決近年來樹熊喪失棲息地、疾病和氣候等問題，否則到了2050年，新州將不再有樹熊出現。





專家表示，在2000 年至 2020 年間，新州和昆州的樹熊數量減少了一半，而澳洲樹熊基金會表示，目前野生樹熊數量不足60,000隻。





新州自然保育委員會執行總監芒福德（Jacqui Mumford）呼籲澳洲民眾要求當地政客，採取更多措施來拯救樹熊，免被滅絕。



環保組織指政府需改革和增充電站 鼓勵電動車

有環保組織認為，電動多功能用途車（UTE）是在澳洲偏遠地區駕駛的理想選擇，但就表示，澳洲政府需要監管改革和增加更多公共充電站，來鼓勵駕駛這款車。





可再生能源組織Solar Citizens過去六個月在新州、維州和首都領地，為電動多功能用途車進行路面測試，呼籲政府進行改革。





該組織負責人利弗 (Ben Lever) 表示，這次路面測試不單止證明，電動多功能用途車適合在農村地區行駛，亦證明了駕駛者對要這款車的需求。



美國北卡州重新阻止未成年跨性別人士獲有關醫療服務

美國北卡羅來納州的全國代表大會，推翻州長早前，對「限制年輕人接受激素治療法案」實施的否決權，亦令北卡州成為最新一個，重新阻止未成年的跨性別人士獲得同部份性別認同有關醫療服務的州份。





法律已立即生效、被禁的醫療服務，包括激素治療，阻礙青春期藥物和手術等，但有醫療機構亦認為，這類護理服務，有一部份是必要、而且能挽救生命。





當地家計會的賴利（Jillian Riley）表示，新法律案亦是對美國的跨性別青年構成毀滅性的打擊。





賴利指，這對他們來說，確實是一個潰崩的時刻。該州的全國代表大會，幾乎整個夏季都沒有開會，而賴利質疑，正當係州政府缺乏資金，以及「擴大醫療補助」的計劃尚未完成下，為何對方會選擇率先推翻州長所否決的法律。



更多內容 跨性別人士為運動用品宣傳惹爭議

哥倫比亞首都波哥大發生6點3級地震

哥倫比亞首都波哥大及其他主要城市、發生黎克特制6點3級地震，及第二次 5.6 級地震後，亦發生餘震。哥倫比亞國家地質部門，餘震的威力為 4.8 級。兩次地震的震央，均位於波哥大東南約160公里處。





當地居民馬丁（Gonzalo Martin）憶述地震的事發經過。





馬丁指，當時所有東西都一起移動，大家亦開始以尖叫聲，向其他人發出地震警告，好多人亦因為地震等問題，開始移往街道。





當局暫時未即時收到人員傷亡或損壞的報告。



加拿大山火迫近黃刀鎮 當局發疏散令

加拿大山火迫近西北地區首府黃刀鎮，當局向觀嘗北極光的勝地黃刀鎮和鄰近兩個原住民社區發出疏散令，要求超過2萬名居民在當地星期五中午前撤離。





加拿大全國有超過1000處山火，是歷來最嚴重，至今13.4萬平方公里土地被焚燒，較以往10年的平均數多6倍，超過20萬人須撤離。





加拿大林業部長賴賜淳（Bruce Ralston）對受火災影響的民眾表示慰問。





賴賜淳指保護民眾生命同財產安全是首要任務。他們知道在這些條件下，火災可能會迅速發生並難以預測。 因此，敦促民眾密切關注所在地區的火災情況，採取預防措施，有火災時要報告。



世貿判中國違協定 商務部：問題根源在美方

世貿旗下「爭端解決機構」的一個3人專家小組，裁定中國在2018年為報復特朗普政府向鋼鋁產品徵稅，而向部分美國產品加徵關稅的安排，違反世貿關稅及貿易總協定多項條款，亦並不符合「基本貿易承諾」。





中國商務部則表示，正研究專家組報告內容，並將按照世貿組織規則做好本案後續工作。但發言人強調，問題根源在於美方的單邊及保護主義行徑，中方只係依法採取反制措施，屬維護自身合法權益的正當之舉。



香港西九文化區資金將耗盡 唐英年：希望透過土地資源自救

香港西九文化區資金將於 2025 年耗盡，唐英年表示不會爭取政府注資，希望透過土地資源自救。





香港西九文化區預計2025年3月耗盡資金。西九管理局董事局主席唐英年昨日表示，文化區資金鏈預計2025年斷裂，因應政府財政，已決定不向政府尋求撥款，並已向當局遞交可持續發展規劃方案，希望能利用土地資源改善財政狀况，正待審批。





據了解，西九數月前已提交方案，包括將文化區內住宅由「只准租、不准賣」改為容許出售，以提升土地價值，其他方案包括考慮發債，惟不會透過賣地及提升住宅項目比例以增加收入。





文化體育及旅遊局回覆，政府一直關注西九財務狀况，要求管理局提出適切及可行的改善方案，會按既定程序處理。當局未交代預計何時完成審批。



英國著名清談節目主持帕金森爵士與世長辭 享年88歲

被譽為廣播界巨人嘅英國著名清談節目主持「帕金森爵士」 (Sir Michael Parkinson) 與世長辭，享年 88 歲，其家人發表聲明，指他在短暫患病後、在家中平靜身亡。





「帕金森爵士」涉足報紙、廣播和電視領域，職業生涯長達七十年，以他名字命名的清談節目中，亦採訪不少世界知名人士，他曾與澳洲的前總理霍克（Bob Hawke）等知名嘉賓，一起製作本地版的「帕金森節目」，他亦指，好享受留在澳洲的時光。



體育消息

澳洲欖球國家隊(Wallabies)的主教練瓊斯（Eddie Jones）已證實，進攻教練戴維斯（Brad Davis）已被辭退，不會隨團飛往法國，參加下個月的欖球世界杯。瓊斯亦向記者指，已有取代戴維斯的潛在人選。





自從一月份戴維斯取代雷尼（Dave Rennie）以來，球隊在四次的系列賽中，都並無獲勝。





在戴維斯的辭職之前，瓊斯亦公布一系列令球壇震驚的世界杯球員出賽安排，包括放棄國家隊的長期隊長胡珀（Michael Hooper）及經驗豐富的組織球員庫珀（Quade Cooper），庫珀被指曾拒絕接聽瓊斯的所有電話。





瓊斯亦在新聞發布會上，對記者向他同欖球的消極評論表示不滿，又指，認為目前情況，是他在欖球界任職以來最差，而他同球隊都有決心，在今屆世界盃中證明，批評者的言論是錯誤的。







